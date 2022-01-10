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Lenovo TruScale Private Cloud

СОБЫТИЯ

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10.01.2022 Lenovo создаст единый канал продаж для партнеров в России 1
08.09.2021 Lenovo запускает глобальную стратегию «все как услуга» 2
04.02.2021 Финансовые показатели Lenovo Group стали рекордными второй квартал подряд 1
20.01.2021 Lenovo DCG представила новую СХД Thinksystem DM5100F и обновленное ПО Thinksystem Intelligent Monitoring 2.0 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Lenovo TruScale Private Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2431 4
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 2
Lenovo Motorola 3560 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 12 1
SentinelOne 28 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group - Lenovo Mobile Communication Technology 26 1
Absolute Software 13 1
Intel Corporation 12782 1
Broadcom - VMware 2598 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24220 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64458 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1847 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17999 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10589 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33242 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 452 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 337 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10139 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35879 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6487 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25913 1
DevaaS - DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 35 1
Моноблок - Monoblock PC 1107 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 78 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 837 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2844 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 828 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2661 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1117 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1184 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5482 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22791 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12108 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16012 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2542 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15376 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17891 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 901 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21931 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9845 1
Lenovo IDG - Lenovo Intelligent Device Group 12 1
Lenovo Storage - Lenovo ThinkSystem DE - SAN-массив - серия СХД 17 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 45 1
Lenovo Better Together 1 1
Lenovo Partner Hub - Lenovo 360 1 1
Intel x86 - архитектура процессора 2141 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
Renjen Punit - Реньен Пунит 2 1
Коломиец Дмитрий 2 1
Куприянов Сергей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 165009 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1933 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54526 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19000 1
Африка - Африканский регион 3634 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Америка - Американский регион 2204 1
Ближний Восток 3142 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Азия - Азиатский регион 5895 1
Европа 24911 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12228 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8034 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7734 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6556 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2854 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1317 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 737 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 639 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 372 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2161 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 1
IDG - International Data Group 117 1
IDC - International Data Corporation 4969 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
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