Безопаснее быть сварщиком, чем юристом: научное исследование связало риск автоматизации с конкуренцией за работу

Эксперты университета «Зерокодер» провели первое в России научное исследование, связывающее рост HH-индекса с риском автоматизации профессий. Анализ выявил прямую закономерность: чем выше вероятность того, что профессию заменит ИИ, тем острее в ней конкуренция за рабочие места. Об этом CNews сообщили представители «Зерокодер».

Исследование охватывает 23 профессиональные области российского рынка труда и 76 профессий, для которых команда «Зерокодера» ещн в 2025 г. рассчитала индивидуальные риски автоматизации.

HH-индекс — это публичный показатель рынка труда, который рассчитывает сервис HeadHunter. Работает по формуле: число активных резюме, деленное на число открытых вакансий. Значение 1 показывает, что на каждую вакансию приходится один кандидат. Чем выше индекс, тем больше соискателей борется за одно рабочее место, то есть тем выше конкуренция.

Наиболее острая конкуренция за рабочие места наблюдается в сфере стратегического консалтинга, управленческого менеджмента и медиакоммуникаций. Особенно выделяется топ-менеджмент: при среднем уровне риска автоматизации (40,6%) HH-индекс здесь аномально высок — 27,1. Это говорит о том, что рынок перенасыщен стратегами и управленцами, вне зависимости от ИИ-рисков, то есть кандидатов значительно больше, чем доступных позиций.

В сфере информационной безопасности (риск автоматизации — 11,7%, HH-индекс — 14,9) и юриспруденции (27,5% и 15,8 соответственно) ситуация противоположная: угроза автоматизации низкая, но конкуренция за рабочие места высокая. Причина — перепроизводство выпускников по этим направлениям: вузы готовят специалистов больше, чем требуется рынку.

Наибольший риск автоматизации в выборке имеют профессии, связанные с созданием контента, аналитикой и координацией:

Топ-10 по риску автоматизации: Дизайнер презентаций — 70,6%; Диспетчер — 68,5%; Продуктовый аналитик — 67,4%; Писатель — 66,7%; Инженер данных — 66,3%; Менеджер маркетплейсов — 65,8%; Финансовый аналитик — 65,2%; Руководитель отдела аналитики — 63,3%; Менеджер по закупкам — 62,1%; Художник — 61,1%.

Наиболее защищенные от автоматизации: Уборщик — 9,6%; Токарь — 9,7%; Тракторист — 10,8%; Курьер — 11,0%; Охранник — 11,7%; Сварщик — 12,5%; Слесарь / Лаборант — 14,2%; Водитель — 16,2%.

Исследования подтверждают парадокс: физические профессии оказались более защищенными от автоматизации, чем «интеллектуальные». Промышленные роботы заменяют в первую очередь технический персонал, а вот генеративный ИИ всё активнее используется в тех сферах, которые еще недавно считались «безопасной гаванью», — юриспруденцию, финансы, творчество и преподавание.

Иными словами, под удар попадают именно белые воротнички: специалисты, чья работа строится на анализе текстов, цифр и идей, то есть ровно на том, что лучше всего получается у современных нейросетей.

Почему автоматизация ускоряется именно сейчас

Российский рынок труда 2026 г. переживает беспрецедентное явление: официальная безработица остается вблизи минимальных 2,0–2,2%, однако число соискателей на онлайн-платформах резко выросло. Это объясняется совпадением трех факторов.

Охлаждение найма: компании сокращают расходы на персонал на фоне высокой ключевой ставки и замедления экономики. Число вакансий упало на 27–30% год к году.

Внедрение ИИ: треть российских компаний (33%) уже применяют нейросети в рабочих процессах, еще 49% — на этапе внедрения. В ИT, телекоме и финансах до 95% компаний используют ИИ-инструменты.

Структурный переток кадров: специалисты из сокращаемых «белых воротничков» выходят на рынок, увеличивая конкуренцию именно в тех областях, где ИИ наиболее активен.

Уже в 2026 г. ИИ возьмет на себя объем работы, сопоставимый с 1–1,5 млн рабочих мест в России — это около 1-2% рынка труда. Под автоматизацию попадают рутинные процессы: документооборот, обработка обращений, первичный анализ данных.

Что значит это исследование для разных участников рынка

Соискателям пора пересобирать навыки. Профессии, которые еще пять лет назад считались «билетом в стабильность», маркетинг, ИT, финансы, HR, сегодня оказались на острие двойного давления. С одной стороны, на каждую вакансию приходится всё больше резюме: рынок переполнен. С другой, именно рутинные задачи в этих сферах быстрее всего «съедает» ИИ. Вывод простой: владение нейросетями перестаёт быть строчкой в резюме «для красоты» и становится тем самым конкурентным преимуществом, без которого офер уходит к соседу по списку откликов.

Работодателям: ИИ — не серебряная пуля. Кажется, что при таком количестве соискателей закрыть любую вакансию — дело пары дней. Это иллюзия. В медицине, рознице и на производстве кадровый голод никуда не делся: там по-прежнему не хватает людей, и ни один ИИ-агент не заменит врача, продавца-консультанта в торговом зале или оператора станка. Автоматизация решает задачи там, где есть рутина и цифровой след, но не там, где нужны руки, эмпатия и физическое присутствие.

Аналитикам и регуляторам: одной автоматизацией ситуацию не объяснить. Связь между внедрением ИИ и ростом конкуренции за рабочие места действительно есть, и она статистически значима. Но автоматизация объясняет лишь 18-20% картины. Остальные 80% — это структура высшего и среднего профессионального образования, демография, отраслевые барьеры входа и инвестиционные циклы. Чтобы прогнозы рынка труда работали, в модели нужно закладывать как минимум медианную зарплату по отрасли, динамику вакансий и объем инвестиций. Без этого любая попытка «предсказать

О методологии

В основу анализа легли открытые данные HH-индекса — публичного показателя HeadHunter, который ежемесячно фиксирует соотношение активных резюме и открытых вакансий. Аналитики «Зерокодера» сопоставили динамику этого индекса за два сопоставимых периода – январь–март 2025 г. и январь–март 2026 г. – с экспертными оценками риска автоматизации для 76 профессий.

Чтобы исключить случайные совпадения, использовался полный статистический инструментарий: коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена, бутстрап-доверительные интервалы и проверка распределений на нормальность. Такой подход позволяет говорить не о «впечатлениях» от рынка труда, а о подтвержденных закономерностях.