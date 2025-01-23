Фонд президентских грантов
Фонд президентских грантов и организации, системы, технологии, персоны:
|Гребенников Сергей 33 2
|Ганеева Эльза 10 2
|Малеев Алексей 14 2
|Путин Владимир 3172 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Воробьев Андрей 167 1
|Фролов Павел 84 1
|Новиков Игорь 7 1
|Макаров Владислав 1 1
|Корнеев Андрей 5 1
|Хабаров Максим 1 1
|Калинин Николай 5 1
|Фолунин Владимир 1 1
|Рябчикова Валерия 2 1
|Умнов Дмитрий 1 1
|Христенко Олег 6 1
|Захарова Ольга 4 1
|Чистова Евгения 18 1
|Бочков Иван 1 1
|Ярыгин Иван 2 1
|Маркелов Игорь 1 1
|Данилюк Алексей 3 1
|Козлов Никита 1 1
|Гаевой Никита 1 1
|Степанов Илья 2 1
|Рухович Филипп 1 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Собянин Сергей 382 1
|Паршин Максим 316 1
|Володин Вячеслав 83 1
|Фальков Валерий 14 1
|Ширшова Инна 1 1
|Райгородский Андрей 37 1
|Чеканов Виктор 8 1
|Клименко Герман 49 1
|Машурин Сергей 20 1
|Пустовалов Юрий 1 1
|Трубников Артём 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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