Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173192
ИКТ 13476
Организации 10551
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74316
География 2804
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2607
Мероприятия 847

OpenCV библиотека алгоритмов компьютерного зрения



18.04.2025 Первая ИИ-система на базе компьютерного зрения для эргономики в стоматологии 1
06.11.2024 Cloud4Y предоставил «Витасофт» инфраструктуру с GPU 1
17.09.2024 НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и ИТ-кампус «Неймарк» начнут готовить магистров в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения 1
04.09.2024 В России создан компактный БПЛА с компьютерным зрением 1
19.08.2024 В России создана замена плагину Nvidia для обработки видео нейросетями 1
04.03.2024 Ученые ПНИПУ разработали программу для мгновенного чтения дорожных знаков и предупреждения водителей 1
28.12.2023 Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры 1
23.12.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной 1
22.06.2021 Руководить разработками Intel в России станет экс-глава поглощенной ею компании 1
22.06.2021 Назначен генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России 1
05.11.2020 Искусственный интеллект помогает МТУСИ, РХТУ и РЭУ в борьбе с COVID-19 1
10.09.2020 Intel AI усовершенствовала технологию Samsung Medison для ультразвукового обследования при беременности 1
02.06.2020 Ростех выпустил учебного робота для вузов и выложил исходники на Github 1
12.03.2020 «Норбит» и «Н-Системс» разработали классификатор геоданных для компании «Шахты» 1
11.03.2020 «Норбит» и «Н-Системс» разработали приложение для классификации геоданных 1
31.01.2018 Создан портрет типичного ИТ-шника. Чем отличаются программисты на Java и .NET? Фото 1
06.10.2017 Водитель с искусственным интеллектом: в коворкинге GrowUp создадут ПО для беспилотников 1
27.02.2017 Microsoft создала приложение для ввода текста глазами. Видео 1
07.07.2016 VisionLabs привлекла 350 млн руб. инвестиций на развитие технологии анализа и распознавания лиц 1
07.07.2016 Владельцы МТС вложили треть миллиарда в партнера Facebook и Google 1
02.06.2016 VisionLabs создала открытую платформу компьютерного зрения вместе с Facebook и Google 1
02.06.2016 Благодаря россиянам «любой студент за выходные» сможет создать свою систему распознавания лиц 1
31.05.2016 Такие разные роботы 1
26.12.2014 Вышел дистрибутив Rosa Desktop Fresh KDE R5 1
18.08.2014 Как ГИС могут ликвидировать пробки на дорогах 1
18.07.2013 Nvidia представила GPU-ускоряемую платформу для анализа данных аэрогеодезической разведки 1
04.12.2012 Студенты сделали мультфильм Pixar реальностью 1
04.07.2012 "Телеком Идея": как стартапы продавали себя МТС 1
13.04.2012 Финал конкурса Imagine Cup будет показан в прямом эфире 1
29.04.2003 Intel научит компьютеры «видеть» 1
11.12.2001 Intel создает технологию стереоскопического компьютерного "зрения" 1
11.12.2001 Intel создает технологию стереоскопического компьютерного "зрения" 1
11.12.2001 Исследователи Intel создают технологию стереоскопического компьютерного "зрения" 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

OpenCV и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12271 9
Nvidia Corp 3542 6
Meta Platforms - Facebook 4457 4
VisionLabs - ВижнЛабс 224 4
Microsoft Corporation 24784 3
Google LLC 11909 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 2
Ланит - Норбит - Norbit 375 2
Н-Системс 7 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13053 2
Arduino Software 65 2
Шахты 0 2
Samsung Electronics 10344 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
GitHub 859 1
Rozum Robotics - Розум Роботикс 3 1
X Corp - Twitter 2876 1
AMD - Advanced Micro Devices 4281 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 332 1
Deutsche Telekom 911 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
РТИ 146 1
Brave Robotics 2 1
Bentley Systems 57 1
Esri 165 1
Технологии Будущего 150 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
Ростех - Автоматика Концерн 1656 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 381 1
Content AI - Контент ИИ 82 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 56 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Meta AI - Facebook AI Research 8 1
Luxoft Automotive 2 1
Kofax 55 1
МТС - Интеллект Телеком 43 1
ВТБ - Почта Банк 470 3
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 229 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 63 2
Kaspi Bank 29 2
Лента - Сеть розничной торговли 2124 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 212 1
NAI Becar Asset Management - GrowUp 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Unsplash 941 1
Авикос-АФЕС 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3092 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 119 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 20 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4601 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 54 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1401 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 474 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3001 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
ASF - Apache Software Foundation 211 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1620 16
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5236 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14433 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12187 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24588 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52088 9
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3236 9
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3478 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21629 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68067 7
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 637 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7601 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3008 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13568 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16302 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3843 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5583 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8784 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21060 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4022 5
Видеокамера - Camcorder 2280 5
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1091 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5427 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6778 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16031 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10085 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1806 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4114 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5220 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13971 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5310 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24802 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20262 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24537 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3250 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30288 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31505 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 448 3
Компилятор - Компиляторные технологии - Compiler 118 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3295 2
Python - высокоуровневый язык программирования 980 5
C/C++ - Язык программирования 779 5
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 48 4
Torch - Браузер 21 4
Oracle Java - язык программирования 3119 3
Google TensorFlow 90 3
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 22 3
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 3
OpenCV - Open Source Computer Vision Library 3 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Yahoo! Groups 12 3
Geoserver 13 2
Apple iOS 7924 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 2
Nvidia Tesla GPU 168 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5007 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 51 2
Cascade Mask R-CNN 3 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1383 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 1
PVision - система контроля наличия средств индивидуальной защиты 1 1
Mozilla Gecko - браузерный движок 67 1
Samsung Medison BiometryAssist 1 1
Apple iPad 3877 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2095 1
Mozilla Firefox - браузер 1894 1
Linux KDE Plasma 228 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 243 1
Samba 147 1
Nvidia OptiX 4 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 1
Microsoft Kinect 199 1
Parallels Runtimes Engineering 1 1
Intel AVSR - Intel Audio Visual Speech Recognition 1 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 130 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 398 1
Mesa - библиотека графических API OpenGL и Vulkan с открытым исходным кодом 15 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 133 1
Ханин Александр 49 3
Добровольский Дмитрий 8 2
Демидов Дмитрий 21 2
Мяков Алексей 7 2
Кузьмин Иван 12 2
Лопатин Игорь 2 2
Rattner Justin - Раттнер Джастин 16 2
Евтушенко Олег 143 1
Ерохин Сергей 25 1
Потемкин Андрей 2 1
Нехаев Алексей 2 1
Галов Александр 1 1
Степанов Антон 69 1
Евтушенков Владимир 208 1
Соковнин Ярослав 2 1
Левкевич Михаил 60 1
Сивидов Алексей 40 1
Попов Андрей 111 1
Осетров Виктор 5 1
Шамолин Михаил 124 1
Павлов Дмитрий 13 1
Ефимов Альберт 43 1
Алексеева Марина 22 1
Сергеев Григорий 17 1
Казина Евгения 1 1
Приходько Максим 2 1
Лобанов Иван 5 1
Клебан Виталий 1 1
Арлазаров Владимир 236 1
Лаптев Иван 5 1
Бурукин Станислав 1 1
Варламов Кирилл 40 1
Путин Владимир 3227 1
Бобров Эдуард 1 1
Саранчин Владимир 1 1
Maslow Abraham - Маслоу Абрахам 3 1
Сорокин Андрей 23 1
Линьков Василий 1 1
Семенчук Вячеслав 3 1
Парменов Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147534 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52450 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43875 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3176 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1931 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14218 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17702 4
Италия - Итальянская Республика 4371 3
Земля - планета Солнечной системы 10441 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 2
Франция - Французская Республика 7888 2
Украина 7652 2
Германия - Федеративная Республика 12754 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5226 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17330 2
Южная Корея - Республика 6709 1
Азия - Азиатский регион 5593 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1359 1
Бразилия - Федеративная Республика 2384 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Беларусь - Минск 643 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 819 1
Южная Корея - Сеул 366 1
Япония 13345 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1507 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1589 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 950 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 861 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 733 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1133 1
Швейцария - Цюрих 268 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
Великобритания - Лондон 2390 1
США - Мичиган 267 1
США - Колумбия - Вашингтон 1398 1
Польша - Республика 1969 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Беларусь - Белоруссия 5785 1
Казахстан - Республика 5613 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29793 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2790 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52095 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5910 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8947 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13922 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19003 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48849 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14835 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5185 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5271 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 832 2
Intel Fellow - почетный сотрудник корпорации Intel 9 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4100 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5873 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11140 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 793 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1733 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5613 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16600 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6446 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 935 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1652 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5878 2
POI - points of interest 168 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1099 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24558 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8697 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3672 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10048 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1762 1
Аренда 2467 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7175 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2663 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1251 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2541 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5541 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
FT - Financial Times 1230 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3272 3
Microsoft Research 139 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1115 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 970 2
Victoria University of Wellington - Университет Виктории в Веллингтоне 3 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 295 1
БГУ - Белорусский государственный университет 32 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1548 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 234 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 177 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 124 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 319 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 260 1
ТГУ - Томский государственный университет 179 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 80 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 959 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 21 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
KU - Korea University - Университет Корё - Корейский Университет 6 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 10 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 25 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 117 1
БрГТУ - Брестский государственный технический университет 4 1
Yonsei University - Университет Йонсей - Университет Ёнсе 8 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 121 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1227 1
МТС Телеком Идея 52 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 325 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2469 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354384, в очереди разбора - 759502.
Создано именных указателей - 173192.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153