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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зерокодер Zerocoder

Зерокодер - Zerocoder

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Генеративный ИИ разорвал фриланс надвое: копирайтинг минус 33%, ИИ-видео плюс 329% 1
13.07.2026 Аномалии российских ИТ. Диплом перестал гарантировать работу, а модная специальнось – хорошую зарплату 1
24.06.2026 Университет «Зерокодер» и университет «Иннополис» запускают первую в России магистратуру для соло-предпринимателей 1
16.06.2026 Не Москва: ИИ-столицей России стал Томск 1
25.05.2026 Безопаснее быть сварщиком, чем юристом: научное исследование связало риск автоматизации с конкуренцией за работу 1
07.04.2026 Навыки работы с ИИ повышают зарплатные предложения в вакансиях – исследование университета «Зерокодер» 1
06.03.2026 Власти не признали нейросеть Сбербанка российским ПО 1
20.02.2026 Сотовый оператор T2 покупает ИИ, умеющий программировать на Java, C/C++, Python, Go и Rust 1
23.01.2026 СДЭК физически перевез свой ЦОД из Сибири в Москву. Самолет летал сутки 1
23.10.2025 Поставщик китайских серверов блокировал госзакупку российского суперкомпьютера. Ему отказали, выбрав продавца подороже 1
26.09.2025 Финтех-сервис «Моя удаленка» привлек инвестиции от экс-директора «Яндекса» и кофаундера i-Media. Первый раунд составил 44 млн рублей 1
18.08.2025 Открыт прием заявок на новый сезон премии «Я знаю: Edtech»: победителей объявят в начале 2026 года 1
29.07.2025 Как ERP превращаются в экосистему цифровых решений 1
06.12.2024 Импортозамещение программистов: сколько может зарабатывать 1С-разработчик сегодня 2

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Зерокодер и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9225 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3078 3
SpaceX - Cursor 54 2
9596 2
Корус Консалтинг ГК - MONS - МОНС 27 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 1
Моя удаленка 1 1
Altairika - Альтаирика 2 1
Perplexity - Perplexity AI 60 1
АрхиТех ИИ 13 1
Metalab - Металаб 3 1
Ростелеком 10951 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3342 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15767 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
InfoWatch - Инфовотч 1186 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1226 1
Softline - Софтлайн 3746 1
AMD - Advanced Micro Devices 4644 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 785 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1477 1
Telegram Group 2944 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1102 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Витте инновации - Витте про 35 1
i-Free Just AI 78 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 119 1
Nvidia Corp 4006 1
Solar Staff - Солар Стафф Рус 15 1
Upwork 10 1
UniSender - Юнисендер СМАРТ 29 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 600 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 46 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
1С - Bidzaar - Бидзаар 34 1
РАУ ИТ - РАУ IT - РАУ АйТи - РАУ Компьютерс 9 1
CDO Global - ЦДО Глобал 4 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8857 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1247 4
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
Arlift - Арлифт 22 1
World Dent - Ворлд Дент 1 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 498 1
Альфа-Банк 1979 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1912 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Верный - торговая сеть 328 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 1
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 979 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6545 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3692 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1688 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 10
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4873 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53915 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36220 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25817 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1234 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26257 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1174 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12912 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35022 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 788 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2285 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33506 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2701 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6035 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16261 3
MLOps - LLM - MCP - Model Context Protocol 72 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9927 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5287 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5214 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18133 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12253 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10204 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13964 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 759 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7079 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3260 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12853 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4289 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8659 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3129 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4348 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4621 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13926 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22947 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2559 2
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 213 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1377 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 826 1
MLOps - LLM - Vibe coding - Вайб-кодинг - Вайбкодинг 54 1
OpenAI - ChatGPT 723 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 588 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Oracle Java - язык программирования 3470 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1035 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 2
Midjourney - нейросеть 121 2
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 40 2
АВК Консалтинг - BusinessPad 6 1
Архитех ИИ - Kodik 16 1
VK - Skillbox Media 4 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Google Android 15249 1
Apple iOS 8586 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5731 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 955 1
1С:ERP Управление предприятием 842 1
Tencent - WeChat - мессенджер 177 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 126 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 703 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
C/C++ - Язык программирования 893 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Яндекс.Практикум 81 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 208 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 74 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 359 1
OpenAI - DALL-E 32 1
Kaspersky Allowlist 3 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 72 1
Yandex Wordstat - Яндекс Вордстат 22 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GigaCode - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 63 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 49 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 118 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Kodify 15 1
Yandex Code Assistant 9 1
Пшинник Кирилл 5 5
Бражник Сергей 6 4
Греф Герман 485 2
Ромащев Станислав 28 1
Прокопович Владислав 15 1
Гончаров Кирилл 5 1
Шабалина Анастасия 1 1
Глушанок Павел 2 1
Зуйко Оксана 1 1
Противень Александра 1 1
Батулин Сергей 3 1
Курбатов Сергей 3 1
Богословский Иван 1 1
Головко Юрий 6 1
Садрисламов Роман 3 1
Бобрусь Александр 1 1
Кобик Михаил 13 1
Зюба Иван 2 1
Батурин Савелий 3 1
Елисов Максим 1 1
Дуров Павел 328 1
Андрианов Павел 86 1
Миронов Сергей 64 1
Михалков Никита 16 1
Ежов Станислав 13 1
Елисеев Сергей 9 1
Бражников Александр 19 1
Петраковский Сергей 2 1
Иванова Наталья 11 1
Шабалин Юрий 30 1
Пивоваров Евгений 6 1
Вишняков Андрей 16 1
Сипачев Антон 2 1
Акопов Артем 4 1
Шуклин Глеб 8 1
Патракова Анжела 15 1
Евсеев Артем 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 166281 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19149 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47616 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 3
Казахстан - Республика 6050 2
Беларусь - Белоруссия 6293 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8578 2
Россия - УФО - Свердловская область 1954 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1223 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2532 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3468 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3342 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Россия - СФО - Новосибирск 4877 1
Украина 7928 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1078 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2834 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1406 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1052 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 1
Россия - СФО - Республика Тыва 416 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 405 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 387 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 1
Донбасс 68 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 93 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5491 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3093 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16074 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57713 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53494 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33776 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18160 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27309 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 701 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11715 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5781 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4021 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5723 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6596 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7818 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12311 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3829 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2757 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5472 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9111 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5111 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 414 1
Экономический эффект 1346 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11691 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10883 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 336 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 316 1
Английский язык 7033 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3864 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8845 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5621 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2185 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6176 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7426 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 394 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2405 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 1
FT - Financial Times 1296 1
Ведомости 1468 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 64 1
Российский рынок ERP 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1728 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1482 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 1
Умскул 15 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2195 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2665 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199373.
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