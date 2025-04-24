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Азия Юго-Западная Аравийский полуостров

Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров


24.04.2025 Производители ПК нашли страну, неожиданно избежавшую гигантских пошлин Трампа. Грядет масштабное строительство заводов 1
01.11.2022 Российские роботы отправятся работать в полицию эмирата Аджман в ОАЭ 1
28.02.2022 Как создать безопасную облачную инфраструктуру 1
17.05.2021 Александр Юдин, Start — Как монетизировать решения на базе ИИ и машинного обучения 1
30.04.2021 McAfee Mobile Research: Новые «умные» приложения для мошенничества в Google Play 2
29.04.2021 Samsung объявила финансовые результаты первого квартала 2021 года 1
23.10.2020 Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет 2
26.08.2019 DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман 1
03.07.2019 Китайские пограничники устанавливают на смартфоны туристов шпионское ПО 1
12.02.2019 Продажи DeviceLock DLP на арабском рынке выросли на 25% 1
11.02.2019 Продажи российской системы Devicelock DLP на арабском рынке выросли на 25% 1
01.08.2018 Huawei впервые в истории обогнала Apple по продажам смартфонов 1
10.11.2014 «Инфинет» назначил нового дистрибьютора в Пакистане 1
08.07.2014 В ГИС для анализа последствий ЧС появились новые возможности 1
05.08.2013 Рынок электронных платежей: будущее за mPOS 1
01.12.2011 Переселение народов: предки "застряли" в Аравии 3
27.09.2011 Первый смартфон Samsung на Windows Phone Mango едет в Россию 1
13.09.2011 Российская облачная ERP привлекла инвестиции от норвежцев 1
28.01.2011 Древние люди вышли из Африки на 50 тыс. лет раньше 2
01.07.2010 Euro Hawk впервые поднялся в воздух 1
08.06.2010 БПЛА Global Hawk освоил приполярные маршруты из Калифорнии в Азию 1
07.10.2008 Удар по Земле из космоса впервые был предсказан заранее 1
21.07.2008 В Йемене обнаружены остатки доисторической ирригационной системы 1
11.02.2008 Cisco и Саудовская Аравия приступили к строительству городов ХХI века 1
22.05.2007 США: MySpace и YouTube вернут военным? 1
26.02.2007 Планируется строительство моста через Красное море 1
22.02.2007 Опасный гриб атакует пшеничные поля Евразии 1
23.11.2006 Извержение исландского вулкана вызвало голод в Египте 1
23.11.2006 Извержение исландского вулкана вызвало голод в Египте 1
26.05.2006 Аэродром Диего-Гарсия очищают от бомбардировщика В-1 1
26.05.2006 Аэродром Диего-Гарсия очищают от бомбардировщика В-1 1
22.03.2005 Siemens SP65: бизнес-телефон без камеры 1
17.11.2004 Вспышка в камерофонах станет обязательной? 1
18.02.2004 "Интерспутник" обеспечит спутниковое телевещание из России в США 1
07.08.2003 К 2007 году число пользователей мобильников превысит 2 млрд. 1
22.08.2002 Операторы спутниковой связи "Интерспутник" и "Евтелсат" заключили дистрибьюторское соглашение 1

Публикаций - 36, упоминаний - 41

Азия Юго-Западная и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10348 5
Microsoft Corporation 24795 3
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 3
Google LLC 11916 2
Intel Corporation 12277 2
Apple Inc 12235 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 566 2
Lockheed Martin Intersputnik - Локхид Мартин Интерспутник 7 2
The Citizen Lab 24 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
Siemens AG - Siemens Group 2601 1
Huawei 4000 1
Oracle Corporation 6751 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 1
Xiaomi 1789 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 394 1
BBK OPPO Electronics 390 1
Крок - Croc 1782 1
Cloud4Y 291 1
Promobot - Промобот 139 1
AT&T Inc 1683 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 736 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 424 1
8405 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Acumatica - Акуматика 23 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
HTC Corporation 1500 1
Box inc - box.com - box.net 363 1
PayPal 656 1
Webmoney 542 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
InfiNet Wireless - Инфинет 59 1
Alawar - Алавар 57 1
Hispasat 14 1
Cisco Systems 5145 1
Amazon Inc - Amazon.com 3036 1
IBM - International Business Machines Corp 9465 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 33 1
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 4 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7521 2
Northrop Grumman 204 2
Emaar Properties 5 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 151 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 675 1
Связной ГК 1372 1
Runa Capital 158 1
Coca-Cola Company 254 1
Югория - страховая компания 42 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Block - Square 197 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Tesla Motors 402 1
Dubai Mall - Дубай Молл 51 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 31 1
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1807 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 3
Агентство национальной безопасности Султаната Оман - Служба внутренней безопасности - Royal Oman Police 3 3
Полиция Султаната Оман - Sultanate of Oman Royal Office 3 3
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works - Главное управление военной промышленности 5 3
Служба внутренней безопасности Султаната Оман - Sultanate of Oman Internal Security Service 3 3
Министерство обороны Султаната Оман - Sultanate of Oman Ministry of Defence 3 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4322 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 269 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5546 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
U.S. Department of Defense - NAS Pax River - Патуксент-Ривер Военно-морская авиабаза 16 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 609 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 202 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6924 6
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28172 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 5
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1451 2
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Google VirusTotal 85 1
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Google Play - Google Store - Android Market 3335 1
Oracle Java - язык программирования 3124 1
Microsoft Outlook 1404 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Google Android WebView 47 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1576 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 278 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 233 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Microsoft Teams - MS Teams 564 1
Google YouTube - Видеохостинг 2797 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2786 1
Microsoft Azure 1422 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 142 1
Microsoft Office 365 954 1
Google Android Package Kit - APK 196 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 429 1
Samsung Galaxy S21 - смартфон 61 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 1
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 214 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 1
Microsoft Exchange Online 30 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 70 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 121 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 1
Оганесян Ашот 126 3
Petraglia Michael - Петралья Майкл - Petraglia Mike - Петраглия Майк 2 2
Greene Robert - Грин Роберт 1 1
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
Кивокурцев Олег 92 1
Кулаков Павел 29 1
Лагутин Алексей 10 1
Аль-Хаили Сухаил 1 1
Сенаторов Виталий 7 1
Миронова Елена 8 1
Сытник Галина 1 1
Дружинин Станислав 20 1
Armitage Simon - Армитидж Саймон 1 1
Алексеева Марина 22 1
Ильин Кирилл 6 1
Морарь Максим 21 1
Белоусов Сергей 243 1
Ryder Patrick - Райдер Патрик 2 1
Мокрани Камал 6 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Юдин Александр 11 1
Clarke Richard - Кларк Ричард 19 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52470 15
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Россия - РФ - Российская федерация 147773 11
Ближний Восток 2974 9
Европа 21884 8
Азия - Азиатский регион 5597 8
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Южная Корея - Республика 6712 5
Индия - Bharat 5520 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 5
Оман Султанат 114 5
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Пакистан - Исламская Республика Пакистан 688 3
Йемен - Йеменская Республика 66 3
Канада 4912 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 728 3
Африка Северная 237 3
Бахрейн - Королевство 123 3
Ирак - Республика 698 2
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