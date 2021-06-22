Руководить разработками Intel в России станет экс-глава поглощенной ею компании

В должности генерального директора по исследованиям и разработкам Intel в России Алексей Мяков сменил Ивана Кузьмина, который проработал в компании с 2004 г. Ранее Мяков был гендиректором российской ИТ-компании, которую Intel купила в 2016 г.

Новый гендиректор в Intel Россия

Новым гендиректором по исследованиям и разработкам в Intel в России станет Алексей Мяков. Прежде Мяков занимал должность директора подразделения компьютерного зрения в данной компании. Его заместителем назначен Игорь Лопатин, руководитель отдела по разработке библиотек для высокопроизводительных вычислений, машинного обучения и автономного вождения в Нижнем Новгороде.

До этого назначения Мяков развивал в Intel технологии глубинного обучения, искусственного интеллекта (ИИ), компьютерного зрения и интернета вещей. Под его руководством также находилось продвижение и клиентская поддержка бесплатного набора инструментов для разработчика Intel Distribution of Open VINO Toolkit. В новой должности Мяков будет отвечать за реализацию долгосрочных планов центра исследований и разработок Intel, расположенного в Нижнем Новгороде, а также за разработку стратегически важных для компании продуктов, в том числе в области компьютерного зрения, ИИ, оптимизации кросс-платформенного ПО и высокопроизводительных вычислений.

Назначен новый гендиректор по исследованиям и разработкам Intel в России

С 2006 г. по 2013 г. Мяков являлся вице-президентом компании MERA (сейчас «Центр разработки Orion Innovation»), где занимался продажами, маркетингом, а также ПО автономных транспортных средств. Ранее имел опыт управления тремя биомедицинскими стартапами. В 2016 г. Intel приобрела Itseez — основного разработчика библиотеки алгоритмов компьютерного зрения OpenCV, где Мяков занимал должность генерального директора, рассказали CNews представители Intel в России.

Предшественник Мякова

Предшественник Мякова Иван Кузьмин пришел в компанию Intel в 2004 г. До 2011 г. он руководил проектами и командами по разработке программных продуктов в России и за рубежом. С 2011 по 2013 гг. работал в США в головном подразделении Intel, где отвечал за построение распределенной международной команды, обеспечивающей непрерывность процесса разработки ПО в компании, а также внедрение лучших практик по его созданию. Последние годы Иван Кузьмин работал в России, где возглавлял отдел высокопроизводительных математических библиотек. С января 2020 г. он занимал должность гендиректора по исследованиям и разработкам Intel в России, в которой сменил Марину Алексееву. Она ушла из компании по собственному желанию.

Как рассказали CNews представители Intel, Кузьмин сам принял решение покинуть компанию и перейти в другую организацию. Кузьмин на вопрос CNews о его дальнейших планах на трудоустройство на момент публикации данного материала ответить не смог.



Несколько фактов об Intel в России

Офисы Intel в России расположены в Москве и в Нижнем Новгороде. Последний является основным центром исследований и разработок компании. Intel создает программные продукты для решения задач в области анализа и обработки данных, ИИ, беспилотных автомобилей, оптимизации микроархитектур, обработки мультимедиа и компьютерного зрения.

В январе 2020 г. в Нижнем Новгороде был открыт второй офис центра исследований и разработок — в рамках стратегии расширения и укрепления подразделения в регионе. Его основным направлением также стало развитие глобальных проектов Intel. Компания сотрудничает с ведущими университетами России, проводя совместные обучающие и исследовательские программы.