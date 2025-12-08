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Яндекс.Академия Яндекс.Образование Яндекс.Учебник

Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Яндекс.Учебник

Яндекс Учебник — технологическая образовательная платформа с более чем 100 тысячами заданий по математике, русскому языку, окружающему миру и информатике для 1–9 классов, а также курсами для детей на развитие IT-навыков. Все материалы разработаны опытными методистами с учётом ФГОС начального и основного образования. 

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08.12.2025 Студенты ИТМО разработали ИИ-помощника для «Яндекс Учебника», для оценки глубины понимания учебного материала

Команда студентов магистратуры AI Talent Hub Университета ИТМО разработала прототип ИИ-помощника для «Яндекс Учебника», который способен выявлять глубину понимания учебного материала по информатике в диалоге со студентом. Об этом CNews сообщили представители ИТМО. Современные тесты для диагност
15.09.2025 «Яндекс Учебник» поможет педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей

С 8 сентября по 19 октября 2025 г. образовательная платформа «Яндекс Учебник» проведет диагностику по информатике для школьников 5–11-х классов и студентов
28.12.2024 «Яндекс Учебник» провел первую диагностику знаний учителей информатики: высокие результаты в программировании и теоретических основах информатики

ми основами информатики. Больше всего трудностей было с заданиями на характеристику систем доменных имен, восстановление адреса веб-ресурса и работу с таблицами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Учебника». Преподаватели решали тест из трех модулей, чтобы проверить свои знания по ключевым разделам информатики. Они могли прервать диагностику и вернуться к ней, когда появится время
26.12.2024 «Яндекс Учебник» провел первую диагностику знаний учителей информатики: высокие результаты в программировании и теоретических основах информатики

ерить свои знания по ключевым разделам информатики. Они могли прервать диагностику и вернуться к ней, когда появится время. Все, кто прошёл хотя бы один один модуль, получили рекомендации методистов «Яндекс Учебника» по профессиональному развитию: определение возможных точек роста и бесплатные курсы повышения квалификации. Участники диагностики получили сертификаты, их можно использовать пр
14.11.2024 Незрячие школьники смогут готовиться к ЕГЭ по информатике с помощью нейросети «Яндекса»

«Яндекс Учебник» обновляет бесплатную платформу со встроенным ИИ-помощником для подготовки к Е
01.10.2024 «Яндекс Учебник» проверит знания учителей информатики и подскажет, как расти в профессии

«Яндекс Учебник» впервые проведет диагностику для учителей информатики с 1 октября по 8 ноября
16.09.2024 Учителя смогут проверить знание школьниками информатики с помощью диагностики «Яндекса»

С 16 сентября по 20 октября 2024 г. «Яндекс Учебник» проведет первую в учебном году диагностику по информатике для школьников 5-11
04.09.2024 Контент «Яндекс Учебника» по информатике вошел в перечень электронных образовательных ресурсов Минпросвещения России

рсов, при этом больше трети — от «Яндекс Учебника». Также в этом перечне — материалы для 10 класса «Яндекс Учебник. Искусственный интеллект и генеративные нейросети», которые можно использовать
26.08.2024 «Яндекс Учебник» запустил второй сезон программы развития преподавания информатики в российских учебных заведениях

«Яндекс Учебник» открыл второй сезон «Кадрового резерва» — бесплатной комплексной программы по
01.04.2024 Учителя информатики смогут оценить уровень знаний школьников благодаря диагностике «Яндекс Учебника»

«Яндекс Учебник» запустил для школьников бесплатную диагностику по информатике. С ее помощью у
06.02.2024 Школьники проверят свои ИТ-навыки и получат дополнительные баллы ЕГЭ в олимпиаде по информатике от «Яндекс Учебника»

«Яндекс Учебник» проведет онлайн-олимпиаду по информатике для учеников 5–11-х классов. На ней

25.01.2024 «Яндекс» научит школьников и педагогов пользоваться нейросетями

«Яндекс Учебник» запускает бесплатные онлайн-курсы, которые научат педагогов и школьников эффе
28.08.2023 «Яндекс» запускает всероссийскую образовательную программу для учителей информатики

«Яндекс учебник» запускает программу для учителей информатики и студентов педагогических факул
03.08.2023 «Яндекс» разрабатывает первую в России образовательную нейросеть для изучения информатики

Платформа «Яндекс учебник» готовит образовательную нейросеть, которая поможет детям и подросткам учиться
27.04.2023 Российские школьники разработали более 300 навыков для «Алисы» на олимпиаде по информатике от «Яндекс учебника»

круг и Удмуртскую Республику. Они получили ценные призы и пообщались с сотрудниками «Яндекса». *** «Яндекс учебник» — технологическая образовательная платформа с более чем 100 тысячами заданий

17.03.2022 На олимпиаде «Яндекс Учебника» школьники попробуют себя в роли сценаристов, тестировщиков и разработчиков голосовых помощников

«Яндекс Учебник», Фонд Сегаловича и голосовой помощник «Алиса» приглашают учеников 6–11 классов на олимпиаду по информатике. Она продлится с 17 марта по 7 мая. Чтобы участвовать, не обязательно

15.12.2021 Опрос «Яндекс.учебника» показал, что гаджеты в учебе используют 60 % детей

«Яндекс.учебник» провел онлайн-опрос 2438 родителей, чьи дети участвовали в онлайн-олимпиадах

19.05.2021 «Яндекс.Учебник» разработал интерактивный школьный курс по информатике

«Яндекс.Учебник» запустил бесплатный интерактивный школьный курс по информатике. Курс включает
26.08.2020 «Лаборатория Касперского» и «Яндекс.Учебник» разработают модуль по ИБ для школьных учителей

«Лаборатория Касперского» и «Яндекс.Учебник» разработают модуль по информационной безопасности, который поможет школьным п
20.08.2020 Минпросвещение научит учителей работать с цифровыми платформами

ройдет интенсив «Я учитель», в котором могут принять участие все желающие учителя. С этой же целью «Яндекс.Учебник» создает комплексные инициативы для педагогов, которые просто встроить в образ
10.03.2020 Российские учителя смогут проверить свои компетенции с помощью «Яндекс.Учебника»

ет оценить свои навыки и понять, как можно повысить компетенции. Тестирование разработано сервисом «Яндекс.Учебник» в рамках Образовательной инициативы «Яндекса». Сегодня в рамках национального
27.01.2020 «Яндекс.учебник» и Центр педагогического мастерства проведут онлайн-олимпиаду по математике

тартует ежегодная олимпиада «Я люблю математику» для учеников 1–5 классов, организованная проектом «Яндекс.учебник» и Центром педагогического мастерства. Участники смогут решить интересные инте
20.01.2020 Более миллиона пользователей подключились к сервису «Яндекс.Учебник»

«Яндекс» объявил о том, что на платформе цифрового образовательного проекта «Яндекс.Учебник» подключено более одного миллиона учеников. По их словам, использование платфо

Публикаций - 64, упоминаний - 109

Яндекс.Академия и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9137 60
Яндекс - Фонд Сегаловича 3 3
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 2
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 25 2
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 142 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5614 2
МегаФон 10661 2
Telegram Group 2903 2
Доктор рядом - Doc+ 55 1
Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 29 1
Сбер - Расчетные решения АО 29 1
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 34 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
Яндекс - Сказбука 4 1
Ростелеком 10892 1
Microsoft Corporation 25723 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 633 1
9534 1
Microsoft Corporation - GitHub 1065 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9487 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 487 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1337 1
БАРС Груп 575 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
ФОРС - Центр разработки 701 1
Snapchat 151 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 51 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 321 8
Яндекс.Лавка 312 7
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 312 6
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 235 3
Яндекс.Доставка 111 2
Яндекс - Бери Заряд! 32 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8780 2
О2О Холдинг 61 2
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 181 2
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 169 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Аэроплан 16 1
Спина Бифида 5 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 151 1
Apteka.ru - Аптека.ру 11 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 299 5
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 8 3
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3059 1
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ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 196 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4935 1
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2244 22
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8868 3
Экзамены 511 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11235 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3136 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5720 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1269 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 407 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 426 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 139 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 794 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2262 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2164 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7444 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1829 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2857 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 520 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 689 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 165 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 132 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 727 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1454 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1202 4
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 14 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 582 3
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 41 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 81 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 109 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 270 2
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 61 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 45 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 15 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 1
Открытое образование 12 1
КАУ ДПО Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования имени О.Р. Львова 2 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 33 1
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 23 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 448 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 109 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 395 3
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Всероссийский тотальный диктант 11 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Yandex YAC - Yandex Yet Another Conference 10 1
Цифровая прокачка региона 29 1
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