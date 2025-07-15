Благотворительный фонд «СКБ Контур» выпустил ежегодный публичный отчет ​

Благотворительный фонд «СКБ Контур» опубликовал годовой отчет за 2024 г., в котором подвел итоги работы по развитию образования, волонтерства и цифровой среды на Урале. С 2021 г. фонд реализует системную работу по двум основным направлениям: развитие школьного инженерного образования и развитие качества жизни. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Ключевые достижения фонда в 2024 г.

В сфере образования особое внимание было уделено подготовке школьников к олимпиадам по информатике, математике и робототехнике. 4,5 тыс. учащихся приняли участие в программах фонда, в том числе 19 школьников Свердловской области, вышедших на заключительный этап Всероссийской олимпиады по информатике.

Важным достижением стало открытие семи новых ИТ-классов в школах Екатеринбурга и Свердловской области, а также повышение квалификации более чем 4 тыс. педагогов. Начала работу новая благотворительная программа «Новые горизонты образовательной физики» — в ее рамках на первом этапе фонд создает возможности для повышения квалификации педагогов.

В направлении качества жизни фонд развивает волонтерское движение, поддерживает инициативы местных сообществ и занимается повышением доступности цифровой среды для старшего поколения.

Волонтерская программа фонда объединила более 500 участников, которые реализовали 16 социально значимых проектов. Впервые прошел конкурс «Школьный двор мечты», в результате которого при финансовой и экспертной поддержке фонда были благоустроены пять территорий школ Екатеринбурга.

Программы цифровой адаптации для старшего поколения показали устойчивый рост: 289 человек прошли обучение на курсах цифровой грамотности фонда, а для продолжения работы в этом направлении создано онлайн-сообщество «Серебряный контур».

За 2024 г. в развитие региона фонд проинвестировал 49,5 млн руб., из них 60% средств направлено на программы в сфере школьного инженерного образования.

Светлана Скользкова, директор Благотворительного фонда «СКБ Контур»: «2024 г. подтвердил эффективность выбранной нами стратегии. Мы видим, как системный подход к благотворительности позволяет создавать устойчивые социальные изменения в регионе. Благодарим партнеров, волонтеров и жертвователей за доверие и приглашаем к участию в новых программах 2025 г.».