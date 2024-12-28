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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбер Cloud.ru SberCloud AI Cloud

Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud


28.12.2024 МТС: российский ИТ-рынок в 2024 г. превысит 3,3 трлн руб., а его доля в ВВП страны достигнет 1,8% 1
26.12.2024 Аналитика MWS: отечественный рынок облачных сервисов за 2024 год вырос на 32% 1
16.12.2024 Экспортный потенциал высокий: российские ИИ-решения востребованы на рынках Азии и Латинской Америки 1
11.11.2024 ITGlobal.com открыл вторую облачную площадку в Казахстане на базе дата-центра Sairam TIER III 1
06.11.2024 Itglobal.com удвоил мощности в ЦОДе в ОАЭ 1
28.09.2023 Татьяна Славкина -

Татьяна Славкина, Cloud.ru: Мы внедрили умную языковую модель, которая позволяет экономить до 20% рабочего времени

 1
Искусственный интеллект 2022 1
28.03.2023 Как получить экономический эффект от внедрения ИИ 1
15.03.2023 Компания Cloud запустила новое направление по разработке тиражируемых сервисов на базе AI 1
09.03.2023 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта 1
07.02.2023 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта 1
08.09.2022 «Телохранитель» для чувствительных данных: внедряем ИИ без помощи публичных облаков 1
08.09.2022 Антон Смирнов -

Антон Смирнов, Cloud: Магия ИИ начинается там, где серверы объединяются в «команды»

 1
09.02.2022 SberCloud на конференции CNews «Искусственный интеллект 2022» расскажет про самый короткий путь к машинному обучению 2
19.11.2021 Рекордные темпы роста российского рынка IaaS cохраняются шестой год подряд 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
22.09.2021 SberCloud расскажет о трендах машинного обучения на базе ИИ 1
08.07.2021 Сбербанк принял участие в подготовке отчёта для Совета Европы о регулировании искусственного интеллекта 1
31.05.2021 Федор Прохоров -

После окончания пандемии облака будут востребованы еще больше, чем до нее

 1
14.04.2021 «Сбер» примет участие в разработке европейского регулирования сферы искусственного интеллекта 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
01.10.2020 Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA 1
15.07.2020 «Сберздоровье» и SberCloud запускают бесплатный сервис ИИ по распознаванию снимков КТ 1
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 1
27.04.2020 Промышленность встала на путь облачных технологий, считают в SberCloud 1
23.04.2020 SberCloud на конференции CNews рассказал, почему в условиях пандемии ритейлу нужны облака 1
31.03.2020 Самый мощный суперкомпьютер в России аттестован для работы с персональными данными 1
31.03.2020 Как разработать стратегию цифровой трансформации 1
16.03.2020 SberCloud расскажет о роли облачных сервисов и искусственного интеллекта в цифровизации общества 1
30.12.2019 Российский бизнес встал в очередь за суперкомпьютером 1
16.12.2019 Сбербанк и SberCloud запустили суперкомпьютер «Кристофари» в коммерческую эксплуатацию 1
06.06.2019 Сбербанк объявил о начале сотрудничества с Nvidia в области искусственного интеллекта 1

Публикаций - 33, упоминаний - 34

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 20
Nvidia Corp 3487 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 5
Yandex - Яндекс 7340 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 4
Google LLC 11775 3
8213 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Microsoft Corporation 24625 2
Selectel - Селектел 385 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Крок - Croc 1777 2
Ланит - Норбит - Norbit 368 2
Сбер - СберБизнес Софт 56 2
RAD Academy - Русская Академия Дизайна 2 2
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 2
Broadcom - VMware 2359 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Veeam Software 318 1
ESET - ESET Software 1133 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Citrix Systems 812 1
Telegram Group 1983 1
Naumen - Наумен 625 1
NtechLab - НтехЛаб 121 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Biocad - Биокад 78 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Dynatrace 56 1
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 6 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 17 1
New Relic 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 17
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 4
Газпром нефть 618 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 3
Студия Артемия Лебедева 97 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 3
Казахмыс - Kazakhmys 51 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Альфа-Банк 1769 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Ак Барс Банк 272 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Fastlane Ventures 35 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Евросоюз - Совет Европы 86 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
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OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
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Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 17
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Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 10
Nvidia Tesla GPU 156 4
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 4
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 3
Microsoft Azure 1408 3
Google Cloud Platform - GCP 308 2
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OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 2
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Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 2
Cloudera CDSW - Cloudera Data Science Workbench 3 2
Kaggle - Система организации конкурсов по исследованию данных 13 2
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Rakuten Viber 627 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
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Microsoft Office 365 940 1
Atos Bull Sequana 27 1
ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 1
Huawei ECS - Huawei AI Elastic Cloud Servers 6 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
Apache Hadoop 427 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Data Scientist Toolkit 1 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud LAMA 6 1
Росатом Атомбот.Закупки 6 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Yandex DataSphere 25 1
Колбин Евгений 67 6
Каюмов Шамиль 53 5
Щиров Илья 45 4
Меликишвили Отари 6 4
Дробышевская Алена 9 4
Рафаловский Давид 32 3
Галкин Николай 104 3
Бугаенко Андрей 13 3
Алешкин Сергей 65 3
Капустина Алена 4 3
Граденко Михаил 5 3
Гревцев Александр 31 2
Прохоров Фёдор 83 2
Предтеченский Петр 18 2
Незнамов Андрей 10 2
Калинин Андрей 32 2
Смирнов Антон 9 2
Саркисов Артём 2 2
Иванов Максим 10 2
Буланцев Дмитрий 7 2
Лебедев Артемий 99 2
Ермилов Дмитрий 2 2
Шихалиев Фрэнк 2 2
Азбуханов Айрат 2 2
Лисовец Валерий 2 2
Симонова Анна 2 2
Вишневский Константин 3 2
Мартынов Родион 3 2
Меркулова Екатерина 3 2
Вертоградов Владимир 27 2
Соломатин Евгений 9 1
Гоц Роман 46 1
Чаркин Евгений 296 1
Поляков Сергей 73 1
Абакумов Евгений 205 1
Сушко Андрей 6 1
Путятинский Сергей 86 1
Колесов Александр 54 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Картавый Эдуард 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 6
Европа 21767 5
Казахстан - Республика 5525 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Ближний Восток 2943 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Индия - Bharat 5433 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Украина 7608 1
Грузия 1240 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Китай - Шанхай 787 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 162 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 94 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Польша - Республика 1959 1
Европа Западная 1481 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
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