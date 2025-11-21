Разделы

Доля ИИ-сервисов превысила 50% в структуре выручки Cloud.ru в 2025 году

По итогам девяти полных месяцев 2025 г. общая выручка провайдера облачных и ИИ-решений Cloud.ru составила 56,1 млрд руб. При этом выручка Cloud.ru от ИИ-направления за этот же период составила 30,3 млрд руб., достигнув доли в 54%. За весь 2024 г. общая выручка компании составляла 49,4 млрд руб., а доля выручки от ИИ-направления — 48% или 23,7 млрд руб.

На положительную динамику показателя повлиял рост спроса на сервисы и инфраструктуру для работы с ИИ. С июня 2025 г. Cloud.ru предоставляет их как единую среду AI Factory, которая состоит из шести взаимосвязанных инструментов, необходимых для полного цикла внедрения решений на основе генеративных нейросетей.

Уже в сентябре 2025 г. интенсивность потребления больших языковых моделей пользователями Cloud.ru вышла на уровень общемировых показателей в 2 млрд токенов (наименьшая единица, на которую слово или фраза могут быть разбиты при обработке LLM) в сутки на одного пользователя. В ноябре 2025 г. AI Factory перешла в коммерческую эксплуатацию. Средняя цена на популярные открытые большие языковые модели составляет 35 руб. за входной и 70 руб. за выходной миллион токенов.

«Спрос российских компаний на большие языковые модели и инструменты для создания AI-агентов для автономного решения задач растет. Мы делаем использование генеративного AI доступным, чтобы стимулировать переход от пилотных проектов к системному внедрению решений», — сказал Евгений Колбин, генеральный директор Cloud.ru.

