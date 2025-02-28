ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа

«Мой спорт» — проект цифровизации детско-юношеского спорта в России. Это онлайн-платформа для спортсменов и их родителей, тренеров, спортивных федераций, спортивных организаций и органов власти. В 2024 году «Мой спорт» уже используется в 68 регионах страны и насчитывает более двух миллионов пользователей. Система предоставляет доступ к полезным сервисам всем участникам отрасли спорта, упрощает их взаимодействие и сокращает бумажную работу. В онлайн-формат переводится всё: от журнала тренера до результатов соревнований. Так, становятся доступными прозрачные данные — от спортивного прогресса атлета до результатов развития всей сферы физической культуры и спорта целого региона. «Мой спорт» разработан и внедряется без финансирования из государственного бюджета.

Алексей Михайлик, Вице-президент по реализации проекта "Одно окно", Российский экспортный центр "Цифровая платформа «Мой экспорт» - бесшовные платежи в мире экспорта" 14 апреля 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация госсектора 2022"



