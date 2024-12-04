В России готовится регулирование оборота промышленных данных

Созданная Минпромторгом рабочая группа разработала концепцию, содержащую принципы оборота промышленных данных, которые могут стать основой для регулирующего законодательства в этой сфере. Штрафы за утечки концепцией не предусмотрены.



Регулирование оборота промышленных данных

Минпромторг разработал концепцию, содержащую принципы сбора, хранения, обогащения, обработки, предоставления, распространения и уничтожения промышленных данных, пишут «Ведомости». Она может стать основой для будущего законодательства в этой сфере.

Основной целью подготовки концепции является разработка законодательных основ, которые обеспечат обработку промышленных данных в стране, пояснил представитель Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта (ФЦПРИИ, подведомствен Минпромторгу). Инициатива будет иметь стимулирующее воздействие для отраслей, сказал он и уточнил, что штрафов за утечки данных она не предусматривает.

Для создания концепции в феврале 2024 г. министерством была создана рабочая группа, в которую вошли представители госорганов, промышленности и экспертного сообщества. До конца 2024 г. года документ будет направлен в профильные организации для обсуждения.

zinkevych на Freepik Промышленные предприятия обмениваются данными, например, в целях кооперации в цепочках поставок, для совершенствования технологий производства или обучения ИИ

Исследование, проведенное Ассоциацией больших данных (АБД) и ФЦПРИИ, выявило «правовую неопределенность в отношении терминов и определений промышленных данных, а также операторов промышленных данных, обеспечивающих инфраструктуру доверия для обмена данными». В рамках деятельности рабочей группы АБД предложила также создать доверенного посредника в сфере данных и центров компетенций, которые помогут обеспечить безопасный и эффективный внутренний и межотраслевой обмен данными, рассказал представитель ассоциации.

Стимул для развития промышленности

Гендиректор группы компаний ST IT Антон Аверьянов пояснил, что речь идет о данных, которые включают информацию, получаемую на этапах проектирования, производства, эксплуатации и обслуживания продукции, а также сведения о технологических процессах, пояснил представитель министерства. Это также могут быть данные о технологических процессах, оборудовании, качестве продукции, а также о взаимодействии с поставщиками и потребителями.

Сейчас к промышленным данных в законодательстве применяются широкие категории коммерческой тайны или КИИ, что значительно затрудняет их обмен и обработку между различными юридическими лицами. Отсутствие специального закона может привести к недостаточной и несбалансированной защите этих данных, сказал директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

Отсутствие комплексного правового механизма регулирования промышленных данных создает для предприятий риски, связанные с возможными утечками, а наличие такого регулирования позволит полнее защитить интересы предприятий и обеспечить устойчивое развитие промышленности, считает Аверьянов.

Регулирование оборота больших объемов промышленных данных должно способствовать развитию и более широкому внедрению ИИ в промышленности, уточнила участник рабочей группы, директор департамента по работе с госсектором Positive Technologies Ирина Пантина.

Потребность в обмене данными растет

Опрошенные эксперты полагают, что предложенная Минпромторгом инициатива нужна, тем более, что по мере цифровизации производства растет и потребность в обмене промышленными данными. Это касается обмена данными для кооперации в цепочках поставок, совершенствования технологий производства и обучения моделей машинного обучения, уточняет партнер практики «Цифровая трансформация» консалтинговой компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

По данным ГК InfoWatch, которые приводит издание, В 2022 г. российская промышленность столкнулась с 12-кратным скачком числа утечек из-за организованных хакерских атак. В 2023 г. рост продолжился, а коммерческая тайна становилась целью злоумышленников почти в половине случаев (48%), тогда как в 2022 г. на этот сегмент приходилось 29,2%.