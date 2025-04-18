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OpenCV библиотека алгоритмов компьютерного зрения
OpenCV и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|ASF - Apache Software Foundation 211 1
|Ханин Александр 49 3
|Добровольский Дмитрий 8 2
|Демидов Дмитрий 21 2
|Мяков Алексей 7 2
|Кузьмин Иван 12 2
|Лопатин Игорь 2 2
|Rattner Justin - Раттнер Джастин 16 2
|Евтушенко Олег 143 1
|Ерохин Сергей 25 1
|Потемкин Андрей 2 1
|Нехаев Алексей 2 1
|Галов Александр 1 1
|Степанов Антон 69 1
|Евтушенков Владимир 208 1
|Соковнин Ярослав 2 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Сивидов Алексей 40 1
|Попов Андрей 111 1
|Осетров Виктор 5 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Павлов Дмитрий 13 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Алексеева Марина 22 1
|Сергеев Григорий 17 1
|Казина Евгения 1 1
|Приходько Максим 2 1
|Лобанов Иван 5 1
|Клебан Виталий 1 1
|Арлазаров Владимир 236 1
|Лаптев Иван 5 1
|Бурукин Станислав 1 1
|Варламов Кирилл 40 1
|Путин Владимир 3227 1
|Бобров Эдуард 1 1
|Саранчин Владимир 1 1
|Maslow Abraham - Маслоу Абрахам 3 1
|Сорокин Андрей 23 1
|Линьков Василий 1 1
|Семенчук Вячеслав 3 1
|Парменов Андрей 1 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
|FT - Financial Times 1230 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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