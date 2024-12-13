Кудряшов Сергей
Кудряшов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шушкин Дмитрий 95 2
|Аксенов Андрей 38 2
|Завалишин Дмитрий 20 2
|Майоров Андрей 12 2
|Кирпичёв Евгений 2 2
|Фомин Стас 2 2
|Артеменко Алексей 17 1
|Береснев Дмитрий 19 1
|Катюшин Денис 7 1
|Нестеренко Алексей 4 1
|Петров Виктор 13 1
|Богатырева Людмила 22 1
|Кравченко Константин 90 1
|Путин Владимир 3171 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Толокнов Андрей 16 1
|Григорьев Дмитрий 21 1
|Лавров Владимир 68 1
|Залманова Александра 8 1
|Чукарин Алексей 59 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Fortune Global 100 140 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
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