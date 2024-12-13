Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Кудряшов Сергей



13.12.2024 В России создадут «единое окно» для согласования госзаказов на ИТ 1
06.12.2024 В России готовится регулирование оборота промышленных данных 1
26.06.2024 Softline купил разработчика ПО для проверки розничных сетей 1
09.04.2024 Потому что санкции уже в печенках. Microsoft лишилась крупного клиента в России – он потратил сотни миллионов на российский Linux вместо Windows 1
15.02.2024 «Россети» поставят российский Linux более чем на 100 тысяч ПК и серверов 1
10.05.2023 Сбербанк создал собственную ОС 1
27.05.2021 Abbyy: 51% российских компаний считает нехватку данных и их низкое качество главным препятствием для эффективного управления бизнес-процессами 1
Как менять бизнес-процессы компании в режиме реального времени 1
08.10.2020 «Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense 1
21.03.2018 Finam.ru запустил раздел о криптовалютах и ICO 1
28.04.2014 Инвесторы осознают риски использования контрафактного ПО 1
22.10.2013 Optima внедрила BI-систему в Центре международной торговли Москвы 1
19.03.2012 11 мая в Москве откроется конференция профессиональных программистов Application Developer Days 1
20.02.2012 11 мая в Москве откроется конференция профессиональных программистов Application Developer Days 1
01.06.2007 Россия: инвесторы готовы скупать ИТ-акции 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Кудряшов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 4
Microsoft Corporation 24625 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Softline - Софтлайн 2811 3
Базальт СПО - BaseALT 655 3
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Mirantis - Мирантис 36 2
Ред Софт - Red Soft 701 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 123 2
Qlik - QlikTech 160 1
QUBData 2 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Google LLC 11775 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Ростелеком 9701 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
SAP SE 5279 1
Red Hat 1305 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
Softline - Инверсум 7 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
T.Hunter 36 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Газпром ПАО 1342 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Adventum - Адвентум консалтинг 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ГосИнформСистемы 126 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 2
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 44 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 42 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
Microsoft Windows 15657 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 3
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 25 2
Linux OS 9937 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Qlik Sense 41 1
Deloitte Risk Monitor - Deloitte Risk Sensing 2 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Qlik Qlikview 116 1
Abbyy Timeline 5 1
Qlik QlikView Discovery 28 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 14 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 11 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 11 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 46 1
Ред Софт - Ред Адм 37 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
FreePik 981 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 263 1
Шушкин Дмитрий 95 2
Аксенов Андрей 38 2
Завалишин Дмитрий 20 2
Майоров Андрей 12 2
Кирпичёв Евгений 2 2
Фомин Стас 2 2
Артеменко Алексей 17 1
Береснев Дмитрий 19 1
Катюшин Денис 7 1
Нестеренко Алексей 4 1
Петров Виктор 13 1
Богатырева Людмила 22 1
Кравченко Константин 90 1
Путин Владимир 3171 1
Рустамов Рустам 412 1
Толокнов Андрей 16 1
Григорьев Дмитрий 21 1
Лавров Владимир 68 1
Залманова Александра 8 1
Чукарин Алексей 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Нидерланды 3517 1
Европа 21768 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 102 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 178 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Ведомости 996 6
Gartner - Гартнер 3556 1
Fortune Global 100 140 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще