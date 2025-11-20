К Международному альянсу в сфере ИИ присоединились 11 организаций из 11 стран

Cостоялось присоединение новых участников к Международному альянсу в сфере искусственного интеллекта (AI Alliance Network). Альянс объединяет научные центры, отраслевые ассоциации и технологические организации, которые развивают ИИ на принципах открытости, сотрудничества и ответственности.

В 2025 г. к Альянсу присоединились 11 ассоциаций и исследовательских институтов из 11 стран, представляющих Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток и Азию. Таким образом, состав Международного альянса расширился до 28 организаций из 21 страны.

Александр Ведяхин, председатель наблюдательного совета Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта»: «Присоединение новых участников к Международному альянсу показывает, что повестка ответственного и открытого развития искусственного интеллекта объединяет страны с разными экономиками, культурами и уровнями технологического развития. Сегодня мы видим, как формируется по-настоящему глобальное профессиональное сообщество, способное вместе отвечать на вызовы и создавать решения, которые приносят пользу людям во всём мире. Это пример того, как искусственный интеллект становится инструментом сотрудничества, а не соперничества».

Перед участниками Международного Альянса в сфере ИИ поставлены амбициозные цели. Россия здесь играет одну из ведущих ролей: в 2025 г. российский Альянс в сфере ИИ председательствует в секретариате Международного Альянса в сфере ИИ. Российский Альянс взял на себя инициативу по реализации глобального научно-исследовательского проекта AI Horizons – форсайт-исследование, направленное на формирование перечня перспективных направлений и исследовательских тем в области ИИ, которые могут оказать наибольшее влияние в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В проекте приняли участие уже свыше 270 ученых из 36 стран.

Особое внимание в рамках документа будет уделено элементам ИИ общего уровня (Artificial general intelligence, AGI), представлены прогнозы его появления, рассмотрена траектория развития ИИ-агентов, затронуты вопросы объяснимости и безопасности технологий ИИ. Важнейшее значение имеет отдельный блок, посвященный социально-экономическим и гуманитарным последствиям внедрения ИИ-технологий, акцентирующий внимание на взаимодействии ИИ и человеческого общества. Исследование будет представлено на международной конференции AI Journey.

Помимо этого, участники Международного Альянса в сфере ИИ занимаются реализацией совместных образовательных проектов по повышению квалификации с целью обогащения кадрового потенциала стран-членов Альянса, необходимого для использования технологий ИИ; обмениваются опытом регулирования ИИ, а также ведут диалог на площадке ООН с целью содействия созданию комфортной регуляторной среды и разработке общей этической основы ИИ, основанной на человекоцентричном подходе к управлению ИИ.