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Microsoft Office OneNote Microsoft OneNote

Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote


10.11.2021 Microsoft выпустила сверхдешевый ноутбук на новой Windows. Цена, видео 1
03.11.2021 В Microsoft Office появится новое приложение – «Google Docs на стероидах» 1
03.11.2021 Как синхронизировать календари и заметки на смартфоне и компьютере 1
29.06.2021 Выходит Microsoft Office с обновленным дизайном 1
17.06.2021 Microsoft представила новые функции Teams 1
06.01.2021 Microsoft начинает массовое истребление популярных приложений и сервисов под Windows 10 1
16.12.2020 Microsoft представила новые возможности Microsoft 365 для Mac 1
26.08.2020 В Word появилась функция, упрощающая жизнь миллионам. Видео 1
06.08.2020 Microsoft и Samsung представили совместные инновации 1
05.08.2020 Первый взгляд на Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra 2
22.07.2020 Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus с двумя экранами представлен на российском рынке. Цена 1
27.09.2019 Мобильный офис: приложения для работы с документами на смартфоне 1
28.05.2019 Лучшие бесплатные аналоги Microsoft Office: выбор ZOOM 1
17.01.2019 «Техносерв Cloud» включил Microsoft Office 365 в линейку услуг для бизнеса 1
20.12.2018 «Ростелеком» предложил москвичам новые возможности Office 365 1
20.12.2018 Microsoft написала новое приложение в Office для Windows 10 1
12.10.2018 Microsoft готовит гибкий смартфон 1
05.09.2018 Из Evernote ушел топ-менеджмент 1
21.08.2018 Parallels Desktop 14 для Mac: быстрее, с поддержкой macOS Mojave 1
13.07.2018 Microsoft сделала бесплатным «убийцу» всех корпоративных мессенджеров (не Skype) 1
02.07.2018 Microsoft втайне готовит планшет с «форм-фактором нового типа». Фото 1
09.06.2018 Intel выпустила ноутбук с двумя дисплеями. Фото 1
26.09.2017 Skype for Business решено «убить» ради блага Microsoft Teams 1
28.03.2017 Как вырастить успешный ИТ-стартап: 5 историй российских разработчиков 1
26.01.2017 Acer представила универсальный ноутбук-трансформер для учебы 1
23.12.2016 MindManager 2017 для Windows упростит визуализацию задач и проектов 1
13.12.2016 Обзор Lenovo Yoga Book: многофункциональный арт-объект 1
06.12.2016 НР представила ноутбук-трансформер для образовательных учреждений. Фото 1
28.11.2016 Глава Microsoft пообещал выпустить «революционный смартфон» 1
25.10.2016 Microsoft установила Office Mobile на Android-планшеты Irbis 1
31.08.2016 Сеть пиццерий Domino’s Pizza перешла на облачные сервисы Microsoft 1
19.08.2016 Syssoft предлагает облачные сервисы Microsoft Office 365 для бизнеса за 390 рублей в месяц 1
25.07.2016 Конец «убийцы Android». Из Cyanogen выгоняют разработчиков 1
22.07.2016 Планшеты со стилусом. Выбор ZOOM 1
29.06.2016 Microsoft объявила о крупнейшем обновлении Windows 10. Что изменится? 1
03.06.2016 Топ-менеджеры Microsoft, HP и Qualcomm представили «суперфон» на Windows 10 1
14.04.2016 Обзор смартфона Microsoft Lumia 950 Dual SIM и док-станции Display Dock 1
13.04.2016 Офис в кармане: возможности Lumia 1
06.04.2016 Brother гарантирует эффективность монохромных решений 1
31.03.2016 Раскрыты подробности о новой версии Windows 10 1

Публикаций - 168, упоминаний - 203

Microsoft Office OneNote упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 144
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 18
Google LLC 10352 18
Meta Platforms - Facebook 4267 16
Twitter 2493 14
Apple Inc 10683 14
Intel Corporation 11262 14
Samsung Electronics 9333 11
Qualcomm Technologies 1639 10
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 8
HP Inc. 5313 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 7
Lenovo Group 2077 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 6
Dell EMC 4736 6
Yandex - Яндекс 5015 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Softline - Софтлайн 1870 4
Box inc - box.com - box.net 206 4
Nvidia Corp 3118 4
HTC Corporation 1428 4
Toshiba Corporation 2830 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
Continuum Innovation 46 4
Wacom 139 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 4
BBK OPPO Electronics 281 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 3
Micromax - Микромакс системс 77 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
GitHub 487 3
HERE 89 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
ASBIS Prestigio Solutions 218 3
Элемент ГК - Elementec 1523 3
Zendesk 28 2
Fujitsu 1898 2
Corel Corporation 331 2
6072 2
ДОК 339 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 6
Carl Zeiss 294 5
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
LinkedIn 558 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 58 2
Открытие ФК 2713 2
Sequoia Capital 102 2
Tesco 74 1
Банк24.ру 57 1
Белый Ветер 340 1
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 112 1
Lego Education 11 1
Седьмой Континент 61 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 72 1
Связной ГК 1190 1
Harbor Capital 1 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 1
Альфа-Банк 1476 1
Техносила - СервисТрейд 239 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Евросеть 1393 1
Точка 1820 1
eBay Inc 1576 1
Почта России ПАО 1853 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
Web development - Веб-разработка 0 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 33
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 32
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 26
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 25
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 23
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 22
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 22
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 14
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 13
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 12
Google Android смартфоны 793 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 11
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 11
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 9
Google Android устройства 605 9
USB Type-C - USB-C 1192 9
ARM64 - Архитектура процессора 1261 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 8
Мобильное приложение - Mobile app 4966 8
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 951 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 7
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 7
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 5
Microsoft Office 3247 117
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 655 99
Microsoft Outlook 1241 68
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 408 65
Microsoft Windows 10 11713 61
Microsoft Office 365 834 49
Google Android 11959 46
Microsoft Skype 1940 32
Apple iOS 6422 28
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 25
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 25
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 21
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 299 18
Microsoft Office Word 627 18
Apple iPad 3663 17
Microsoft Edge - браузер 1891 17
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 17
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 17
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Microsoft Office Services and Web Apps 36 13
Microsoft Windows Live 205 13
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 13
Microsoft Store 254 13
Microsoft Windows 2104 12
Microsoft Surface - Планшет 383 12
Microsoft Exchange 1222 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 10
Microsoft Office Mobile - PowerPoint Mobile - Word Mobile - Excel Mobile 40 10
Google Gmail 802 10
Microsoft Windows 7 1780 10
Google Chrome - браузер 1270 10
Evernote 189 10
Microsoft Bing 343 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 9
Nokia Symbian OS 1388 9
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 240 9
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 224 9
Microsoft Office 2013 58 9
Apple Safari - браузер 743 8
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 5
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 3
Пачиков Степан 19 3
Libin Phil - Либин Фил 18 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
Прянишников Николай 285 2
Johnson Peggy - Джонсон Пегги 7 2
O’Neill Chris - О'Нил Крис 6 2
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 2
Кудрявцев Валентин 26 1
Луканин Виктор 17 1
Щемелев Роман 19 1
Грачев Антон 8 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 62 1
Lau Pete - Ло Пит 14 1
Lau Pete - Лау Пит 10 1
Белов Евгений 5 1
White Julia - Уайт Джулия 5 1
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 19 1
Бадаев Алексей 21 1
James Renee - Джеймс Рене 19 1
Weisler Dion - Вайслер Дион 14 1
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 26 1
Myerson Terry - Мейерсон Терри 20 1
Ксенин Алекс 311 1
Мишанин Иван 5 1
Гурский Олег 6 1
Блинов Михаил 73 1
Wagner Michelle - Вагнер Мишель 1 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 1
Арсентьев Андрей 56 1
Михайлов Сергей 38 1
Зубарев Яков 23 1
Ерастов Дмитрий 3 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 4 1
Stick Susan - Стик Сьюзан 1 1
Toolan Vincent - Тулан Винсент 1 1
Kundu Anirban - Кунду Анирбан 1 1
Wrobel Erik - Вробель Эрик 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 9
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Китай - Тайвань 2115 7
Япония 10069 6
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
США - Нью-Йорк 2616 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 3
Италия - Итальянская Республика 3310 3
Канада 3319 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 3
Индия - Республика 4263 3
США - Вашингтон - Редмонд 193 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 2
Португалия - Португальская Республика 788 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Сингапур - Республика 1574 2
Украина 6212 2
Турция - Турецкая республика 1708 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Южная Корея - Республика 4394 2
Европа 12319 1
Южная Корея - Сеул 320 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 204 1
Япония - Токио 909 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 1
Солнечная система - Solar system 2236 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 1
СССР - Ленинград 105 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 9
Эргономика 840 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Образование в России 460 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 24 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Ctrl 69 1
The Verge - Издание 482 9
CNews - ZOOM.CNews 1609 6
ZDnet 584 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
NYT - The New York Times 956 4
Forbes - Форбс 591 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 3
DigiTimes - Издание 1284 2
Le Monde 22 2
Sports.ru 18 2
Банки.ру - Banki.ru 44 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 2
EWeek 179 2
InformationWeek 231 2
Комсомольская Правда - газета 58 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
Telegraph 197 1
The Guardian - Британская газета 320 1
Neowin 45 1
Reddit 221 1
The Register 1286 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 24 1
Bloomberg 1009 1
The Globe and Mail 71 1
VNUNet.com 201 1
Computer Weekly 370 1
MacWorld 136 1
TG Daily 98 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
Re/code 40 1
MacRumors 123 1
IDC - International Data Corporation 4671 7
Gartner - Гартнер 3301 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Markets&Markets Research 97 1
Forrester Research 810 1
NPD DisplaySearch 282 1
Microsoft Worktrend Index 7 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 18 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
Microsoft Imagine Cup 56 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 1
Microsoft Build - конференция 35 1
Samsung Unpacked 25 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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