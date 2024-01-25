«Яндекс» научит школьников и педагогов пользоваться нейросетями

«Яндекс Учебник» запускает бесплатные онлайн-курсы, которые научат педагогов и школьников эффективно использовать ИИ-инструменты в обучении. Это позволит учителям повысить квалификацию и компетенции в работе с новыми технологиями, а ученикам — освоить новые ИT-навыки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

На курсах педагоги узнают о структуре и видах нейросетей и научатся составлять эффективные запросы для GPT. Новые знания они смогут применить на практике, использовав ИИ для подготовки к уроку. Ученики познакомятся с устройством нейросетей и попробуют разработать собственную модель ИИ на языках Blockly и Python.

«Сейчас, в условиях активного распространения искусственного интеллекта, учителям и ученикам необходимо понимать, как он работает. Его изучение в курсе школьной информатики — актуальная задача. Однако изменения в области ИИ происходят так быстро, что сложно уследить за всеми новинками и отразить их в печатном издании. Курсы "Яндекс Учебника" по нейросетям помогут учителям освоить новые технологии и передать знания своим ученикам. Эти материалы можно использовать в рамках резервного времени на углубленном уровне при реализации рабочей программы в 10–11-х классах», — сказала Людмила Босова, автор учебников и учебных пособий по курсу «Информатика» для основной и старшей школы, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, заслуженный учитель России, лауреат премии правительства России в области образования.

«"Яндекс Учебник" работает над тем, чтобы сделать ИT-образование доступным для каждого ребенка. В том числе с помощью ИИ-инструментов, ведь нейросети уже становятся частью образовательного процесса», — сказала руководитель« Яндекс Учебника» Елена Краевская.

Аналитики P&S Intelligence прогнозируют рост мирового рынка EdTech на 36% к 2030 г. Включение нейросетей и языковых моделей в обучение может значительно ускорить обучение, повысить его качество и обеспечит доступ к большим объёмам данных и учебных материалов. Это сделает обучение более индивидуальным, ориентированным на отдельного ученика и поможет учащимся лучше понимать сложные концепции.

Российские компании в 2023 г. также начали активно внедрять в образовательный процесс генеративный искусственный интеллект. 1 ноября 2023 г. «Яндекс» запустил «ЕГЭ по информатике с Яндекс Учебником» — бесплатную платформу со встроенным ИИ-помощником, работающую на базе генеративной нейросети YandexGPT.

Динара Еникеева, Минздрав Башкортостана: Цифровые технологии снижают нагрузку на врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении пациентов Цифровизация

***

«Яндекс Учебник» — технологическая образовательная платформа, в ней более 100 тысяч заданий. Все материалы разработаны опытными методистами с учётом федеральных стандартов начального и основного образования. Сейчас сервисом активно пользуются около 274 тыс. учителей из 41 тысяч школ России и более 5 млн учеников.

«ЕГЭ по информатике с Яндекс Учебником» — бесплатная платформа со встроенным ИИ-помощником, работающая на базе генеративной нейросети YandexGPT. ИИ-помощник умеет определять ошибки в коде и показывать, как их исправить, давать определения незнакомым терминам и объяснять логику решения заданий. С помощью платформы школьники могут готовиться к профильному экзамену в своём темпе, используя материалы от методистов «Яндекс Учебника», комментарии от нейросети и встроенный редактор кода.

YandexGPT — генеративная нейросеть нового поколения, запущенная «Яндексом» в мае 2023 г.