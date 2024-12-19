AI Journey Artificial Intelligence Journey
AI Journey и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3172 6
|Ведяхин Александр 131 6
|Греф Герман 419 5
|Рафаловский Давид 32 4
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Картавый Эдуард 2 2
|Кристофари Николай 6 2
|Schmidhuber Jürgen - Шмидхубер Юрген 2 2
|Акимов Максим 187 1
|Трофимова Людмила 50 1
|Каюмов Шамиль 53 1
|Прохорова Алла 65 1
|Волож Аркадий 251 1
|Добродеев Борис 95 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Халматов Максим 64 1
|Антонова Алла 2 1
|Корня Алексей 78 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Сотин Денис 205 1
|Слышкин Василий 129 1
|Егоров Владимир 82 1
|Гонтарев Павел 94 1
|Дмитриев Кирилл 108 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Соловьев Алексей 88 1
|Васильев Владислав 58 1
|Белокрылов Александр 27 1
|Мискевич Евгений 49 1
|Баланова Светлана 33 1
|Генкина Екатерина 43 1
|Рубин Адар 47 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Бариев Искандер 10 1
|Tao Jiang - Тао Цзян 1 1
|Wenshuan Dang - Вэньшуань Дан 1 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Сергунина Наталья 368 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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