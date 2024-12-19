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Индексная книга (каталог) CNews*
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AI Journey Artificial Intelligence Journey



19.12.2024 ИИ в нефтесервисе: новый аналитический комплекс помогает контролировать расходы ГСМ и безопасность в процессе геологоразведки 1
17.12.2024 GigaChat поможет КАПИТАЛ LIFE трансформировать рынок страхования жизни и создать новые стандарты обслуживания клиентов 1
16.12.2024 GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского» 1
13.12.2024 ДОМ.РФ присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта 1
11.12.2024 Альянс в сфере искусственного интеллекта станет участником международного ИИ-альянса 1
12.07.2024 Без цензуры и права на ошибку: чего ждать от ИИ в 2024 году 1
28.06.2024 Анатолий Вассерман поделился с «Программным Продуктом» мнением о внедрении ИИ в Госдуму 1
06.06.2024 Акселератор Sber500 и GigaChat начали принимать заявки в новый трек для ИИ-стартапов 1
23.11.2023 Работу различных алгоритмов генерации персональных рекомендаций можно сравнить на новом сервисе Сбербанка 1
29.12.2022 Максим Колесников, замглавы Минэка — в интервью CNews: В «Цифровую экономику» планируется добавить порядка 15 новых мероприятий 1
25.11.2021 Детский технопарк «Москва» завоевал серебро на международном конкурсе по искусственному интеллекту 1
11.11.2021 «Сбер» представил свой новый суперкомпьютер Christofari Neo 1
10.11.2021 «Сбер» представил сайт «Digital Петр» по распознаванию рукописей Петра I 1
29.01.2021 Нейросеть «Сбера» ruGPT-3 стала вдвое «умнее» 2
10.12.2020 Первый в России Институт ИИ создан на базе Университета Иннополис 1
04.12.2020 Путин распорядился в кратчайшие сроки провести цифровую трансформацию всей России 1
27.11.2020 Сбер представит на AI Journey новые решения в сфере ИИ 3
26.11.2020 Сбер усовершенствовал рейтинг русскоязычных нейросетей 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 2
16.12.2019 Сбербанк и SberCloud запустили суперкомпьютер «Кристофари» в коммерческую эксплуатацию 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
14.11.2019 Директор по стратегическому развитию Huawei представил ИИ-стратегию компании в России 1
11.11.2019 Mail.ru Group и IBS займутся совместной разработкой технологий для бизнеса 2
11.11.2019 Российские ИТ-гиганты создали альянс по развитию искусственного интеллекта 1
08.11.2019 Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России 1
08.11.2019 Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер 1
14.10.2019 Сбербанк принимает участие в реализации Национальной стратегии по развитию ИИ 2

Публикаций - 27, упоминаний - 33

AI Journey и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 6
Nvidia Corp 3490 4
Intel Corporation 12197 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Google LLC 11780 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
Yandex - Яндекс 7347 2
Microsoft Corporation 24630 2
Huawei 3935 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12570 2
OpenAI 218 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
ИИ-Технологии 107 2
Meta AI - Facebook AI Research 8 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1397 1
SAP SE 5279 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
8218 1
Oracle Corporation 6690 1
Citrix Systems 812 1
Red Hat 1305 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 337 1
Schneider Electric 575 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 318 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 224 1
Rimini Street 58 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 17 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 19
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
Газпром нефть 619 2
Альфа-Банк 1770 2
Газпром ПАО 1342 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Coca-Cola Company 254 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 10 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4513 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11637 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5914 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4087 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 63 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4749 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1517 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 313 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 53 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
ЛДПР 105 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13386 26
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2989 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50456 11
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1596 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15723 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66026 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8560 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1562 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5346 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4998 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6560 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4698 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30701 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4098 4
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 138 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27406 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11358 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19311 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15879 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5299 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24136 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 622 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5780 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1227 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11618 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7563 3
Искусственный интеллект - AGI - Artificial General Intelligence - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 71 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10171 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7380 2
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 214 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 2
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 58 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1455 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11057 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 6
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 4
Nvidia Tesla GPU 156 3
СалютДевайсы - GigaChat 191 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 33 2
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 22 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 2
Сбер - Sber Russian SuperGLUE - General Language Understanding Evaluation 3 2
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 23 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5179 2
Linux OS 9948 1
Apple macOS 2061 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 97 1
Oracle Java Development Kit - JDK 153 1
1С:ERP Управление предприятием 551 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 38 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 48 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 12 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 100 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 80 1
IBM Power9 22 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 60 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 38 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 59 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 32 1
Nvidia Volta GV 31 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
МТС Снежинка 19 1
Путин Владимир 3172 6
Ведяхин Александр 131 6
Греф Герман 419 5
Рафаловский Давид 32 4
Чернышенко Дмитрий 565 2
Чаркин Евгений 296 2
Картавый Эдуард 2 2
Кристофари Николай 6 2
Schmidhuber Jürgen - Шмидхубер Юрген 2 2
Акимов Максим 187 1
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Волож Аркадий 251 1
Добродеев Борис 95 1
Дьяченко Валерий 95 1
Халматов Максим 64 1
Антонова Алла 2 1
Корня Алексей 78 1
Урьяс Вадим 98 1
Клепиков Алексей 117 1
Сотин Денис 205 1
Слышкин Василий 129 1
Егоров Владимир 82 1
Гонтарев Павел 94 1
Дмитриев Кирилл 108 1
Нестеров Алексей 143 1
Соловьев Алексей 88 1
Васильев Владислав 58 1
Белокрылов Александр 27 1
Мискевич Евгений 49 1
Баланова Светлана 33 1
Генкина Екатерина 43 1
Рубин Адар 47 1
Халяпин Сергей 82 1
Бариев Искандер 10 1
Tao Jiang - Тао Цзян 1 1
Wenshuan Dang - Вэньшуань Дан 1 1
Сорокоумов Александр 19 1
Сергунина Наталья 368 1
Россия - РФ - Российская федерация 144302 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52116 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 2
Европа Восточная 3075 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 2
Индия - Bharat 5447 2
Казахстан - Республика 5527 2
Беларусь - Белоруссия 5668 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2898 1
Россия - СФО - Новосибирск 4293 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1875 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Канада 4883 1
Швеция - Королевство 3620 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 746 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1112 1
Украина 7609 1
Грузия 1241 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Индонезия - Республика 957 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 1
Чили - Республика 469 1
Сербия - Республика 336 1
Марокко - Королевство 208 1
Куба - Республика 362 1
Тунис - Тунисская Республика 166 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 82 1
Россия - Крайний Север 266 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29038 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51039 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48016 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18470 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14326 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3946 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6169 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13499 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24094 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9798 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7601 3
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9941 2
Английский язык 6634 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6123 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1789 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5354 2
Энергетика - Energy - Energetically 5087 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7837 2
Образование в России 2193 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4996 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3108 1
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