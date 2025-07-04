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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузьмин Иван


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Вход по «Сбер ID» теперь доступен на более чем 50 тыс. онлайн-ресурсов 1
31.07.2024 «Единый ЦУПИС» подключился к «Сбер ID» 1
23.07.2024 Авторизоваться в сервисе «Мой газ» теперь можно по «Сбер ID» 1
30.11.2023 Сбербанк делится своими рекомендательными технологиями 1
23.11.2023 Работу различных алгоритмов генерации персональных рекомендаций можно сравнить на новом сервисе Сбербанка 1
18.07.2023 «Сбер» подключил «Циан» к сервису «Сбер ID» 1
29.06.2021 Сбербанк переманил к себе в штат главу R&D Intel в России 1
28.06.2021 Сбер сообщает о кадровых изменениях в команде блока «Технологии» 1
22.06.2021 Руководить разработками Intel в России станет экс-глава поглощенной ею компании 1
22.06.2021 Назначен генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России 1
14.08.2014 RBK Money увеличил список поддерживаемых системой валют 1
12.07.2013 «Триколор ТВ» отучил от «пиратства» рязанского хакера 1
18.08.2008 Планируется модернизация Паужетской геотермальной электростанции 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Кузьмин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12345 4
МегаФон 9396 1
Yandex - Яндекс 7874 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 336 1
Intel IOTG - Internet of Things Group 11 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 348 1
Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 91 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7746 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
ЦИАН - CIAN 150 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 17 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 86 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2040 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5018 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 210 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15512 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69080 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5080 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5918 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1704 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5435 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11601 3
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 518 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1102 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2109 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8181 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1660 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7073 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4421 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5189 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1198 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2895 1
ВИЭ - Геотермальная энергетика - Geothermal energy - тепловая энергия недр Земли 8 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29503 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1821 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5417 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11685 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7804 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21309 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12484 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3473 1
Cardsharing - Кардшаринг 13 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3944 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 311 1
SOTA - State-of-the-art - перспективные технологии, находящиеся на переднем крае науки 5 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5440 1
MLOps - DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 41 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 713 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8680 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 364 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 93 3
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 33 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 106 1
Parallels Runtimes Engineering 1 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 801 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 86 1
Сбер - Sber RecSys Benchmark 1 1
Мяков Алексей 7 3
Рафаловский Давид 32 2
Алексеева Марина 24 2
Лопатин Игорь 5 2
Добриян Полина 2 1
Лапушкин Иван 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150490 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44477 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52719 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3245 2
Исландия 242 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 970 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 579 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 664 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1984 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Большерецк 31 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49624 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53075 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6063 2
Философия - Philosophy 465 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2916 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30532 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5076 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1964 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 191 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3594 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4798 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5078 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 530 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 198 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1682 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 244 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 931 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6651 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3582 1
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 30 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7131 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 158 2
Рязанский государственный технологический колледж 1 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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