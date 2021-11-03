В Microsoft Office появится новое приложение – «Google Docs на стероидах»

Анонс Microsoft Loop

Microsoft представила приложение для совместной работы Loop. С его помощью подписчики облачного сервиса Microsoft 365 смогут совместно редактировать интерактивные документы, обмениваться мнениями и идеями, а также отслеживать, кто и над чем работает.

«Это новое приложение, сочетающее в себе мощный и гибкий рабочий контур с портативными компонентами, которые свободно перемещаются и синхронизируются между приложениями, позволяя командам планировать и создавать вместе», – объясняют в Microsoft.

Сервис Loop построен на основе фреймворка (библиотеки) Microsoft Fluid, который предназначен для создания веб-приложений для совместной работы в реальном времени с использованием языков JavaScript или TypeScript.

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Инструмент Microsoft Fluid впервые был продемонстрирован в ноябре 2019 г., а в сентябре 2020 г. Компания открыла его исходный код на условиях свободной лицензии MIT – он опубликован на хостинге ИТ-проектов Github, принадлежащем Microsoft.

Что такое Loop

Документ Loop представляет собой нечто, напоминающее «продвинутую» доску для рисования (Microsoft называет ее страницей Loop), доступ к которой имеют сразу несколько человек. Любой из них может написать на ней или отреагировать на вклад в общую работу другого участника.

Страница Loop строится пользователями из отдельных блоков, которые называются компонентами Loop (ранее – Fluid-компоненты) и могут содержать различные «живые» фрагменты контента – списки, таблицы, заметки, опросы, файлы, бизнес-данные из Dynamics 365 и т.п. Их можно редактировать не только непосредственно на конкретной странице Loop, но и в приложениях экосистемы Microsoft 365, причем изменения будут заметны всем участникам в режиме реального времени благодаря быстрой синхронизации. Также допускается обмен компонентами Loop за пределами страниц Loop – например, через мессенджер Teams или электронную почту в Outlook.

Страница Loop

Еще одним ключевым элементом приложения являются так называемые рабочие пространства Loop (Loop workspaces). Это своего рода хаб, в котором сгруппирована все информация о проекте, доступная пользователям. Здесь можно смотреть, кто над чем работает, реагировать на идеи и отслеживать прогресс в достижении целей.

Интересная особенность Loop, судя по предоставленным Microsoft скриншотам, заключается в одновременном отображении текущего положения курсоров мыши и клавиатуры всех участников процесса в рабочем пространстве. Они отличаются по цвету и сопровождаются небольшим «облачком», в котором указано имя конкретного человека, которому курсор принадлежит.

Рабочие пространства Loop

По заявлению Microsoft, некоторые компоненты Loop появятся в Teams, Office и OneNote в ноябре 2021 г. Самостоятельное приложение Loop будет запущено позднее.

Издание The Verge называло Loop (тогда еще Fluid) «Google Docs на стероидах», отмечая, что сервис Microsoft стремится избавиться от устоявшегося подхода к совместной работе над документами, который предполагает наличие некой условной цепочки действий: сначала поиск подходящего для решения задачи приложения, создание текста, таблицы или графика и его последующее сохранение, выдача доступа всем необходимым людям, которые в дальнейшем смогут вносить в него правки в режиме реального времени.

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«Прокачанный» подход, предложенный Loop, заключается в том, чтобы позволить пользователю решать нужную ему задачу, не задумываясь о выборе инструмента и не обременяя его бесконечными «прыжками» из одного приложения в другое.

Сходство с другими сервисами

The Verge отмечает сходство Microsoft Loop и Notion – запущенного в 2016 г. сервиса для создания заметок и текстовых документов, списков дел, баз данных, таблиц, баз знаний, ведения проектов и совместной работы.

Ни больше ни меньше как перерождением сервиса Google Wave («Волна») окрестили новинку Microsoft в TechCrunch. Действительно, сходство налицо: основой запущенного в мае 2010 г. Google Wave стала единая персонализируемая веб-страница, состоящая из настраиваемых блоков, представляющих собой «ленты», на которые в режиме реального времени транслируется как статическая (сообщения электронной почты), так и динамическая информация (новые сообщения в обсуждении, правки в документах и так далее).

Основной акцент в сервисе был сделан на простоту обмена полученным контентом как между двумя пользователями, так и между группами – в любой момент владелец того или иного файла мог открыть доступ к нему или «войти» в обсуждение другого документа, при этом привязка к каким-либо определенным веб-сервисам не требовалась.

Примечательно, что на момент запуска Google Wave сравнивали с Microsoft Sharepoint – платформой для совместного управления документами с похожей функциональностью.

Однако, как и целый ряд других на первый взгляд перспективных разработок Google, «Волну» постигла печальная участь – в конце апреля 2012 г. сервис был закрыт за непопулярностью, а о прекращении работы над нам команда Google объявила в августе 2010 г.

Возможно, в Google несколько опередили время и выпустили Wave раньше, чем это было нужно. Microsoft выводит Loop на рынок в более подходящий момент, когда меняются представления о совместной работе: «белые воротнички» уходят на «удаленку», бизнес экспериментирует с гибридным режимом работы. Взаимодействие сотрудников в новых условиях требует новых инструментов, поэтому у Microsoft Loop могут быть шансы не закончить как Google Wave.