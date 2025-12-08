Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Яндекс.Учебник

Студенты ИТМО разработали ИИ-помощника для «Яндекс Учебника», для оценки глубины понимания учебного материала Команда студентов магистратуры AI Talent Hub Университета ИТМО разработала прототип ИИ-помощника для «Яндекс Учебника», который способен выявлять глубину понимания учебного материала по информатике в диалоге со студентом. Об этом CNews сообщили представители ИТМО. Современные тесты для диагност

«Яндекс Учебник» поможет педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей С 8 сентября по 19 октября 2025 г. образовательная платформа «Яндекс Учебник» проведет диагностику по информатике для школьников 5–11-х классов и студентов

«Яндекс Учебник» провел первую диагностику знаний учителей информатики: высокие результаты в программировании и теоретических основах информатики ми основами информатики. Больше всего трудностей было с заданиями на характеристику систем доменных имен, восстановление адреса веб-ресурса и работу с таблицами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Учебника». Преподаватели решали тест из трех модулей, чтобы проверить свои знания по ключевым разделам информатики. Они могли прервать диагностику и вернуться к ней, когда появится время

«Яндекс Учебник» провел первую диагностику знаний учителей информатики: высокие результаты в программировании и теоретических основах информатики ерить свои знания по ключевым разделам информатики. Они могли прервать диагностику и вернуться к ней, когда появится время. Все, кто прошёл хотя бы один один модуль, получили рекомендации методистов «Яндекс Учебника» по профессиональному развитию: определение возможных точек роста и бесплатные курсы повышения квалификации. Участники диагностики получили сертификаты, их можно использовать пр

Незрячие школьники смогут готовиться к ЕГЭ по информатике с помощью нейросети «Яндекса» «Яндекс Учебник» обновляет бесплатную платформу со встроенным ИИ-помощником для подготовки к Е

«Яндекс Учебник» проверит знания учителей информатики и подскажет, как расти в профессии «Яндекс Учебник» впервые проведет диагностику для учителей информатики с 1 октября по 8 ноября

Учителя смогут проверить знание школьниками информатики с помощью диагностики «Яндекса» С 16 сентября по 20 октября 2024 г. «Яндекс Учебник» проведет первую в учебном году диагностику по информатике для школьников 5-11

Контент «Яндекс Учебника» по информатике вошел в перечень электронных образовательных ресурсов Минпросвещения России рсов, при этом больше трети — от «Яндекс Учебника». Также в этом перечне — материалы для 10 класса «Яндекс Учебник. Искусственный интеллект и генеративные нейросети», которые можно использовать

«Яндекс Учебник» запустил второй сезон программы развития преподавания информатики в российских учебных заведениях «Яндекс Учебник» открыл второй сезон «Кадрового резерва» — бесплатной комплексной программы по

Учителя информатики смогут оценить уровень знаний школьников благодаря диагностике «Яндекс Учебника» «Яндекс Учебник» запустил для школьников бесплатную диагностику по информатике. С ее помощью у

Школьники проверят свои ИТ-навыки и получат дополнительные баллы ЕГЭ в олимпиаде по информатике от «Яндекс Учебника» «Яндекс Учебник» проведет онлайн-олимпиаду по информатике для учеников 5–11-х классов. На ней

«Яндекс» научит школьников и педагогов пользоваться нейросетями «Яндекс Учебник» запускает бесплатные онлайн-курсы, которые научат педагогов и школьников эффе

«Яндекс» запускает всероссийскую образовательную программу для учителей информатики «Яндекс учебник» запускает программу для учителей информатики и студентов педагогических факул

«Яндекс» разрабатывает первую в России образовательную нейросеть для изучения информатики Платформа «Яндекс учебник» готовит образовательную нейросеть, которая поможет детям и подросткам учиться

Российские школьники разработали более 300 навыков для «Алисы» на олимпиаде по информатике от «Яндекс учебника» круг и Удмуртскую Республику. Они получили ценные призы и пообщались с сотрудниками «Яндекса». *** «Яндекс учебник» — технологическая образовательная платформа с более чем 100 тысячами заданий

На олимпиаде «Яндекс Учебника» школьники попробуют себя в роли сценаристов, тестировщиков и разработчиков голосовых помощников «Яндекс Учебник», Фонд Сегаловича и голосовой помощник «Алиса» приглашают учеников 6–11 классов на олимпиаду по информатике. Она продлится с 17 марта по 7 мая. Чтобы участвовать, не обязательно

Опрос «Яндекс.учебника» показал, что гаджеты в учебе используют 60 % детей «Яндекс.учебник» провел онлайн-опрос 2438 родителей, чьи дети участвовали в онлайн-олимпиадах

«Яндекс.Учебник» разработал интерактивный школьный курс по информатике «Яндекс.Учебник» запустил бесплатный интерактивный школьный курс по информатике. Курс включает

«Лаборатория Касперского» и «Яндекс.Учебник» разработают модуль по ИБ для школьных учителей «Лаборатория Касперского» и «Яндекс.Учебник» разработают модуль по информационной безопасности, который поможет школьным п

Минпросвещение научит учителей работать с цифровыми платформами ройдет интенсив «Я учитель», в котором могут принять участие все желающие учителя. С этой же целью «Яндекс.Учебник» создает комплексные инициативы для педагогов, которые просто встроить в образ

Российские учителя смогут проверить свои компетенции с помощью «Яндекс.Учебника» ет оценить свои навыки и понять, как можно повысить компетенции. Тестирование разработано сервисом «Яндекс.Учебник» в рамках Образовательной инициативы «Яндекса». Сегодня в рамках национального

«Яндекс.учебник» и Центр педагогического мастерства проведут онлайн-олимпиаду по математике тартует ежегодная олимпиада «Я люблю математику» для учеников 1–5 классов, организованная проектом «Яндекс.учебник» и Центром педагогического мастерства. Участники смогут решить интересные инте