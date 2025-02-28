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ВЭБ.РФ РЭЦ Мой экспорт Цифровая платформа

ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа

«Мой спорт» — проект цифровизации детско-юношеского спорта в России. Это онлайн-платформа для спортсменов и их родителей, тренеров, спортивных федераций, спортивных организаций и органов власти. В 2024 году «Мой спорт» уже используется в 68 регионах страны и насчитывает более двух миллионов пользователей. Система предоставляет доступ к полезным сервисам всем участникам отрасли спорта, упрощает их взаимодействие и сокращает бумажную работу. В онлайн-формат переводится всё: от журнала тренера до результатов соревнований. Так, становятся доступными прозрачные данные — от спортивного прогресса атлета до результатов развития всей сферы физической культуры и спорта целого региона. «Мой спорт» разработан и внедряется без финансирования из государственного бюджета.

 

 

Алексей Михайлик, Вице-президент по реализации проекта "Одно окно", Российский экспортный центр "Цифровая платформа «Мой экспорт» - бесшовные платежи в мире экспорта" 14 апреля 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация госсектора 2022

 


 


28.02.2025 Затраты на развитие «Экономики данных» в России составят триллион 1
28.02.2025 Российские власти создадут цифровые профили граждан до 35 лет 1
02.12.2024 «Мой экспорт» и 200+ банков: бесшовные платежи для экспортеров 1
25.11.2024 Цифровизация экспорта: как меняются правила игры для российских компаний 1
17.01.2024 Вице-губернатор Московской области презентовала ИТ-разработки региона 1
29.11.2023 Столичный производитель 3D-сканеров расширил рынок поставок продукции 1
03.11.2023 Российская электронная платформа для упрощения экспорта начнет получать сведения о бюджетных субсидиях и отборе их получателей 1
11.08.2022 10 простых шагов: Как выйти на новые внешние рынки с помощью платформы «Мой экспорт» 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1
01.11.2021 Алексей Михайлик, Российский Экспортный Центр: Мы создадим цивилизованный цифровой рынок экспортных услуг 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9768 1
Yandex - Яндекс 7449 1
МегаФон 8969 1
Монолит-Инфо 121 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Intel Corporation 12225 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 416 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
Cloud4Y 288 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 143 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1013 1
Comindware - Колловэар 159 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 26 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 341 1
Тексел 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1187 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Почта России ПАО 2120 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Школа экспорта российского экспортного центра 2 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 995 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5970 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 920 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1038 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1402 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1388 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 1
Федеральное казначейство России 1783 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 588 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 9 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4548 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 15 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2890 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 367 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2529 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 77 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4797 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 314 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 42 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13816 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12121 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12608 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2300 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2527 3
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5348 2
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Оцифровка - Digitization 4587 2
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2165 2
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Электронный документ - Electronic document 1459 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5096 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1729 2
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4524 1
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ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 14 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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