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Индексная книга (каталог) CNews*
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IDG International Data Group

IDG - International Data Group

СОБЫТИЯ


20.11.2025 Серверный бизнес, купленный Lenovo у IBM, 11 лет не может выйти на стабильную прибыль 1
18.11.2024 Серверный бизнес Lenovo 10 лет не может выйти на стабильную прибыль. Рост продаж не спасает от многомилионных убытков 1
15.03.2022 IDC: итоги IV квартала 2021 г. на российском рынке СХД 1
14.03.2022 IDC: итоги IV квартала 2021 г. на российском серверном рынке 1
28.02.2022 Accenture назвала топ-5 трендов среди киберугроз 1
11.08.2021 Lenovo объявила о рекордной прибыли во втором квартале 2021 1
04.02.2021 Финансовые показатели Lenovo Group стали рекордными второй квартал подряд 1
06.10.2020 Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации 1
30.09.2020 Половина компаний мира планирует устранять последствия экономического спада с помощью ИИ 1
02.07.2020 Lenovo представила новые устройства с ОС Windows и Secured-core PC 1
21.05.2020 Годовая выручка Lenovo превысила $50 миллиардов второй год подряд 1
21.02.2020 Квартальная выручка Lenovo достигла рекордных $14,1 млрд 1
26.07.2019 Trend Micro представил Cloud Network Protection – новую систему защиты от угроз для облака 1
24.05.2019 Годовая выручка Lenovo выросла на 12,5% и составила рекордные $51 млрд 1
09.11.2018 Lenovo объявила о двузначном росте выручки третий квартал подряд 1
20.08.2018 Lenovo объявила о двухзначном приросте квартальной прибыли 1
27.04.2018 Бизнес поголовно встраивается в цифровую среду – исследование IDG 1
18.10.2017 Зачем ИТ-ландшафту центр? 1
24.05.2017 Uber недоплатила таксистам $45 млн 1
30.12.2016 Почему бизнес стал больше доверять облакам 1
29.12.2016 Облачные сервисы в 2017 г. будут использовать 90% компаний 1
27.12.2016 Интеллектуальные игры: как разумные машины меняют бизнес 1
29.03.2016 От Google потребовали $9,3 млрд за использование Java в Android 1
14.01.2016 Выпущен флэш-накопитель рекордной емкости 1
11.09.2015 Создан чип с функцией самоуничтожения. Видео 1
23.06.2015 Армия США заплатила миллионы долларов, чтобы не переходить на Windows 10 1
11.06.2015 За 2 года 48% финансовых компаний в регионе EMEA потеряли от £50 тыс. до £500 тыс. из-за интернет-мошенников 1
10.06.2015 Северная Корея пригрозила США разрушающими кибер-атаками 1
25.03.2015 Abbyy представила новое направление развития в корпоративном сегменте 1
21.01.2015 Гибридные решения определяют рост в ЕМЕА, частные «облака» — приоритет в России 1
21.11.2014 Мобильность в бизнесе: новые рубежи 1
11.09.2014 Adobe исправляет критические проблемы в Flash Player, задерживая обновления Reader и Acrobat 2
05.09.2014 Топ-менеджера LG поймали в магазине за порчей техники Samsung 1
31.01.2014 Сколько стоит Big Data? 1
16.01.2014 Определена средняя цена проекта Big Data 1
11.09.2013 Бизнес поверил в облака 1
25.04.2013 Huawei публично отказалась от рынка США 1
20.01.2012 iPad и бизнес: планшет используют для работы, но покупают на свои 1
31.03.2011 На заводских ноутбуках Samsung обнаружены кейлоггеры 1

Публикаций - 117, упоминаний - 123

IDG и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 21
Lenovo Group 2446 12
Apple Inc 13154 12
Intel Corporation 12811 8
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group - Lenovo Mobile Communication Technology 26 6
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 12 6
Samsung Electronics 11064 6
Lenovo Motorola 3566 6
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 6
Dell EMC 5180 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Sony 6739 5
Google LLC 12688 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Fujitsu 2105 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 93 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Huawei 4676 3
LG Electronics 3735 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
HP Inc. 5883 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Toshiba Corporation 2980 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Квазар-Микро - КМ 166 2
Парадигма 169 2
Intel SSG - Intel Software and Services Group 7 2
NetApp - Network Appliance 667 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Oracle Corporation 7074 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Fortinet 452 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Lenovo Capital&Incubator Group (LCIG) 2 2
LACC - Los Angeles Convention Center - Выставочный центр Лос-Анджелеса 10 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
SoftBank Group 284 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Uber 357 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Puma - Пума 50 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 1
Barnes & Noble 171 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Warner 540 1
Резонанс НПП 407 1
Sony BMG Music Entertainment 34 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House - Penguin Putnam 27 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 1
Redpoint Ventures 18 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Альфа-Банк 1979 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 9 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Демократическая политическая партия США 122 1
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Lenovo ThinkStation - серия рабочих станций 21 2
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
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Азия - Азиатский регион 5920 5
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США - Калифорния 4829 5
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Сингапур - Республика 1953 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Израиль 2856 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Ближний Восток 3154 2
Украина 7928 2
Япония - Токио 1020 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 2
Швейцария - Женева 332 2
Камерун - Республика 63 1
США - Джорджия 335 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 7
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 4
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
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