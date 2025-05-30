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Минпромторг РФ ЦИТ ФГАУ Цифровые индустриальные технологии ФЦПР ИИ ФГАУ ФЦПРИИ ФГАУ Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта

Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФГАУ «ФЦПР ИИ») - экспертно-аналитический центр компетенций по поддержке развития и прикладного внедрения технологий искусственного интеллекта. ФЦПР ИИ обеспечивает поддержку цифровой трансформации Минпромторга России, сопровождение внедрения технологий ИИ в процессы Минпромторга России, его подведомственных организаций, а также на предприятиях промышленности.

УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 «К2 НейроТех» ускорила запуск ИИ-сервисов для ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» 1
28.05.2025 «К2 НейроТех» назвал шесть ИИ-трендов в промышленности в 2025 году 1
16.05.2025 СУБД Jatoba и zVirt: синергия технологий в 31 проекте за 2024 год 1
22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
14.04.2025 AIOps-платформа Artimate включена в Реестр ИИ-решений Министерства промышленности и торговли России 2
12.02.2025 Экс-главу Федерального центра ИИ обвинили в коррупции 5
06.12.2024 В России готовится регулирование оборота промышленных данных 1
01.10.2024 ФЦПР ИИ и «ХайТэк» договорились о стратегическом партнерстве в области ИИ 2
12.07.2024 ИТ-решения с искусственным интеллектом будут тщательно проверять перед получением господдержки 1
22.05.2024 Альянс в сфере ИИ и Минцифры России представили проект бенчмаркинга ИИ-решений 1
16.01.2024 Федеральный центр прикладного развития ИИ Минпромторга России, научно-технический центр «Модуль» и Воронежский государственный технический университет договорились о развитии кадров и прикладного применения ИИ 6
12.12.2023 Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта запустил проект «ПрогрессИИв» для поддержки компаний-разработчиков в области ИИ 2
06.12.2023 Федеральный центр прикладного развития ИИ, Минцифры и «Ростелеком» будут внедрять искусственный интеллект в промышленность региона 2
22.11.2023 Мишустин поручил министерствам готовить кадры для искусственного интеллекта, создавать для него инфраструктуру и внедрять 1

Публикаций - 14, упоминаний - 27

Минпромторг РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9933 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5036 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 461 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 47 1
ХайТэк - Hi-Tech 204 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 243 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 78 1
МегаФон 9289 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 111 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13240 1
АссистАгро 14 1
К2Тех - К2 НейроТех 24 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 517 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7595 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 1
Русагро Группа Компаний 295 1
Газпром нефть 640 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 23 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2882 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1016 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1074 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 144 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3078 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12051 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2753 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 249 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4627 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 323 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2025 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 242 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 297 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 464 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2585 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 866 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
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Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1585 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30565 1
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