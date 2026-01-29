Разделы

Смирнов Антон


СОБЫТИЯ


29.01.2026 «Яндекс Маркет» и Melon Fashion Group подключили к самовывозу более 400 магазинов по всей стране 1
Искусственный интеллект 2022 1
23.07.2024 Альянс в сфере ИИ запускает бенчмарки для оценки ML-моделей в медицине 1
22.05.2024 Альянс в сфере ИИ и Минцифры России представили проект бенчмаркинга ИИ-решений 1
18.03.2024 Крупнейший застройщик Казахстана начал сотрудничество со SteadyControl 1
08.09.2022 Антон Смирнов -

Антон Смирнов, Cloud: Магия ИИ начинается там, где серверы объединяются в «команды»

 1
07.09.2022 Официальный интернет-магазин Panasonic продолжит работу в России на новой площадке под управлением нового оператора 1
23.05.2013 Резидент бизнес-инкубатора ВШЭ получил свыше 9 млн руб. инвестиций 1
26.03.2012 Сервис совместной работы Teamlab открывает свой API 1
31.10.2007 4 декабря пройдет Security Invest-2007 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Смирнов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 537 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
SteadyControl - Стедиконтрол 10 1
Honeywell Security Group 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5308 1
Meta Platforms - Facebook 4546 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 883 1
Directum - Директум 1180 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 105 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 51 1
ИИ-Технологии 237 1
Altair Engineering 29 1
Panasonic - Technics 69 1
Tyco International 79 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8279 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 35 2
Mint Global - Mint Capital 27 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 10 1
Газпром ПАО 1424 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Газпром нефть 676 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 577 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 389 1
Fastlane Ventures 35 1
AltaIR Capital 14 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Ренова Капитал - Renova Capital 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12991 2
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 19 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3405 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5012 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2954 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3565 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Мосгордума - Московская городская Дума 147 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 41 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 73 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18538 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5967 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1727 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17154 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2824 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 2
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 269 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1050 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4944 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 406 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1385 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7655 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31930 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2307 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3105 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1149 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 196 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5287 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1760 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4117 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5767 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 469 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 48 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 2
Теамо - Teamo 13 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 1
JavaScript - JS - язык программирования 1340 1
Google TensorFlow 94 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 131 1
Python PyTorch 59 1
LinguaLeo 29 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 61 1
Cloudera CDSW - Cloudera Data Science Workbench 3 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
Kaggle - Система организации конкурсов по исследованию данных 16 1
Amazon Web Services - AWS SageMaker 5 1
Мещерякова Анна 16 2
Филоненко Игорь 2 1
Любивая Оксана 1 1
Краюшенко Геннадий 1 1
Лукьянов Александр 63 1
Беляк Игорь 15 1
Мачнев Михаил 1 1
Юмашев Иван 2 1
Строголева Вероника 1 1
Стадников Николай 3 1
Давлеталиев Данияр 1 1
Иванов Антон 90 1
Ашманов Станислав 17 1
Рябенький Игорь 17 1
Солнцев Кирилл 2 1
Чукарин Андрей 3 1
Костров Алексей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 158018 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46018 3
Казахстан - Шымкент - Чимкент 45 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18332 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53546 1
Казахстан - Республика 5832 1
Европа 24670 1
Южная Корея - Республика 6873 1
Азия - Азиатский регион 5757 1
Япония 13562 1
Китай - Тайвань 4142 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 508 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3384 1
Узбекистан - Республика 1886 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10403 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Ботаника - Растения - Plantae 1114 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6280 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 231 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2556 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 239 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 1
Экономический эффект 1216 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2254 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15224 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 173 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3253 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1290 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415721, в очереди разбора - 727555.
Создано именных указателей - 189758.
