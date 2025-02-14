Blockly Blockly библиотека для создания среды визуального программирования
Blockly Blockly и организации, системы, технологии, персоны:
|Varwin 10 2
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|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
|Roblox Corporation 43 1
|Yandex - Яндекс 7405 1
|UBtech Robotics 7 1
|Arduino Software 63 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
|LEGO 245 1
|РСО - Российские Студенческие Отряды - Ассоциация российских студенческих отрядов - Молодежная общероссийская общественная организация 1 1
|Фролов Павел 84 1
|Парабучев Алексей 12 1
|Спиридонова Людмила 2 1
|Пикулев Александр 1 1
|Жучков Сергей 1 1
|Маковецкий Владимир 1 1
|Маковецкий Валерий 3 1
|Краевская Елена 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145113 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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