Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЮУрГГПУ Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет ЧГПИ Челябинский государственный педагогический университет
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 11
ЮУрГГПУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Андреев Дмитрий 5 1
|Баранов Антон 10 1
|Чернова Дарья 2 1
|Ромин Евгений 2 1
|Скакун Николай 1 1
|Сродных Михаил 97 1
|Сироткин Виталий 11 1
|Кружинская Дарья 2 1
|Джур Инна 8 1
|Антонов Илья 2 1
|Бровко Василий 59 1
|Семенов Александр 166 1
|Козлов Константин 15 1
|Добрынин Владимир 35 1
|Огородников Дмитрий 27 1
|Телюков Олег 10 1
|Бергалиев Тимур 4 1
|Женихов Алексей 61 1
|Виласак Александр 1 1
|Скурихин Владимир 17 1
|Колбин Роман 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.