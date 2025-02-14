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Индексная книга (каталог) CNews*
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Blockly Blockly библиотека для создания среды визуального программирования



14.02.2025 Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM 1
25.01.2024 «Яндекс» научит школьников и педагогов пользоваться нейросетями 1
25.01.2024 Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM 1
21.12.2023 «Роббо» создала виртуальный тренажер для изучения беспилотников 1
09.03.2023 Симбиоз low-code и микросервисов: вышло обновление отечественной платформы для разработки ПО 1
29.09.2021 От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Blockly Blockly и организации, системы, технологии, персоны:

Varwin 10 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
Roblox Corporation 43 1
Yandex - Яндекс 7405 1
UBtech Robotics 7 1
Arduino Software 63 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
LEGO 245 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 272 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5950 1
РСО - Российские Студенческие Отряды - Ассоциация российских студенческих отрядов - Молодежная общероссийская общественная организация 1 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1740 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3047 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5322 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4615 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2962 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1761 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3551 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8052 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3895 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11421 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3180 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 626 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2947 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5055 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1157 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 389 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24237 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2675 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1193 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1568 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1572 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1691 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2488 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1867 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 336 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1546 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1038 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1047 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 94 1
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Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 99 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 11 1
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Google Android 14047 1
Microsoft Windows 15716 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 3
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6976 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3670 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8734 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5097 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 1
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Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1230 1
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