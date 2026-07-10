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ЮУрГГПУ Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет ЧГПИ Челябинский государственный педагогический университет

ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет

СОБЫТИЯ


10.07.2026 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет переходит на операционные системы «Альт» от «Базальт СПО» 1
10.07.2025 «Контур» и УрГПУ будут вместе развивать образование ​ 1
27.03.2024 Челябинские абитуриенты предпочитают вузы региона столичным 1
26.03.2024 «МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Свердловской области 1
11.12.2023 «Мегафон» представил нового руководителя макрорегиона Поволжье 1
05.09.2017 Ростех запустил пилотный проект в сфере электронного образования 1
24.04.2017 В Yota назначен новый директор макрорегиона «Москва» 1
28.03.2017 Как вырастить успешный ИТ-стартап: 5 историй российских разработчиков 1
28.08.2013 МТС обеспечила бесплатным Wi-Fi пригородные автобусы Челябинской области 1
22.11.2012 Softline продлила 1000 лицензий Kaspersky Business Space Security для ЧГПУ 1
21.12.2006 УрГПУ понадобилась компьютерная техника 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

ЮУрГГПУ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10652 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1575 3
Brainy Studio 6 1
ПМТ - Персональные Медиа Технологии - OViVO 6 1
Ростелеком 10884 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3438 1
Microsoft Corporation 25720 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15611 1
Softline - Софтлайн 3695 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9484 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1332 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 435 1
Galvani Bionics 2 1
СКБ Контур БФ - СКБ Контур Благотворительный фонд 8 1
Lego Education 12 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1536 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3419 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25917 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22792 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3249 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7861 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13422 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7386 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1259 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4172 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9330 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13011 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13802 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16017 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14709 1
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МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
Galvani Bionix - Myoarm Control System 2 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 18 1
Google Android 15179 1
Apple iOS 8547 1
Microsoft Azure 1519 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1781 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 269 1
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Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 201 1
Microsoft Visual Studio 429 1
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