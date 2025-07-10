«Контур» и УрГПУ будут вместе развивать образование ​

Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), «СКБ Контур» и Благотворительный фонд «СКБ Контур» объединились, чтобы вместе развивать образование, поддерживать учителей и мотивировать школьников выбирать технические профессии. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Стороны подписали соответствующее соглашение. Документ подписали и. о. ректора УрГПУ Юрий Биктуганов, генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и директор Благотворительного фонда «СКБ Контур» Светлана Скользкова.

Главная цель — помочь учителям мотивировать школьников. Учителя математики, физики, информатики и робототехники смогут проходить специальные курсы и повышать свою квалификацию. Для школьников будут создаваться мероприятия и проекты, которые помогут им заинтересоваться техническими специальностями и будут мотивировать к преподавательской деятельности в будущем.

Кроме того, университет получит поддержку инициатив, направленных на популяризацию точных наук, чтобы больше школьников выбирали их для дальнейшего обучения.

Юрий Биктуганов, и. о. ректора УрГПУ: «Благодарю партнеров за поддержку университета. Среди разных специализаций мы готовим в том числе учителей математики, информатики и других предметов, которые очень важны для освоения ИT-профессий. Синергия наших возможностей в подготовке квалифицированных специалистов, педагогов откроет новые перспективы успешной реализации кадрового потенциала в сфере информационных технологий».

Стороны будут организовывать курсы и семинары для учителей, в образовательный процесс будут внедряться новые технологии. Школы и учителя смогут получать консультации и поддержку.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Трехстороннее соглашение между «СКБ Контур», нашим Благотворительным фондом и университетом — еще один шаг к выстраиванию бесшовной траектории образования. Комплексная совместная работа позволит повысить квалификацию учителей математики, информатики, физики и робототехники нашего родного региона, мотивировать школьников делать выбор в пользу этих наук, создать базу для сохранения статуса уральского региона как одного из лидеров ИT-отрасли России. Кадровый голод, который сейчас ощущает практически любая отрасль страны, не исчезнет сам собой. В ИT он будет только нарастать, потому что цифровые технологии уже стали привычной и обязательной инфраструктурой для любой отрасли. И компании уже должны понимать, что хантить специалистов с рынка становится не только дорого, но и сложно. Поэтому выбор нужно делать в пользу их подготовки, причем начиная со школьной скамьи».

Светлана Скользкова, директор Благотворительного фонда «СКБ Контур»: «Благотворительный фонд вот уже на протяжении четырех лет поддерживает школьников и учителей в развитии их компетенций. Сотрудничество с университетом предоставляет нам уникальную возможность содействовать подготовке прекрасных молодых педагогов еще на этапе их обучения в вузе. Мы вместе будем работать над тем, чтобы выпускники педагогического университета обладали широкими компетенциями и выстраивали качественный образовательный процесс. Кроме того, для нас очень ценна экспертиза университета, которую мы сможем применять в нашей текущей работе».

Партнеры будут обмениваться опытом, рассказывать о своих успехах и создавать рабочие группы и комиссии.