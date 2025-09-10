Получите все материалы CNews по ключевому слову
ROBBO Robot kit РОББО Платформа
УПОМИНАНИЯ
|10.09.2025
|Первая школа в Хабаровском крае получила отечественное оборудование для инженерного «Роббо Класса» 2
|20.03.2024
|«Роббо» вышла на рынок Сербии 2
|16.01.2024
|Агентство инноваций Москвы выделило «Роббо» грант 1
|21.12.2023
|«Роббо» создала виртуальный тренажер для изучения беспилотников 1
|15.12.2023
|«Роббо» вышла на рынок Египта 1
|06.12.2023
|Минпромторг подтвердил российское происхождение оборудования «Роббо» 3
|18.10.2023
|В Китае начались занятия в «Роббо классе» 1
|16.10.2023
|В Белоруссии начались занятия в семи новых «Роббо клубах» 2
|08.08.2023
|«Роббо» открыла «Роббо классы» в образовательных учреждениях Нигерии 1
|26.03.2020
|«Роббо клубы» обучат программированию и робототехнике онлайн 1
|25.12.2019
|В Бурятии учить робототехнике начнут с детского сада 1
|10.02.2017
|Российская робототехника появилась в школах Финляндии 1
ROBBO Robot kit и организации, системы, технологии, персоны:
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 417 6
|Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 62 6
|Рыбаков Фонд НКО 5 1
|Фролов Павел 84 8
|Экалов Екатерина 8 1
|Ярыгин Иван 2 1
|Гонноченко Алексей 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.