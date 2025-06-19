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Индексная книга (каталог) CNews*
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Алексеева Марина


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Касперский» спас свой офис в Великобритании. Англичане хотели забрать активы компании 1
17.07.2024 Запрещенный в США «Касперский» подарил американским пользователям полгода бесплатной подписки 1
16.07.2024 США больше не нужны. «Лаборатория Касперского» уходит из страны и увольняет персонал 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
11.03.2024 Каждый второй специалист по кибербезопасности в начале карьеры совершал ошибки на работе из-за недостатка нужных знаний 1
05.09.2023 Большинство россиян считают основными преимуществами работы в ИТ высокие зарплаты и удаленку 1
04.08.2023 ИТ, здравоохранение и финансы — россияне назвали сферы с самыми широкими соцпакетами 1
06.09.2022 «Лаборатория Касперского» купила российского конкурента SAP 1
06.09.2022 «Лаборатория Касперского» выходит на рынок HR-технологий 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1
28.02.2022 Как создать безопасную облачную инфраструктуру 1
29.06.2021 Сбербанк переманил к себе в штат главу R&D Intel в России 1
22.06.2021 Руководить разработками Intel в России станет экс-глава поглощенной ею компании 1
18.09.2020 «Лаборатория Касперского» улучшит механизмы обратной связи с сотрудниками с помощью SAP 1
08.07.2020 «КРОК» и Women in Tech помогут девушкам построить карьеру в ИТ 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
17.03.2020 «СКБ Контур» и Ульяновская область реализуют дорожную карту по внедрению цифровых решений 2
05.03.2020 «Касперский» закрыл офисы в Китае 1
28.04.2017 1С и «Лаборатория Касперского» помогут МТУСИ в подготовке ИТ-специалистов 1
24.10.2016 «Лаборатория Касперского» получила аккредитацию международной ассоциации АССА 1
06.09.2016 «Лаборатория Касперского» вновь приглашает студентов на стажировку 1
21.06.2016 Марина Алексеева -

Мы верим в то, что информатизация – это путь к успеху

1
21.11.2012 Пакт о ненападении: Parallels договорилась с «Яндексом», «Касперским» и другими не хантить программистов 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Алексеева Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5051 14
Intel Corporation 12327 5
8527 4
Yandex - Яндекс 7810 3
Cloud4Y 294 3
Крок - Croc 1786 2
SAP SE 5341 2
Cisco Systems 5161 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13319 2
МегаФон 9344 2
Ростелеком 9977 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 434 2
Oracle Corporation 6763 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8932 2
Microsoft Corporation 24886 2
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 54 2
Samsung Electronics 10389 1
Amazon Inc - Amazon.com 3054 1
Apple Inc 12295 1
Meta Platforms - Facebook 4471 1
LG Electronics 3642 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 309 1
ZTE Corporation 754 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1133 1
MediaTek - Ralink 541 1
Sony 6577 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 414 1
AT&T Inc 1684 1
Deutsche Telekom 911 1
Qualtrics 24 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 18 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Umidigi - UMI 14 1
Google LLC 11980 1
Nvidia Corp 3578 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7679 3
РЖД - Российские железные дороги 1944 2
Почта России ПАО 2171 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2898 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 2
Газпром ПАО 1372 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2539 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 810 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 462 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Volvo Cars 253 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1079 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 206 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 52 1
Quiksilver 9 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
Кораблик-Р 20 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 1
ГПБ - Газпромбанк 1112 1
Microsoft - LinkedIn 663 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
WikiMart - Викимарт 53 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 96 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Связной ГК 1375 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1258 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 820 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 498 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 31 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 91 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 169 1
Coca-Cola Company 256 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12132 4
Федеральное казначейство России 1822 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4453 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1274 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6101 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 868 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 20 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1414 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1408 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 76 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 342 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 124 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 221 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
ФРИИ Акселератор 51 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 9 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3129 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 356 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1562 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 444 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 362 2
WIT - Women in Tech 4 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1455 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29292 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12956 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3227 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8122 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32117 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12444 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15247 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16299 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21016 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7063 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13880 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11536 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11932 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2908 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11457 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12394 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21263 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11800 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21953 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12906 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30706 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5550 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5387 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1095 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2099 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5975 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1342 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2273 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3268 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 730 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1117 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5903 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8308 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5778 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8415 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9707 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1557 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5390 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4738 3
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 74 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 105 1
SAP Qualtrics Employee Experience (EX) 2 1
Apple iPhone 9 19 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 33 1
TechMedia Мой Круг 33 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 101 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 477 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 214 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1458 1
Microsoft Teams - MS Teams 579 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 358 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 953 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 284 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5476 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 13 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 1
Apache Hadoop 438 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 249 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
Microsoft Azure 1430 1
Microsoft Office 365 957 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 17 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1818 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 15 1
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 215 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 1
Microsoft Exchange Online 107 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 12 1
Реестр добросовестных экспортеров 205 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 1
Гвоздева Наталья 16 2
Мяков Алексей 7 2
Кузьмин Иван 12 2
Панасюк Иосиф 7 2
Иванов Антон 80 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 159 2
Чаркин Евгений 299 1
Зорин Александр 51 1
Кузнецов Сергей 156 1
Горяйнов Андрей 52 1
Беляев Владислав 89 1
Лукашкин Сергей 26 1
Потапкин Михаил 26 1
Леонов Алексей 90 1
Морозов Сергей 59 1
Васильев Сергей 51 1
Егоров Вадим 15 1
Уткин Владислав 21 1
Осокин Андрей 10 1
Шадура Максим 17 1
Корчебный Владимир 3 1
Дроздов Антон 7 1
Швиндт Антоний 13 1
Селихов Дмитрий 12 1
Сатановская Ольга 4 1
Кочешков Егор 1 1
Домарацкий Сергей 2 1
Литвак Сергей 1 1
Хорошилов Иван 4 1
Волис Григорий 7 1
Гуль Игорь 3 1
Тарнопольский Ярослав 1 1
Елизаров Артем 18 1
Комиссарова Мария 1 1
Казарин Станислав 175 1
Павлов Вадим 21 1
Pettis Michael - Петтис Майкл 2 1
Абдрахманов Рустам 14 1
Лабковский Филипп 2 1
Браговский Богдан 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17542 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14275 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 627 2
Турция - Турецкая республика 2427 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17921 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7771 2
Европа 24414 2
Бразилия - Федеративная Республика 2402 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1787 1
Китай - Тайвань 4055 1
Испания - Королевство 3738 1
Испания - Каталония - Барселона 746 1
Китай - Шанхай 792 1
Китай - Пекин - Beijing 1011 1
Китай - Тяньцзинь 44 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3229 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 737 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 1
Южная Корея - Республика 6740 1
Германия - Федеративная Республика 12795 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 840 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2831 1
Украина 7681 1
Индия - Bharat 5557 1
Ближний Восток 2990 1
Африка - Африканский регион 3524 1
Россия - УФО - Тюменская область 1204 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 719 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 176 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1617 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 742 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1253 1
Европа Восточная 3109 1
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 36 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 64 1
Америка - Американский регион 2176 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30374 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14216 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9228 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16774 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6033 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5972 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10223 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6015 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10233 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2400 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3527 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4079 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 307 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 318 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 439 2
Образование в России 2379 2
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5268 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6476 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24900 2
Аудит - аудиторский услуги 2836 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7064 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2511 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 305 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 926 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 711 2
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Черкизон - Черкизовский рынок 161 1
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Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5048 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1780 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6389 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1028 3
The Register - The Register Hardware 1612 2
The Verge - Издание 576 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
Ведомости 1088 1
BleepingComputer - Издание 374 1
Neowin 152 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11316 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3317 3
IDC - International Data Corporation 4921 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 341 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 15 1
Kaspersky - New Kaspersky 9 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 20 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 303 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 158 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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