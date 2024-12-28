Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud

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Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
|Колбин Евгений 67 6
|Каюмов Шамиль 53 5
|Щиров Илья 45 4
|Меликишвили Отари 6 4
|Дробышевская Алена 9 4
|Рафаловский Давид 32 3
|Галкин Николай 104 3
|Бугаенко Андрей 13 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Капустина Алена 4 3
|Граденко Михаил 5 3
|Гревцев Александр 31 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Предтеченский Петр 18 2
|Незнамов Андрей 10 2
|Калинин Андрей 32 2
|Смирнов Антон 9 2
|Саркисов Артём 2 2
|Иванов Максим 10 2
|Буланцев Дмитрий 7 2
|Лебедев Артемий 99 2
|Ермилов Дмитрий 2 2
|Шихалиев Фрэнк 2 2
|Азбуханов Айрат 2 2
|Лисовец Валерий 2 2
|Симонова Анна 2 2
|Вишневский Константин 3 2
|Мартынов Родион 3 2
|Меркулова Екатерина 3 2
|Вертоградов Владимир 27 2
|Соломатин Евгений 9 1
|Гоц Роман 46 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Поляков Сергей 73 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Сушко Андрей 6 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Колесов Александр 54 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Картавый Эдуард 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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