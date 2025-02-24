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Индексная книга (каталог) CNews*
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Человеческие ресурсы Трудовые ресурсы White-collar worker Белый воротничок



24.02.2025 Компьютерная грамотность больше не нужна. Работодатели стали активно нанимать людей, не умеющих включать ПК 1
14.11.2023 Skillfactory запустила B2B-продукт: пакеты коротких курсов для обучения сотрудников прикладным навыкам 1
10.05.2023 Платформа «Сфера» представила сервисы для мониторинга и анализа бизнес-процессов 1
07.03.2023 IDC объявила обвал продаж ПК до уровня пятилетней давновсти. Вся надежда на новую Windows 1
26.12.2022 Фонд Softline Venture Partners вложился в сингапурский HR-стартап с российскими корнями Workclass 1
07.09.2022 Корпоративный сегмент: кто придет на смену уходящим вендорам 1
11.08.2022 Топ-менеджеры ИТ-гигантов сотрудникам: Вы будете вкалывать, как проклятые, или уйдете по собственному желанию 1
03.11.2021 В Microsoft Office появится новое приложение – «Google Docs на стероидах» 1
26.10.2021 Американский менеджер сядет в тюрьму на 20 лет за классический ИТ-шный схематоз 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
13.07.2021 Андрей Захаров, -

Опасными промышленными агрегатами должны управлять не люди, а цифровые решения

 1
05.02.2021 Amazon под угрозой увольнения загнала работников на десятичасовые ночные смены 1
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 1
08.01.2020 Основатель российской киберполиции: Почему интернет опаснее «Черкизона» 1
27.02.2019 ГК «Аплана» открывает «кадровое агентство» программных роботов 1
28.06.2017 Panasonic представил защищенный гибридный ноутбук CF-XZ6 1
29.11.2016 Amazon довела своего работника до самоубийства 1
20.02.2013 Office 365 перехватил техасский госсектор у Google Apps 1
26.10.2012 Актеры HITMAN ABSOLUTION 1
02.10.2008 Какой монитор лучше: сравниваем типы и размеры 1
14.08.2008 HeadHunter запускает сайт hh.by в Белоруссии 1
25.05.2006 Global Con: арестовано более 500 мошенников 1
20.04.2006 Принтеры – самый надежный инструмент инсайдера 1
31.10.2005 Что могут бизнес-телефоны Nokia: обзор Е-линейки 1
28.10.2005 Российские "топы" готовы платить за ПО? 1
07.07.2005 Хакеры-романтики почти вымерли 1
12.04.2005 ИТ сделали из менеджеров домоседов 1
02.02.2005 Криминалисты все чаще используют цифровые технологии 1
02.02.2005 Криминалисты все чаще используют цифровые технологии 1
26.10.2004 Каждый третий офшорный проект проваливается 1
13.10.2004 "Белые воротнички" воспитываются на компьютерных играх 1
11.10.2004 Российских хот-спотов станет вдвое больше 1
12.08.2004 SonyEricsson T630 – вариации на популярную тему 1
24.06.2004 Президента США выбирает Сеть 1
24.05.2004 Программисты в США потеряют больше, чем ожидалось 1
25.03.2004 Офшорный аутсорсинг в телекомах достигнет к 2008 году 5% персонала 1
07.07.2003 Австралийцы пали жертвами интернет-банкинга 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

Человеческие ресурсы и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24671 6
IBM - International Business Machines Corp 9448 3
Amazon Inc - Amazon.com 3014 3
Google LLC 11829 3
Intel Corporation 12219 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5681 2
SAP SE 5284 2
8269 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 2
Meta Platforms - Facebook 4444 2
Цифра ГК 2437 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Dell EMC 5036 1
Lenovo Group 2297 1
HP Inc. 5693 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 1
Telegram Group 2026 1
Alphabet 131 1
MONT - МОНТ 146 1
Samsung Electronics 10290 1
AMD - Advanced Micro Devices 4248 1
Nvidia Corp 3511 1
GitHub 831 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 131 1
Diasoft - Диасофт 885 1
УльтимаТек - Datana - Датана 29 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Canon 1400 1
Cisco Systems 5124 1
Oracle Corporation 6708 1
Automation Anywhere 10 1
Blue Prism 28 1
UIPath 102 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 2
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 481 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 267 1
Почта России ПАО 2119 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 447 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 723 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 26 1
Tata Steel 3 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Amazon Employees for Climate Justice - Amazonians United 2 1
Unilever - Юнилевер Русь 154 1
Комус 94 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 28 1
NW3C - National White Collar Crime Center - Национальный центр по борьбе с преступностью "Белых воротничков" - Национальный центр "беловоротничковой преступности" 3 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Block - Square 197 1
ICE - Intercontinental Exchange 6 1
Tesla Motors 399 1
GFG - Lamoda - Купишуз 166 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
Unsplash 828 1
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 1
ТМК - TMK2U - Корпоративный университет Трубной металлургической компании 2 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Композит 93 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5479 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 556 4
Судебная власть - Judicial power 2318 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1139 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
США - Техас - правительство органы государственной власти - государственные службы 5 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
Демократическая политическая партия США 116 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 141 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16202 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24599 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24282 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7074 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5069 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10018 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14448 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3326 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17131 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12238 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4254 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7327 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2847 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5290 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12527 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11119 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5336 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10286 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11674 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10573 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13969 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2357 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3471 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8080 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6288 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10162 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2338 3
Microsoft Office 3754 4
Microsoft Windows 15730 4
Microsoft Windows 7 1980 2
Microsoft Teams - MS Teams 550 2
Microsoft Windows 10 1770 2
Google Android 14068 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2049 2
Microsoft Office 365 945 2
Microsoft Windows Hello 201 2
Microsoft Outlook 1393 1
Apple iOS 7847 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1343 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7110 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
Microsoft TypeScript - язык программирования 52 1
JavaScript - JS - язык программирования 1198 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 36 1
УльтимаТек - Datana Sense 2 1
УльтимаТек - Datana Smart 2 1
УльтимаТек - Datana Mash 2 1
УльтимаТек - Datana Navigator 1 1
Google Gmail 947 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 75 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 415 1
InfoWatch NetMonitor 5 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Sasser - Вредоносное ПО - сетевой червь 39 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 185 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Apache Wave - Google Wave 35 1
Microsoft Loop 1 1
Microsoft Fluid 1 1
Stack Group - Automate 18 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 98 1
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 87 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 47 2
Brenner Susan - Бреннер Сьюзен 2 2
Аитов Тимур 197 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 340 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 1
Захаров Андрей 37 1
Гусев Михаил 23 1
Горловская Татьяна 1 1
Нежельская Елена 1 1
Леонова Надежда 1 1
Сайганов Сергей 3 1
Устинова Алена 1 1
Сагалов Михаил 1 1
Додонова Лилия 1 1
Алимпиев Илья 1 1
Овчинников Василий 17 1
Борченко Павел 38 1
Ведев Дмитрий 19 1
Конов Дмитрий 5 1
Goldratt Eliyahu - Голдратт Элияху 2 1
Мирошников Борис 63 1
Бруковская Ольга 11 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
Антимонов Дмитрий 19 1
Лупанов Вячеслав 9 1
Капцан Даниил 6 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 151 1
Глазков Александр 138 1
Холинов Андрей 18 1
Муллахметова Гузель 11 1
Нагорнов Иван 7 1
Ворсина Мария 2 1
Котовский Денис 3 1
Максимова Марина 11 1
Набоков Сергей 27 1
Мучник Феликс 68 1
Фечин Михаил 8 1
Кондрич Леонид 2 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 66 1
Cox Chris - Кокс Крис 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 4
Европа 21808 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13345 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 3
Индия - Bharat 5470 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 2
Америка - Американский регион 2164 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3971 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 2
Россия - СФО - Новосибирск 4328 2
Канада 4893 2
США - Иллинойс - Чикаго 432 2
США - Нью-Йорк 3100 2
Эстония - Эстонская Республика 750 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Нидерланды 3531 1
Беларусь - Белоруссия 5713 1
Испания - Королевство 3717 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7502 1
Франция - Французская Республика 7861 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 1
Азия - Азиатский регион 5557 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
США - Калифорния 4631 1
Америка Южная 854 1
Великобритания - Лондон 2388 1
США - Нью-Йорк - Бруклин 29 1
США - Массачусетс 505 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
США - Техас 991 1
США - Миннесота 194 1
Израиль 2738 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
США - Иллинойс 332 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 8
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2336 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2845 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7652 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3499 5
Английский язык 6659 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 30 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2745 4
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9891 3
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Экономический эффект 1074 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1741 3
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Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1200 2
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2938 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11000 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3129 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6001 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7038 2
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1662 2
Ergonomics - Эргономика 1602 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 172 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4848 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6738 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5748 2
Паспорт - Паспортные данные 2525 2
Конституция США 62 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1233 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 774 2
NYT - The New York Times 1057 2
Times 624 2
The Verge - Издание 560 1
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