Разделы

Бизнес Законодательство Искусственный интеллект
|

Власти США запретили сами себе ПО, созданное с помощью DeepSeek. Уже внедренное нужно уничтожить

Федеральные агентстваа США остались без ИИ-инструментов DeepSeek. Использование в них сервисов и моделей китайской компании, получившей мировую известность в 2025 г., теперь запрещено – по инициативе Министерства внутренней безопасности.

Без ИИ DeepSeek в федеральных агентствах США

Министерство внутренней безопасности США (DHS) запретило всем гражданским федеральным агентствам страны применять ИИ-продукты китайской DeepSeek. Уже внедренное ПО ведомствам предписано удалить. Соответствующий приказ опубликован на портале federalregister.gov, пишет The Register.

Приказ затрагивает не только продукты, разработанные самой DeepSeek, но и сторонние системы, созданные с использованием ее технологий. Как отмечает The Register, с исполнением распоряжения DHS у затронутых им госструктур могут возникнуть некоторые проблемы, поскольку не всегда представляется возможным определить, применялись ли инструменты DeepSeek при разработке того или иного приложения.

Формулировка, выбранная чиновниками министерства, вызывает вопросы. Не вполне ясно, подразумевается ли под «разработано с использованием» (“developed using”) то, что программа или сервис для своей работы нуждаются в доступе к моделям DeepSeek посредством API, или то, что хотя бы часть кода этой программы или сервиса сгенерирована моделями семейства DeepSeek.

saradasish-pradhan_-_sdewteaz4a-unsplash.jpg

Фото: Unsplash.com / Saradasish Pradhan
Федеральные агентстваа США остались без ИИ DeepSeek

Кроме того, открытым остается вопрос легальности применения API-агрегаторов ИИ-моделей вроде OpenRouter и Vercel AI Gateway со вступлением в силу приказа DHS. При обращении к таким сервисам пользователь может не иметь представления о том, какая именно модель выдала ответ на его запрос.

Эпопея с запретом DeepSeek

Власти США рассматривают возможность введения запрета на DeepSeek с тех пор, как базирующаяся в КНР компания выпустила модель DeepSeek-R1 с открытыми весами в начале 2025 г.

Именно R1 принесла DeepSeek всемирную славу. ИИ-модель предназначена для задач, требующих логического анализа, включая математику и программирование, и позиционируется как бюджетная альтернатива ведущим ИТ-инструментам из США. Примечательно, что на ее обучение китайские специалисты потратили лишь $294 тыс. – во всяком случае так утверждают в самой компании. Глава же американской OpenAI в 2023 г. говорил, что обучение лишь базовой модели ChatGPT обошлось более чем в $100 млн.

В феврале 2026 г. группа членов Палаты представителей Конгресса США предложила проект закона No DeepSeek on Government Devices Act, предусматривающий введение запрета на использование продуктов китайской компании на устройствах, используемых правительственными структурами. Законодатели назвали DeepSeek угрозой национальной безопасности США на основании того, что модели компании якобы собирают данные американских граждан и передают их властям КНР. Ход законопроекту дан не был, но на этом запал официальных лиц не иссяк.

Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз
Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз безопасность

Агентство оборонных информационных систем (DISA) по собственной инициативе начало блокировать ИИ-инструменты китайской компании в ИТ-системах Пентагона в январе 2025 г. Аналогичным образом поступили ВМС США, НАСА и Палата представителей Конгресса США. Их примеру последовали отдельные штаты, принявшие соответствующие меры предосторожности.

В феврале 2025 г. сенатор-республиканец Джош Хоули (Josh Hawley) из штата Миссури представил законопроект Decoupling America’s Artificial Intelligence Capabilities from China Act (DAAICC), который не просто ограничивал экспорт в Поднебесную технологий для развертывания ИИ-инфраструктуры, таких как полупроводники, но и импорт ИИ-технологий и интеллектуальной собственности из Китая в США. За нарушение запрета предлагалось сурово наказывать.

Критика инициативы

Кэти Муссурис (Katie Moussouris), основательница и генеральный директор ИБ-компании Luta Security, в разговоре с The Register высказала мнение, что весомые основания для ограждения правительственных ИТ-систем от приложения и серверов DeepSeek имеются. Однако при этом она раскритиковала расплывчатость формулировок в приказе DHS, а также назвала запрет на развертывание китайских моделей с открытыми весами в инфраструктуре на территории США чрезмерным.

Опасения относительно защищенности сервисов DeepSeek от утечек нельзя назвать полностью необоснованными. Так, в июле 2026 г. CNews писал том, что переписки пользователей чат-бота DeepSeek оказались в открытом доступе – они попали в поисковую выдачу Google. Причиной утечки стала ошибка в настройках прав доступа, ведь программисты не позаботились о корректной настройке.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

Закрученные гайки привели к дефициту «железа» и памяти в России. Власти экстренно прорабатывают послабления

Обзор: Провайдеры комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры 2026

«Дочка» ГК «Элемент» требует судом 300 миллионов у Минпромторга

Михаил Геллерман, «Группа Астра»: Задача агентной ОС — сделать ИИ-инструменты доверенными и безопасными

Из-за борьбы с мошенниками может отключаться бортовое оборудование самолетов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще