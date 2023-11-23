Работу различных алгоритмов генерации персональных рекомендаций можно сравнить на новом сервисе Сбербанка

Сбербанк дает сообществу исследователей возможность открытого и честного сравнения качества работы алгоритмов для решения задачи генерации персональных рекомендаций на независимой платформе. Sber RecSys Benchmark позволит объективно сравнить качество работы алгоритмов, которые генерируют персональные рекомендации. Свое новое решение банк представил на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Sber RecSys Benchmark — это end2end-решение для загрузки и предварительной обработки данных, тренировки моделей и получения готовых рекомендаций. В сервис встроен автоматический расчет единых метрик качества решений. Впервые в России на одной платформе были собраны обезличенные данные действий пользователей сервисов из индустрии музыки, электронной коммерции, банковских продуктов.

Сервис основан, в том числе, на open source наборах данных компаний-партнеров о пользователях, которые одновременно пользуются более чем одним сервисом. Это позволяет формировать более качественные рекомендации на основе полной картины об их предпочтениях. Наборы данных содержат более 400 млн событий — это в четыре с лишним раза больше, чем в самом популярном датасете для задачи рекомендаций из соревнования Netflix Prize (открытое соревнование на лучший алгоритм предсказания оценки, которую зритель поставит фильму, на базе предыдущих оценок этого и других зрителей).

Иван Кузьмин, директор Департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка: «Рекомендательные системы — одно из самых интересных направлений в сфере искусственного интеллекта, которое меняет нашу привычную жизнь к лучшему. И мы рады внести свой вклад в его развитие. Sber RecSys Benchmark позволит разработчикам рекомендательных систем объективно оценить качество работы разных рекомендательных алгоритмов по единым метрикам — неслучайно мы назвали ее бенчмарком, то есть эталоном, или ориентиром. Наш сервис поможет создавать релевантные рекомендации для миллионов жителей России, улучшая их клиентский опыт, повышая настроение и экономя время».

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