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Microsoft Secured-core PC

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.12.2021 Qualcomm представила платформы Snapdragon 8cx Gen 3 и 7c+ Gen 3, расширив возможности мобильных компьютеров 1
13.04.2021 Исследование Microsoft: количество атак на микропрограммное обеспечение растет 1
02.07.2020 Lenovo представила новые устройства с ОС Windows и Secured-core PC 5
23.10.2019 Microsoft запустила инициативу по производству ПК с защищенным ядром 1
23.10.2019 Windows навсегда пропишется в новых ПК. Удалять ее будет нельзя 11

Публикаций - 6, упоминаний - 20

Microsoft Secured-core PC и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25720 4
Lenovo Group 2431 3
Qualcomm Technologies 1967 3
Intel Corporation 12782 2
AMD - Advanced Micro Devices 4625 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 2
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 45 1
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 29 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 626 1
Dell EMC 5172 1
Apple Inc 13087 1
HP Inc. 5876 1
ESET - ESET Software 1161 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 408 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28094 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14164 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34526 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22455 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15376 3
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 268 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 634 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2746 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13135 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8702 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7519 2
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 195 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4777 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18245 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5154 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 321 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9329 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13011 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24220 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3161 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2041 1
AOD - Always On Display 225 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - Концепция всегда включенного ПК - Постоянно подключенные устройства - Постоянная доступность сети-сервиса 233 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 698 1
Global LTE WWAN - Wireless Wide Area Network - стандарт беспроводной связи 61 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2825 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 72 1
mmWave - миллиметровые волны 37 1
Modern Standby 11 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6826 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1717 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10603 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 824 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 661 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1612 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4546 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 209 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2482 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13422 1
Microsoft Windows 10 1935 3
Microsoft Windows 16823 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 485 2
Microsoft Windows Hello 210 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5654 2
Google Chromebook - Google Хромбук 239 1
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 58 1
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 1
Microsoft Surface Pro - планшет 129 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 1
Lenovo ThinkShield 18 1
Microsoft Pluton 5 1
Qualcomm AI Engine - Qualcomm Artificial Intelligence Engine 9 1
Qualcomm Spectra - процессор обработки изображений 7 1
Lenovo ThinkPad Secured-core PC Enablement 1 1
Microsoft Windows 11 816 1
Qualcomm 4-Stream Dual Band Simultaneous 1 1
Qualcomm FastConnect 1 1
Qualcomm SPU - Qualcomm Secure Processing Unit 1 1
Qualcomm Voice Suite 1 1
Qualcomm Noise 1 1
Toshiba Tecra 49 1
Toshiba Portege 98 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2164 1
Apple macOS 2399 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 1
Intel x86 - архитектура процессора 2141 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 517 1
Microsoft Teams - MS Teams 667 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 219 1
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 89 1
Achariyakosol Rebecca - Ачариякосол Ребекка 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54526 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7351 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10241 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18043 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 725 1
IDG - International Data Group 117 1
Gartner - Гартнер 3653 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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