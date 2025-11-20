Индексная книга (каталог) CNews*
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IDG International Data Group
СОБЫТИЯ
Публикаций - 117, упоминаний - 123
IDG и организации, системы, технологии, персоны:
|Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 6
|Shen Jerry - Шен Джерри 30 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Fisher Doug - Фишер Дуг 4 2
|Якимчук Сергей 30 2
|Skaugen Kirk - Скауген Кирк 16 2
|Шеховцов Юрий 34 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Лебедев Михаил 72 2
|Xu Eric - Эрик Сюй 14 1
|Xie Ken - Се Кен 13 1
|Тихонов Александр 69 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Потапенко Михаил 45 1
|Романов Дмитрий 69 1
|Дмитриев Дмитрий 12 1
|Меднов Сергей 124 1
|Члек Сергей 27 1
|Кузякин Дмитрий 27 1
|Киреев Иван 40 1
|Малков Артемий 10 1
|Широкий Денис 20 1
|Xie Michael - Се Майкл 7 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
|Brown Dave - Браун Дэйв 11 1
|Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 1
|Романова Татьяна 14 1
|Yanovitch Sue - Янович Сью 1 1
|Аликошвили Георгий 17 1
|Благирев Алексей 24 1
|Бугаев Леонид 13 1
|Ланько Егор 7 1
|Лосев Сергей 46 1
|Макаров Станислав 118 1
|Бушмелев Сергей 44 1
|Ковалев Виктор 40 1
|Рахманов Максим 47 1
|Сенкевич Виктор 30 1
|Государственный Русский музей 52 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.