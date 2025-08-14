Разделы

Yuanqing Yang Юаньцин Ян


УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 Трамп внезапно помог Китаю. Крупнейший китайский производитель ПК получил огромную прибыль благодаря новым пошлинам 1
24.04.2025 Производители ПК нашли страну, неожиданно избежавшую гигантских пошлин Трампа. Грядет масштабное строительство заводов 1
17.08.2023 Крупнейший в мире производитель ПК проваливает продажи четвертый квартал подряд 1
11.08.2021 Lenovo объявила о рекордной прибыли во втором квартале 2021 2
04.02.2021 Финансовые показатели Lenovo Group стали рекордными второй квартал подряд 1
21.05.2020 Годовая выручка Lenovo превысила $50 миллиардов второй год подряд 2
21.02.2020 Квартальная выручка Lenovo достигла рекордных $14,1 млрд 2
24.05.2019 Годовая выручка Lenovo выросла на 12,5% и составила рекордные $51 млрд 2
17.01.2019 Возрожденная «раскладушка» Motorola RAZR будет продаваться дороже iPhone. Опрос 2
14.09.2018 Lenovo и NetApp создадут СП для совместного выпуска СХД 2
20.08.2018 Lenovo объявила о двухзначном приросте квартальной прибыли 2
02.02.2018 Продажи и прибыль Lenovo за прошедший квартал показали рост 1
02.11.2017 Lenovo купила ПК-бизнес Fujitsu за $160 млн 2
06.03.2017 Motorola желает возродить легендарную сверхтонкую «раскладушку» Razr V3 1
17.02.2017 Прибыль Lenovo упала в три раза 2
19.08.2016 Выручка Lenovo по итогам 1 квартала 2016-2017 финансового года снизилась на 6% 2
22.05.2015 Выручка Lenovo по итогам 2014-2015 финансового года выросла на 20% 2
12.05.2015 Самые ожидаемые смарт-часы 2015 года 1
04.02.2014 Назначен новый президент Lenovo в регионе EMEA 1
23.01.2014 Официально: Lenovo покупает тысячи сотрудников IBM и бизнес по выпуску серверов 1
16.08.2012 Lenovo не смущает, что Microsoft будет выпускать планшеты 2
01.08.2012 Lenovo и EMC создадут совместное предприятие по предоставлению услуг хранения данных для СМБ 1
23.05.2012 Lenovo растет в 10 раз быстрее рынка 2
10.02.2012 Lenovo сообщила о рекордных квартальных результатах 1
07.09.2011 Глава Lenovo стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером в Китае 2
22.01.2010 Производители смартфонов не поддержали атаку Google на Пекин 2
05.02.2009 На фоне убытков компанию Lenovo покинул президент и CEO 2
12.12.2008 Lenovo охотится за слабеющими производителями ПК 2
21.08.2007 Windows Vista дисквалифицировали с китайской Олимпиады 2
17.08.2007 Vista дисквалифицировали с китайской Олимпиады 1
27.04.2007 Факел Олимпиады 2008 года создан дизайнерами Lenovo 2
04.08.2006 Ноутбуки IBM - кость в горле Lenovo 2
19.04.2006 Экспансия Microsoft: китайцы заставят платить за Windows 1
29.08.2003 Intel развивает свою деятельность в Азии 1
13.06.2001 AOL начал завоевание Китая 1

