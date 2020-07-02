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Lenovo представила новые устройства с ОС Windows и Secured-core PC

Техника Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Lenovo объявила о масштабном расширении портфеля ThinkShield устройствами с системой защиты Secured-core PC. Вместе с ними Lenovo также представила новый опционально доступный сервис Secure-core PC Enablement, включающий в себя разработку кастомизированного образа ОС, предустановку пароля доступа к BIOS и тонкую настройку других параметров ОС. Новый сервис разработан для упрощения и защиты развертывания устройств в организации и доступен для приобретения вместе с устройством.

Благодаря технологиям безопасности идентификации, интегрированным аппаратным, программно-аппаратным и программным средствам защиты устройства Secured-core PC с Windows 10 обеспечивают комплексную защиту от продвинутых киберугроз. В октябре 2019 года Lenovo выпустила два устройства с опциональной поддержкой Secured-core PC: ThinkPad X1 Yoga Gen 4 и ThinkPad X1 Carbon Gen 7. В рамках этой концепции защиты Lenovo представит еще десять ноутбуков: ThinkPad X1 Carbon Gen 8, ThinkPad X1 Yoga Gen 5, ThinkPad X13, ThinkPad X13 Yoga, ThinkPad T14s, ThinkPad T14, ThinkPad T15, ThinkPad P1 Gen 3, ThinkPad P14s и ThinkPad P15s. Все устройства будут оснащены современным режимом Modern Standby, а также технологиями PrivacyGuard, WiFi 6 и CAT 16 LTE WWAN, что делает их идеальными решениями для удаленной работы.

Уже в момент покупки устройства с системой Secured-core PC поддерживают соответствующие функции безопасности. Несмотря на это, ИТ-специалистам необходимо дополнительно настроить каждый компьютер — включить функционал Secured-core PC, дополнительно сконфигурировать операционную систему и вручную установить пароль для защиты настроек BIOS.

Благодаря новому сервису Secured-core PC Enablement настройка паролей BIOS теперь может быть произведена на заводе в соответствии с требованием заказчика. Это не только сокращает риск вмешательства во время доставки устройства, но и препятствует изменению настроек BIOS конечными пользователями. Дополнительно Lenovo может настроить необходимые параметры ОС Windows с Secured-core PC от имени заказчика. Таким образом, заказчик получит устройство, не требующее какой-либо дополнительной настройки.

«Сегодня наши заказчики ищут возможность усилить безопасность устройств так, чтобы это не повлияло на производительность сотрудников. С сервисом Lenovo Secured-core PC Enablement заказчики могут быть уверены, что устройства корректно настроены, защищены во время транспортировки и полностью готовы к эксплуатации сразу после прибытия в офис», — отметила Ребекка Ачариякосол (Rebecca Achariyakosol), исполнительный директор департамента международных услуг разработки продуктов и маркетинга IDG Lenovo.

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