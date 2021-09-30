1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию
С 1 по 6 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет старейшее и самое престижное из командных IT-соревнований мира — Финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC.
«Мы крайне заинтересованы, чтобы движение ICPC было конкурентным, и рады, что в этом году его принимает Россия. В этом году в Финале встретятся более 100 команд из 42 стран, в том числе 15 из России. Пять из них из Москвы, и это неудивительно, поскольку здесь расположены лидирующие технические вузы. Также три команды представят Санкт-Петербург, две — Казань. Отдельно хотелось бы обратить внимание на региональные команды из Саратова, Перми, Нижнего Новгорода, Волгограда и Ижевска. Все больше студентов хотели бы участвовать в этом чемпионате», — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе пресс-конференции, которая прошла 30 сентября в пресс-центре РИА Новости .
Чемпионат ICPC можно назвать Олимпийскими играми мира информационных технологий: только в этом году в нём приняли участие почти 60000 лучших молодых программистов из 104 стран мира, и только около 1% сильнейших вышли в Финал. Более чем 300000 программистов, ставших участниками чемпионатов ICPC прошлых лет, составляют элиту мировой цифровой индустрии и работают в ведущих международных технологических компаниях.
«Россия участвует в чемпионате с 1995 года. За это время российские студенты завоевали 80 медалей, 33 золотые медали и продолжают непрерывную череду побед с 2012 года. Благодаря чемпионату зажглись звезды IT, это действительно глобальное явление в сфере технологий. Самыми “представленными” в Финале будут Индия, Россия, США, Бразилия. Также в Финале встретятся команды из топ-10 мировых университетов», — рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин.
Во время Финала команды из трёх человек в течение пяти часов будут соревноваться в логике, скорости и стратегии, определяя оптимальные решения для 8-12 уникальных алгоритмических задач разной степени сложности. Решение предполагает написание кода на одном из языков программирования. Побеждает команда, справившаяся с максимальным количеством заданий в рамках установленного времени.
Как отметил на пресс-конференции профессор, Директор Финала ICPC в Москве Директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, «Физтех сочетает фундаментальную подготовку по математике и подготовку по новым IT-направлениям. МФТИ удостоился огромной чести принимать Финал ICPC. Любая олимпиадная деятельность нацелена на то, чтобы выявить таланты. Когда мы активно привлекаем ребят к спортивному программированию, когда команды соревнуются, выявляются новые звезды. Я исключительно благодарен всем организатором за то, что этот праздник состоится в Москве».
По словам Уильяма Б. Паучера, Исполнительного директора ICPC, Президента Фонда ICPC, за то, чтобы принять Финал ICPC конкурируют многие города мира. Однако возможно обсуждение проведения юбилейного, 45 Финала ICPC с российской стороной.
Параллельно с соревнованиями 1-2 октября в «Манеже» пройдет открытая деловая программа: зрителям, в том числе студентам, будет открыт вход на выступления ведущих спикеров мира IT-технологий, дискуссии по бизнес-тематике, а также на сессии с участием крупнейших работодателей. Регистрация доступна по ссылке. Прямая трансляция соревнований и главных событий Финала будет доступна здесь.
Принимающим университетом Финала является Московский физико-технический институт (МФТИ). Организационный комитет чемпионата возглавляет Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. В состав комитета входят: вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минцифры России Максут Шадаев, а также руководители других министерств. Финал чемпионата мира ICPC проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительства Москвы, а также компаний-партнеров. Финал ICPC в Москве проходит с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.