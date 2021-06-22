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Назначен генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России

Алексей Мяков, директор подразделения компьютерного зрения в Internet of Things Group (IOTG) Intel в России, сменит в должности генерального директора по исследованиям и разработкам Ивана Кузьмина. Его заместителем назначен Игорь Лопатин, руководитель отдела по разработке библиотек для высокопроизводительных вычислений, машинного обучения и автономного вождения в Нижнем Новгороде

Алексей присоединился к Intel в 2016 году после того, как компания приобрела Itseez – основного разработчика популярной библиотеки алгоритмов компьютерного зрения OpenCV, где он занимал должность генерального директора. В Intel Алексей развивает такие направления, как глубинное обучение, ИИ, компьютерное зрение и интернет вещей. Под его руководством также находится продвижение и клиентская поддержка бесплатного набора инструментов для разработчика Intel Distribution of OpenVINO Toolkit (Open Visual Inference & Neural Network Optimization).

В новой должности Алексей будет отвечать за реализацию долгосрочных планов центра исследований и разработок Intel, расположенного в Нижнем Новгороде, а также за разработку стратегически важных для компании продуктов, в том числе в области компьютерного зрения, искусственного интеллекта, оптимизации кросс-платформенного ПО, высокопроизводительных вычислений.

На пост заместителя Алексея Мякова назначен Игорь Лопатин, руководитель отдела по разработке библиотек для высокопроизводительных вычислений, машинного обучения и автономного вождения в Нижнем Новгороде.

Игорь работает в компании Intel с 2001 года. Он принимал участие в различных проектах по разработке и тестировании компиляторов, средств анализа производительности и корректности программ, библиотек для высокопроизводительных вычислений. В настоящий момент является руководителем проекта Parallel Runtimes Engineering в Нижнем Новгороде. С 2015 по 2018 год отвечал за реализацию академической программой Intel в России, и продолжает принимать в ней активное участие в качестве лектора и ментора.

Владимир Бахур

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