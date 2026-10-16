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Нейросети нацелят против россиян. Их обучат выявлять и блокировать VPN

Российские власти рассматривают возможность массового применения искусственного интеллекта в борьбе с VPN. По прогнозам, благодаря нейросетям эффективность блокировки сервисов, обеспечивающих жителям и гостям России доступ в по-настоящему Всемирную паутину, может достичь 95%.

Нейросеть, я выбираю тебя!

Искусственный интеллект могут натравить на сервисы, позволяющие десяткам миллионов россиян пользоваться нужными им сайтами без каких-либо ограничений. Как пишет «Коммерсант», российские власти рассматривали возможность применения нейросетей для выявления и блокировки VPN.

Предполагалось, что применение нейросетей позволит добиться 95-процентной эффективности в борьбе с этими сервисами. Источники издания, осведомленные о ходе рассмотрения этой инициативы, утверждают, что мера применения ИИ для блокировки VPN содержится в проекте нацплана по внедрению нейросетей до 2030 г. По его словам, для достижения 95-процентной эффективности «планировалось довести долю VPN-сервисов, признаки которых анализируются ИИ, от общего количества блокируемых VPN-сервисов до 70%».

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Drazen Zigic / FreePik
Доступ россиян к интернету может дополнительно усложниться

Этот же источник утверждает, что идея добиться 95-процентной эффективности блокировки VPN при помощи нейросетей исходила от Минцифры России. В ведомстве при этом утверждают, что в «актуальной версии проекта национального плана по внедрению технологий ИИ таких сведений нет».

Так есть или нет

Как отметил собеседник «Коммерсанта» при обсуждении инициативы госведомства «предлагали включить в нацплан различные меры, которые могут и не дойти до реализации». При этом он не отрицает, что уже сейчас власти используют различные алгоритмы интеллектуального анализа интернет-трафика россиян, но подчеркивает, что они не относятся к алгоритмам искусственного интеллекта.

Риск слишком велик?

Использование искусственного интеллекта для выявления и блокировки VPN может повлечь за собой весьма негативные последствия, считают собеседники издания на российском сетевом рынке. По их мнению, есть риск блокировки больших объемов «легитимного трафика», который ИИ может ошибочно пометить как VPN-трафик.

По словам источника издания на отечественном ИТ-рынке, нейросети действительно могут нарастить объем заблокированных VPN-сервисов. Однако наряду с этим, «особенно на первых этапах обучения, будет много ложных срабатываний», добавил он.

И все же плюсы есть

Искусственный интеллект действительно способен внести существенный вклад в вопрос борьбы с VPN в России. Как сообщил источник издания на сетевом рынке, нейросеть «автоматизирует и ускоряет анализ паттернов соединения: размер и ритм пакетов, длительность сессий, соотношение входящего и исходящего трафика».

«Инструменты ИИ позволяют относительно быстро находить VPN-серверы по косвенным признакам: как ведет себя узел, на каком хостинге стоит, на что похожи соседние адреса. И самое главное – за счет этого можно быстрее реагировать на изменения сетевой активности» – добавил он.

Однако полное делегирование алгоритмам поиск и блокировку VPN-сервисов, вероятно, не самая лучшая идея. Собеседник «Коммерсанта» полагает, что можно повысить точность их работы, если не давать им принимать решения единолично, а лишь использовать в качестве вспомогательного инструмента.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В качестве примера он привел ситуацию, когда ИИ выявляет подозрительный, по его мнению, узел сети, затем передает информацию, а живые специалисты проверяют его вручную путем прямого подключения к нему через VPN-клиент. И только после подтверждения, что этот узел является VPN-сервисов, его адрес блокируется.

«Модель агрегирует десятки слабых признаков, поэтому видит новые сервисы, которых еще нет в списках правил, – здесь ее главный выигрыш. Проблема в том, что корпоративный VPN, облачный доступ и голосовой трафик статистически похожи на обходной, а цена ошибки для бизнеса выше, чем пропуск домашнего VPN», заявил изданию партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Масштабное контрнаступление

ИИ – далеко не единственное средство, используемое или планируемое к использованию в борьбе с VPN-сервисами. В начале октября 2026 г. CNews писал, что в проект третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством внесен запрет хостерам в течение целого года выдавать мощности клиентам, которые размещают на серверах VPN-сервисы. «Провинившихся» клиентов хостеров, попавшихся развертывании VPN, внесут в специальный реестр Роскомнадзора.

Геннадий Ефремов

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