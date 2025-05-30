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Минпромторг РФ ЦИТ ФГАУ Цифровые индустриальные технологии ФЦПР ИИ ФГАУ ФЦПРИИ ФГАУ Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта
Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФГАУ «ФЦПР ИИ») - экспертно-аналитический центр компетенций по поддержке развития и прикладного внедрения технологий искусственного интеллекта. ФЦПР ИИ обеспечивает поддержку цифровой трансформации Минпромторга России, сопровождение внедрения технологий ИИ в процессы Минпромторга России, его подведомственных организаций, а также на предприятиях промышленности.
УПОМИНАНИЯ
Минпромторг РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
|Сергеев Александр 31 3
|Чукарин Андрей 3 2
|Путин Владимир 3243 1
|Мишустин Михаил 696 1
|Иванов Антон 78 1
|Панков Андрей 5 1
|Проскурин Дмитрий 4 1
|Мещерякова Анна 10 1
|Солнцев Кирилл 2 1
|Винниченко Алексей 2 1
|Савинков Илья 3 1
|Пономарьков Михаил 8 1
|Пичугин Иван 33 1
|Корольков Михаил 4 1
|Смирнов Антон 9 1
|Лукьянов Александр 48 1
|Исхизова Александра 88 1
|Строголева Вероника 1 1
|Стадников Николай 3 1
|Безбогов Сергей 53 1
|Зелинский Никита 1 1
|Голицын Сергей 33 1
|Исаченко Константин 1 1
|Чуракова Ольга 1 1
|Шишмарев Владислав 7 1
|Веденская Алина 1 1
|Фатхуллин Марат 1 1
|Рагозин Артем 1 1
|Шпак Василий 239 1
|Райгородский Андрей 42 1
|Яковлев Павел 5 1
|Gartner - Гартнер 3574 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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