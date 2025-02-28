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ВЭБ.РФ РЭЦ Мой экспорт Цифровая платформа
«Мой спорт» — проект цифровизации детско-юношеского спорта в России. Это онлайн-платформа для спортсменов и их родителей, тренеров, спортивных федераций, спортивных организаций и органов власти. В 2024 году «Мой спорт» уже используется в 68 регионах страны и насчитывает более двух миллионов пользователей. Система предоставляет доступ к полезным сервисам всем участникам отрасли спорта, упрощает их взаимодействие и сокращает бумажную работу. В онлайн-формат переводится всё: от журнала тренера до результатов соревнований. Так, становятся доступными прозрачные данные — от спортивного прогресса атлета до результатов развития всей сферы физической культуры и спорта целого региона. «Мой спорт» разработан и внедряется без финансирования из государственного бюджета.
Алексей Михайлик, Вице-президент по реализации проекта "Одно окно", Российский экспортный центр "Цифровая платформа «Мой экспорт» - бесшовные платежи в мире экспорта" 14 апреля 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация госсектора 2022"
ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Михайлик Алексей 12 3
|Мишустин Михаил 684 2
|Парфентьев Алексей 134 1
|Терещенко Денис 88 1
|Ципорин Павел 102 1
|Бечин Антон 3 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Оверчук Алексей 10 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Зарубин Юрий 8 1
|Протопопов Сергей 6 1
|Бондаренко Игорь 12 1
|Алексеева Марина 22 1
|Майнина Кристина 18 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Горожанин Михаил 10 1
|Веселов Андрей 21 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Шамшин Александр 3 1
|Рассказова Арина 1 1
|Дулиенко Виталий 1 1
|Терещенко Максим 20 1
|Павлов Виталий 2 1
|Благовещенский Николай 1 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Канделаки Татьяна 2 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Каклюгина Ирина 18 1
|Федюков Максим 6 1
|Максимов Алексей 15 1
|Смирнов Владимир 38 1
|Анищенко Никита 1 1
|Штрассер Ольга 1 1
|Лопаткина Татьяна 1 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
|Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 10 1
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