Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Яндекс.Учебник

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Яндекс Учебник — технологическая образовательная платформа с более чем 100 тысячами заданий по математике, русскому языку, окружающему миру и информатике для 1–9 классов, а также курсами для детей на развитие IT-навыков. Все материалы разработаны опытными методистами с учётом ФГОС начального и основного образования.
СОБЫТИЯ
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|08.12.2025
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Студенты ИТМО разработали ИИ-помощника для «Яндекс Учебника», для оценки глубины понимания учебного материала
Команда студентов магистратуры AI Talent Hub Университета ИТМО разработала прототип ИИ-помощника для «Яндекс Учебника», который способен выявлять глубину понимания учебного материала по информатике в диалоге со студентом. Об этом CNews сообщили представители ИТМО. Современные тесты для диагност
|15.09.2025
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«Яндекс Учебник» поможет педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
С 8 сентября по 19 октября 2025 г. образовательная платформа «Яндекс Учебник» проведет диагностику по информатике для школьников 5–11-х классов и студентов
|28.12.2024
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«Яндекс Учебник» провел первую диагностику знаний учителей информатики: высокие результаты в программировании и теоретических основах информатики
ми основами информатики. Больше всего трудностей было с заданиями на характеристику систем доменных имен, восстановление адреса веб-ресурса и работу с таблицами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Учебника». Преподаватели решали тест из трех модулей, чтобы проверить свои знания по ключевым разделам информатики. Они могли прервать диагностику и вернуться к ней, когда появится время
|26.12.2024
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«Яндекс Учебник» провел первую диагностику знаний учителей информатики: высокие результаты в программировании и теоретических основах информатики
ерить свои знания по ключевым разделам информатики. Они могли прервать диагностику и вернуться к ней, когда появится время. Все, кто прошёл хотя бы один один модуль, получили рекомендации методистов «Яндекс Учебника» по профессиональному развитию: определение возможных точек роста и бесплатные курсы повышения квалификации. Участники диагностики получили сертификаты, их можно использовать пр
|14.11.2024
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Незрячие школьники смогут готовиться к ЕГЭ по информатике с помощью нейросети «Яндекса»
«Яндекс Учебник» обновляет бесплатную платформу со встроенным ИИ-помощником для подготовки к Е
|01.10.2024
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«Яндекс Учебник» проверит знания учителей информатики и подскажет, как расти в профессии
«Яндекс Учебник» впервые проведет диагностику для учителей информатики с 1 октября по 8 ноября
|16.09.2024
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Учителя смогут проверить знание школьниками информатики с помощью диагностики «Яндекса»
С 16 сентября по 20 октября 2024 г. «Яндекс Учебник» проведет первую в учебном году диагностику по информатике для школьников 5-11
|04.09.2024
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Контент «Яндекс Учебника» по информатике вошел в перечень электронных образовательных ресурсов Минпросвещения России
рсов, при этом больше трети — от «Яндекс Учебника». Также в этом перечне — материалы для 10 класса «Яндекс Учебник. Искусственный интеллект и генеративные нейросети», которые можно использовать
|26.08.2024
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«Яндекс Учебник» запустил второй сезон программы развития преподавания информатики в российских учебных заведениях
«Яндекс Учебник» открыл второй сезон «Кадрового резерва» — бесплатной комплексной программы по
|01.04.2024
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Учителя информатики смогут оценить уровень знаний школьников благодаря диагностике «Яндекс Учебника»
«Яндекс Учебник» запустил для школьников бесплатную диагностику по информатике. С ее помощью у
|06.02.2024
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Школьники проверят свои ИТ-навыки и получат дополнительные баллы ЕГЭ в олимпиаде по информатике от «Яндекс Учебника»
«Яндекс Учебник» проведет онлайн-олимпиаду по информатике для учеников 5–11-х классов. На ней
|25.01.2024
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«Яндекс» научит школьников и педагогов пользоваться нейросетями
«Яндекс Учебник» запускает бесплатные онлайн-курсы, которые научат педагогов и школьников эффе
|28.08.2023
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«Яндекс» запускает всероссийскую образовательную программу для учителей информатики
«Яндекс учебник» запускает программу для учителей информатики и студентов педагогических факул
|03.08.2023
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«Яндекс» разрабатывает первую в России образовательную нейросеть для изучения информатики
Платформа «Яндекс учебник» готовит образовательную нейросеть, которая поможет детям и подросткам учиться
|27.04.2023
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Российские школьники разработали более 300 навыков для «Алисы» на олимпиаде по информатике от «Яндекс учебника»
круг и Удмуртскую Республику. Они получили ценные призы и пообщались с сотрудниками «Яндекса». *** «Яндекс учебник» — технологическая образовательная платформа с более чем 100 тысячами заданий
|17.03.2022
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На олимпиаде «Яндекс Учебника» школьники попробуют себя в роли сценаристов, тестировщиков и разработчиков голосовых помощников
«Яндекс Учебник», Фонд Сегаловича и голосовой помощник «Алиса» приглашают учеников 6–11 классов на олимпиаду по информатике. Она продлится с 17 марта по 7 мая. Чтобы участвовать, не обязательно
|15.12.2021
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Опрос «Яндекс.учебника» показал, что гаджеты в учебе используют 60 % детей
«Яндекс.учебник» провел онлайн-опрос 2438 родителей, чьи дети участвовали в онлайн-олимпиадах
|19.05.2021
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«Яндекс.Учебник» разработал интерактивный школьный курс по информатике
«Яндекс.Учебник» запустил бесплатный интерактивный школьный курс по информатике. Курс включает
|26.08.2020
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«Лаборатория Касперского» и «Яндекс.Учебник» разработают модуль по ИБ для школьных учителей
«Лаборатория Касперского» и «Яндекс.Учебник» разработают модуль по информационной безопасности, который поможет школьным п
|20.08.2020
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Минпросвещение научит учителей работать с цифровыми платформами
ройдет интенсив «Я учитель», в котором могут принять участие все желающие учителя. С этой же целью «Яндекс.Учебник» создает комплексные инициативы для педагогов, которые просто встроить в образ
|10.03.2020
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Российские учителя смогут проверить свои компетенции с помощью «Яндекс.Учебника»
ет оценить свои навыки и понять, как можно повысить компетенции. Тестирование разработано сервисом «Яндекс.Учебник» в рамках Образовательной инициативы «Яндекса». Сегодня в рамках национального
|27.01.2020
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«Яндекс.учебник» и Центр педагогического мастерства проведут онлайн-олимпиаду по математике
тартует ежегодная олимпиада «Я люблю математику» для учеников 1–5 классов, организованная проектом «Яндекс.учебник» и Центром педагогического мастерства. Участники смогут решить интересные инте
|20.01.2020
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Более миллиона пользователей подключились к сервису «Яндекс.Учебник»
«Яндекс» объявил о том, что на платформе цифрового образовательного проекта «Яндекс.Учебник» подключено более одного миллиона учеников. По их словам, использование платфо
Яндекс.Академия и организации, системы, технологии, персоны:
|Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
|Краевская Елена 7 7
|Козлова Дарья 41 5
|Кононов Дмитрий 11 4
|Савицкая Ирина 5 4
|Бунина Елена 35 4
|Сегалович Илья 41 3
|Лурье Евгений 3 3
|Золотухина Дарья 9 3
|Растворов Дмитрий 2 2
|Сиденко Андрей 47 2
|Босова Людмила 3 2
|Степанов Влад 2 2
|Москвичев Александр 14 2
|Левин Роман 2 2
|Зорин Александр 51 2
|Лямин Александр 75 1
|Малеев Алексей 18 1
|Лунев Александр 4 1
|Фирсов Максим 6 1
|Радаев Валерий 3 1
|Зарубин Юрий 8 1
|Анисимова Светлана 9 1
|Суслова Марина 14 1
|Умряева Татьяна 19 1
|Архарова Татьяна 5 1
|Анисимов Никита 16 1
|Boynton John - Бойнтон Джон 9 1
|Ященко Иван 4 1
|Густокашин Михаил 6 1
|Петрова Анна 13 1
|Рязанов Михаил 4 1
|Чеботарь Наталья 1 1
|Костенко Вероника 1 1
|Жуков Вадим 3 1
|Острогорский Александр 1 1
|Родионова Алина 1 1
|Роганов Давид 1 1
|Софронова Юлия 1 1
|Дрогичинская Василина 3 1
|Тенишев Никита 1 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 165 1
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