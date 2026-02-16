Разделы

СКБ Контур БФ СКБ Контур Благотворительный фонд


СОБЫТИЯ

16.02.2026 Новая благотворительная программа поможет старшему поколению сократить цифровой разрыв 1
15.07.2025 Благотворительный фонд «СКБ Контур» выпустил ежегодный публичный отчет ​ 1
10.07.2025 «Контур» и УрГПУ будут вместе развивать образование ​ 1
09.07.2025 «Контур» поможет повысить цифровую грамотность пожилых людей ​ 1
23.01.2025 Благотворительный фонд «СКБ Контур» получил президентский грант 1

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1269 4
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 176 1
Фонд президентских грантов 17 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57516 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25715 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32049 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6935 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14915 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1013 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1511 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5935 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8207 1
Скользкова Светлана 9 4
Сродных Михаил 94 2
Альшиц Елена 1 1
Биктуганов Юрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158480 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3213 2
Россия - УФО - Свердловская область 1796 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 496 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31967 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 745 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51343 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8155 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Металлы - Серебро - Silver 796 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6262 1
НКО - Некоммерческая организация 596 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4771 1
Образование в России 2569 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 618 3
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 10 1
УрГПУ - Уральский государственный педагогический университет 3 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 39 1
