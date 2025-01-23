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Скользкова Светлана



23.01.2025 Благотворительный фонд «СКБ Контур» получил президентский грант 1
13.07.2023 Благотворительный фонд «СКБ Контур» и Администрация Екатеринбурга заключили соглашение о сотрудничестве 1
19.10.2022 «СКБ Контур» и Управление культуры Администрации города Екатеринбурга договорились о сотрудничестве 1
07.10.2022 «СКБ контур» стал соорганизатором олимпиады школьников всероссийского уровня 1
12.01.2022 В «СКБ Контур» сменились два топ-менеджера 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Скользкова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1042 4
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5916 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12521 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2069 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3823 3
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7097 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6224 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2785 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6771 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 15 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
СКБ Контур - Контур.Персонал 7 1
СКБ Контур - Контур.Отчет ПФ 1 1
Мишустин Михаил 676 1
Марков Илья 1 1
Багиров Александр 1 1
Орлов Алексей 20 1
Бублик Владимир 4 1
Бублик Илья 24 1
Батина Александра 1 1
Сабитов Антон 1 1
Гиленюк Евгения 1 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 4
Россия - РФ - Российская федерация 144310 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2668 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1468 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2939 1
Россия - УФО - Свердловская область 1495 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 3
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9942 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1205 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4003 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1309 1
Образование в России 2194 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 224 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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