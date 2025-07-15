Разделы

Цифровизация
|

Благотворительный фонд «СКБ Контур» выпустил ежегодный публичный отчет ​

Благотворительный фонд «СКБ Контур» опубликовал годовой отчет за 2024 г., в котором подвел итоги работы по развитию образования, волонтерства и цифровой среды на Урале. С 2021 г. фонд реализует системную работу по двум основным направлениям: развитие школьного инженерного образования и развитие качества жизни. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Ключевые достижения фонда в 2024 г.

В сфере образования особое внимание было уделено подготовке школьников к олимпиадам по информатике, математике и робототехнике. 4,5 тыс. учащихся приняли участие в программах фонда, в том числе 19 школьников Свердловской области, вышедших на заключительный этап Всероссийской олимпиады по информатике.

Важным достижением стало открытие семи новых ИТ-классов в школах Екатеринбурга и Свердловской области, а также повышение квалификации более чем 4 тыс. педагогов. Начала работу новая благотворительная программа «Новые горизонты образовательной физики» — в ее рамках на первом этапе фонд создает возможности для повышения квалификации педагогов.

В направлении качества жизни фонд развивает волонтерское движение, поддерживает инициативы местных сообществ и занимается повышением доступности цифровой среды для старшего поколения.

Волонтерская программа фонда объединила более 500 участников, которые реализовали 16 социально значимых проектов. Впервые прошел конкурс «Школьный двор мечты», в результате которого при финансовой и экспертной поддержке фонда были благоустроены пять территорий школ Екатеринбурга.

BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»
цифровизация

Программы цифровой адаптации для старшего поколения показали устойчивый рост: 289 человек прошли обучение на курсах цифровой грамотности фонда, а для продолжения работы в этом направлении создано онлайн-сообщество «Серебряный контур».

За 2024 г. в развитие региона фонд проинвестировал 49,5 млн руб., из них 60% средств направлено на программы в сфере школьного инженерного образования.

Светлана Скользкова, директор Благотворительного фонда «СКБ Контур»: «2024 г. подтвердил эффективность выбранной нами стратегии. Мы видим, как системный подход к благотворительности позволяет создавать устойчивые социальные изменения в регионе. Благодарим партнеров, волонтеров и жертвователей за доверие и приглашаем к участию в новых программах 2025 г.».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какая CRM подойдет вашей компании? Тест

В России создана группировка БПЛА для работы на Крайнем Севере без стабильной связи

Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО

Власти назначили организацию, ответственную за суверенный мессенджер Max

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Цукерберг инвестирует сотни миллиардов долларов в создание «сверхразума»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще