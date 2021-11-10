Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote

Как синхронизировать календари и заметки на смартфоне и компьютере 1

Выходит Microsoft Office с обновленным дизайном 1

Microsoft представила новые функции Teams 1

Microsoft начинает массовое истребление популярных приложений и сервисов под Windows 10 1

Microsoft представила новые возможности Microsoft 365 для Mac 1

Microsoft и Samsung представили совместные инновации 1

Первый взгляд на Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra 2

Microsoft написала новое приложение в Office для Windows 10 1

Microsoft готовит гибкий смартфон 1

MindManager 2017 для Windows упростит визуализацию задач и проектов 1

Syssoft предлагает облачные сервисы Microsoft Office 365 для бизнеса за 390 рублей в месяц 1

Brother гарантирует эффективность монохромных решений 1