Серверный бизнес, купленный Lenovo у IBM, 11 лет не может выйти на стабильную прибыль

Серверный бизнес Lenovo по-прежнему остается убыточным, несмотря на внушительный рост продаж, следует из финансовой отчетности компании.

По итогам II квартала 2026 финансового года выручка группы инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Group; ISG) Lenovo увеличилась на 24% к аналогичному периоду годом ранее и достигла $4,1 млрд. Однако достойные продажи серверного оборудования, которые в отчетном квартале росли более высокими темпами в сравнении с другими направлениями, не помогли ему выйти на прибыль. Направление ISG зафиксировало убыток на уровне $32 млн.

Инфраструктурное подразделение Lenovo занимается производством оборудования для предприятий. В числе его клиентов крупные облачные провайдеры (гиперскейлеры) и разработчики суперкомпьютеров.

Группа инфраструктурных решений Lenovo развивается на основе бизнеса по производству x86-серверов, приобретенного у легендарной IBM в 2014 г. за $2,3 млрд. Менеджмент Lenovo на протяжении последних 11 лет тщетно пытается вывести его на стабильную чистую прибыль.

В целом же Lenovo во II квартале 2026 финансового года продемонстрировала уверенный рост продаж. Они увеличились на 15% год к году и достигли $20,5 млрд. Прибыль упала на 1%, до $380 млн.

Без стабильной чистой прибыли в последние 11 лет

После перехода серверного бизнеса IBM в руки Lenovo он оставался убыточным вплоть до 2022 г. Начиная с III квартала 2022 финансового года, инфраструктурное направление в течение четырех кварталов подряд демонстрировало чистую прибыль, которая в общей сложности составила $70,9 млн при совокупной выручке в $8,036 млрд. С 2024 финансового года направление вновь демонстрирует убытки – $248 млн по итогам года.

Как сообщило издание The Register, в 2017 г. руководство китайского технологического гиганта признало ошибку, совершенную при формировании стратегии продаж серверного оприходования. На ранних этапах за них отвечала команда, в обязанности которой уже входило продвижением персональных компьютеров. Менеджмент сделал ставку на репутацию и узнаваемость бренда Lenovo на рынке ПК, ожидая, что она позволит быстро вывести продажи продуктов нового типа на высокий уровень. В этом компания просчиталась – с переходом серверного бизнеса IBM под контроль Lenovo его показатели лишь ухудшились.

В попытке исправить положение Lenovo провела реструктуризацию, в результате которой появилось подразделение ISG, перечень выпускаемого оборудования пополнился новыми линейками, спектр предлагаемых ИТ-услуг также расширился. Вероятно, именно благодаря этому в 2022 г. серверный бизнес компании впервые вышел на прибыль.

В дальнейшем компания демонстрировала смешанные результаты, отчитываясь то об умеренном убытке, то о скромной прибыли. В какой-то момент ситуация, похоже, перестала устраивать акционеров и высшее руководство Lenovo, в результате чего в 2024 г. в отставку был отправлен Кирк Скауген (Kirk Skaugen), возглавлявший инфраструктурную группу.

В ноябре 2024 г., CNews рассказывал, как именно руководство Lenovo намеерно выходить из сложившейся ситуации. Спасение менеджмент видел в тогда уже набиравшей обороты моде на системы, в основе которых лежит искусственный интеллект в целом и большие языковые модели в частности. Lenovo рассчитывала хорошенько подзаработать на продаже ИИ-серверов для обучения моделей, а также Edge-серверов с GPU для их дальнейшего инференса.

Надежда на ИИ

Как отмечает The Register, в Lenovo считают, что наконец-то нащупали рычаги, грамотное управление которыми направит компанию на путь прибыльного роста. Путь к успеху в представлении топ-менеджеров обеспечит оптимизация существующей бизнес-модели – подход к SMB (малый и средних бизнес) и крупному бизнесу должен отличаться, так как отличаются потребности представителей этих групп.

Также в Lenovo уверены, что растущий спрос на вычислительные мощности для инференса позволит компании нарастит продажи в этом сегменте. В целом в компании удовлетворены результатами работы с гиперскейлерами, которые выразились в 154-процентном росте отгрузок серверных систем с жидкостным охлаждением.

Компанию спасают ПК и смартфоны Motorola

Значительно лучше дела во II квартале 2026 финансового года шли у группы умных устройств (Intelligent Device Group; IDG) в составе Lenovo. Это подразделение занимается производством персональных компьютеров, смартфонов и другой персональной электроники. Продажи группы за отчетный период составили $15,1 млрд, что на 12% больше, чем было зафиксировано во II квартале 2025 финансового года.

Lenovo по-прежнему остается крупнейшим поставщиком ПК в мире с долей 25,6% на глобальном рынке. Примерно треть всех проданных компанией ПК относятся к так называемым ИИ-ПК (AI PC). Это маркетинговый термин, используемый для обозначения компьютеров, преимущественно портативных, содержащих аппаратные средства для инференса ИИ-моделей.

The Register отмечает, что Lenovo отчиталась о рекордных продажах смартфонов под принадлежащим ей брендом Motorola, не называя конкретных показателей. Компания ожидает рост этого направления и в дальнейшем, обеспечить который планируется за счет расширения линейки продукции премиального уровня.

В этом компании, вероятно, сильно помогут большие запасы памяти DRAM, которая в последние месяцы стала по-настоящему дефицитным товаром. Гендиректор Lenovo Ян Юаньцин (Yanqing Yang) заявил, что в компании полны уверенность относительно способности справиться с этим вызовом лучше, чем конкуренты, и похвастался наличием складских запасов модулей DRAM, которых хватит на весь следующий год.