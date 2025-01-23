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Фонд президентских грантов



23.01.2025 Благотворительный фонд «СКБ Контур» получил президентский грант 2
03.09.2024 Ученые НГУ разработали отечественную платформу для управления массивами данных 1
05.07.2023 Интеллектуальные волонтеры: Зачем ИТ-отрасли работать с НКО и как это делать 1
21.04.2023 Отечественные мобильные технологии в онлайн госпитальной педагогике для детских больниц 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
05.04.2021 «Сберкорус» реализовал электронный обмен документами между фондом «Вклад в будущее» и грантополучателями 1
07.07.2020 В России создан бесплатный «мобильный доктор» для людей с кожными заболеваниями 1
27.04.2020 Программисты из 58 стран приняли участие в чемпионате Ruсode 1
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1
26.03.2020 Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 1
06.03.2020 МФТИ запускает открытый онлайн-курс по спортивному программированию 1
25.12.2019 В Бурятии учить робототехнике начнут с детского сада 3
10.12.2019 Everland и «Билайн» запустили платформу для трудоустройства людей с инвалидностью 1
30.01.2019 «ЭЛАР» установила планетарный сканер в «Вологодском поисковом отряде» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Фонд президентских грантов и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 2
Yandex - Яндекс 7348 2
Microsoft Corporation 24630 2
Цифра ГК 2427 2
МегаФон 8822 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 220 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 23 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Ruvents - Рувентс 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 2
Почта России ПАО 2113 2
ВкусВилл - Избёнка 157 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Вологодский поисковый отряд 1 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
Пространство равных возможностей АНО 2 1
Maximum Education 5 1
Национальные приоритеты АНО 18 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Фонда поддержки и развития образования Самарской области 2 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Рыбаков Фонд НКО 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4514 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5916 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2501 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 438 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 8 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13387 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24137 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24147 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25354 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4863 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12187 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2785 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12521 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1440 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3417 1
Оцифровка - Digitization 4542 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12526 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7564 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5299 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13937 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11618 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12747 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6560 1
ByteDance - TikTok 257 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
ЭЛАР ЭларСкан 135 1
ВымпелКом - Билайн - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 7 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 1
Apple iOS 7810 1
Google Android 13997 1
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VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
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Комсомольская правда ИД 67 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11242 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 2
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 2
Всероссийский цифровой диктант 14 2
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 3 2
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 2
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