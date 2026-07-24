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Зерокодер Zerocoder
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 15
Зерокодер и организации, системы, технологии, персоны:
|Пшинник Кирилл 5 5
|Бражник Сергей 6 4
|Греф Герман 485 2
|Ромащев Станислав 28 1
|Прокопович Владислав 15 1
|Гончаров Кирилл 5 1
|Шабалина Анастасия 1 1
|Глушанок Павел 2 1
|Зуйко Оксана 1 1
|Противень Александра 1 1
|Батулин Сергей 3 1
|Курбатов Сергей 3 1
|Богословский Иван 1 1
|Головко Юрий 6 1
|Садрисламов Роман 3 1
|Бобрусь Александр 1 1
|Кобик Михаил 13 1
|Зюба Иван 2 1
|Батурин Савелий 3 1
|Елисов Максим 1 1
|Дуров Павел 328 1
|Андрианов Павел 86 1
|Миронов Сергей 64 1
|Михалков Никита 16 1
|Ежов Станислав 13 1
|Елисеев Сергей 9 1
|Бражников Александр 19 1
|Петраковский Сергей 2 1
|Иванова Наталья 11 1
|Шабалин Юрий 30 1
|Пивоваров Евгений 6 1
|Вишняков Андрей 16 1
|Сипачев Антон 2 1
|Акопов Артем 4 1
|Шуклин Глеб 8 1
|Патракова Анжела 15 1
|Евсеев Артем 55 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2405 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Ведомости 1468 1
|Комсомольская правда ИД 83 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 64 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.