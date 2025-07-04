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Кузьмин Иван
УПОМИНАНИЯ
Кузьмин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Мяков Алексей 7 3
|Рафаловский Давид 32 2
|Алексеева Марина 24 2
|Лопатин Игорь 5 2
|Добриян Полина 2 1
|Лапушкин Иван 3 1
|ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 158 2
|Рязанский государственный технологический колледж 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369858, в очереди разбора - 748217.
Создано именных указателей - 178275.
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