Lenovo DCG представила новую СХД Thinksystem DM5100F и обновленное ПО Thinksystem Intelligent Monitoring 2.0

Lenovo Data Center Group (Lenovo DCG) анонсировала новую All-Flash систему хранения данных Lenovo Thinksystem DM5100F со сквозной поддержкой NVMe, которая обеспечивает повышение производительности до 45% по сравнению с предыдущей моделью. Вместе с новой СХД анонсировано обновление облачной платформы управления данными Thinksystem Intelligent Monitoring 2.0, которая нацелена на упрощение и автоматизацию задач анализа данных и снижение затрат на управление — от периферии до облака. Также Lenovo DCG презентовала новый Fibre Channel коммутатор Lenovo DB720S, который позволит сократить задержки на 50% по сравнению с устройствами из предыдущих поколений. Новинки подходят для компаний любого уровня, а благодаря демократичной ценовой политике — в первую очередь для малого и среднего бизнеса.

Новая СХД Lenovo Thinksystem DM5100F предоставляет высокопроизводительную систему на основе технологий NVMe, которая обеспечивает низкие задержки, ускоренный доступ приложений к данным и расширенные возможности в сфере аналитики и построения систем искусственного интеллекта. СХД Lenovo серии DM теперь поддерживают объектные хранилища S3, что позволяет использовать их как унифицированную платформу управления данными нового поколения. Такой подход позволяет заказчикам контролировать и анализировать данные с использованием протоколов всех типов (блочных, файловых и объектных) в рамках единой платформы хранения. При этом скорость обработки информации растет, а затраты на инфраструктуру снижаются.

В Lenovo Thinksystem DM5100F были расширены возможности для защиты данных благодаря функциональности прозрачного переключения в случае аварии и встроенным инструментам управления объектным хранилищем. Кроме того, с помощью систем хранения Lenovo Thinksystem DM заказчики могут реализовать многоуровневое хранение с возможностью переноса холодных данных с All-flash уровня на уровень жестких дисков или в облако. Это помогает реализовать экономичную стратегию хранения, снижая общие затраты на управление данными.

Усовершенствованное программное решение Lenovo Thinksystem Intelligent Monitoring 2.0 представляет собой облачную платформу управления, которая использует искусственный интеллект для упрощения и автоматизации обслуживания, а также для оптимизации среды хранения данных. Заказчики могут контролировать емкость хранилища и управлять производительностью всех СХД Lenovo Thinksystem DM и DE серий из единого облачного интерфейса, а также заранее прогнозировать возникновение проблем и получать необходимые рекомендации.

Чтобы еще больше повысить производительность приложений, Lenovo добавляет в свое SAN-портфолио новый высокопроизводительный Fibre Channel коммутатор Lenovo DB720S. Он поддерживает сетевые подключения 32 Гбит/с и 64 Гбит/с, обеспечивает более высокую скорость и сокращение задержек на 50% по сравнению с предыдущими поколениями. Модель предоставляет автономную инфраструктуру SAN с возможностями самообучения, самооптимизации и самовосстановления, помогает сократить время простоя и упростить управление сетью хранения.

Портфель решений Lenovo по управлению данными, включая решения для хранения серии DM, доступен в рамках инфраструктурных услуг Lenovo Truscale.

В России СХД Lenovo DM5100F и Fibre Channel коммутатор Lenovo DB720S доступны с 29 января 2021 г.