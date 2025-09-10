Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182645
ИКТ 14203
Организации 11039
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3503
Системы 26180
Персоны 78451
География 2943
Статьи 1553
Пресса 1251
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 870

ROBBO Robot kit РОББО Платформа


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Первая школа в Хабаровском крае получила отечественное оборудование для инженерного «Роббо Класса» 2
20.03.2024 «Роббо» вышла на рынок Сербии 2
16.01.2024 Агентство инноваций Москвы выделило «Роббо» грант 1
21.12.2023 «Роббо» создала виртуальный тренажер для изучения беспилотников 1
15.12.2023 «Роббо» вышла на рынок Египта 1
06.12.2023 Минпромторг подтвердил российское происхождение оборудования «Роббо» 3
18.10.2023 В Китае начались занятия в «Роббо классе» 1
16.10.2023 В Белоруссии начались занятия в семи новых «Роббо клубах» 2
08.08.2023 «Роббо» открыла «Роббо классы» в образовательных учреждениях Нигерии 1
26.03.2020 «Роббо клубы» обучат программированию и робототехнике онлайн 1
25.12.2019 В Бурятии учить робототехнике начнут с детского сада 1
10.02.2017 Российская робототехника появилась в школах Финляндии 1

Публикаций - 12, упоминаний - 17

ROBBO Robot kit и организации, системы, технологии, персоны:

ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 77 9
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
ROBBO Europe 3 1
BlueJeans 10 1
СтарЛайн НПО - StarLine 23 1
Varwin 10 1
А-Контракт 4 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 417 6
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 62 6
Рыбаков Фонд НКО 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3195 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 354 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3260 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 356 6
Фонд президентских грантов 16 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6055 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4386 5
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 676 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1951 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2124 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12674 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1350 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9534 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12123 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10869 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1897 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2359 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3191 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32954 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3532 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 140 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2736 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21930 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 908 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3312 1
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 12 8
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 5
ROBBO - РОББО Клуб 23 4
ROBBO - РОББО Схемотехника 6 4
ROBBO 3D-принтер 10 2
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 38 1
ROBBO Отто 1 1
Oracle Java - язык программирования 3280 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1061 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 498 1
ROBBO - RobboScratch 2 1
Blockly Blockly - библиотека для создания среды визуального программирования 6 1
ROBBO - Varwin Robotics 4 1
Peak Systems - UniPort MPOS - UniPORT Smart Ticket 3 1
Фролов Павел 84 8
Экалов Екатерина 8 1
Ярыгин Иван 2 1
Гонноченко Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 10
Финляндия - Финляндская Республика 3641 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17803 6
Япония 13433 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18217 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1487 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 867 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 647 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 643 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 261 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Беларусь - Минск 664 1
Нигерия - Федеративная Республика 325 1
Беларусь - Гродненская область - Гродно 56 1
Нигерия - Лагос 17 1
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 36 1
Африка - Африканский регион 3541 1
Египет - Арабская Республика 1038 1
Александрия 45 1
Египет - Каир 72 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 48 1
Сербия - Белград 60 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31050 11
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 6
Физика - Physics - область естествознания 2777 5
Английский язык 6819 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 163 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10356 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1156 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17052 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6126 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14631 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11279 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8400 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
ROBBO фестиваль 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 349 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще