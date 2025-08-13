Разделы

Африка Восточная Восточно-Африканское плоскогорье Восточно-африканская рифтовая долина

Африка Восточная - Восточно-Африканское плоскогорье - Восточно-африканская рифтовая долина

УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли? 1
14.08.2023 Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море 1
16.06.2023 Никакой автоматизации. Рабочие яростно и массово уничтожают машины, которыми их заменяют работодатели 1
13.07.2022 Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник 1
30.11.2020 Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов 3
12.10.2020 Сингапурская компания Bank-Genie вместе с iFellow выходит на российский рынок 1
09.07.2020 Huawei опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2019 год 1
22.06.2020 Recfaces обеспечила биометрическую идентификацию пассажиров в одном из крупнейших аэропортов Африки 1
19.03.2018 Древние люди начали использовать инновации раньше, чем считалось 1
05.12.2014 MasterCard разработает финансовые сервисы для жителей Восточной Африки 1
26.11.2014 Граждане Руанды получат биометрические паспорта 1
10.02.2014 Всемирный банк выделит $1 млрд на создание карты полезных ископаемых Африки 1
14.06.2013 Высота над уровнем моря влияет на структуру языка 1
31.05.2013 Лучшие мобильные кондиционеры и вентиляторы. Выбор ZOOM.CNews 1
12.11.2012 Стратегия развития армии США: ставка на беспилотники 1
25.06.2012 Йогурт делали в Сахаре 7 тысяч лет назад 1
29.03.2012 Правительство Кении запрещает аналоговые телевизоры 1
12.09.2011 Найден еще один предок человека: Australopithecus sediba 1
03.08.2011 Хомяки смазывают шкуру ядом, чтобы убить врагов 1
21.06.2011 Просмотр ужастиков улучшает память 1
15.06.2011 Багровая луна: сегодня ночью случится полное затмение 1
08.06.2011 Предки человека были грузинами? 1
15.03.2011 Колыбель человечества перенесли на юг Африки 1
28.01.2011 Древние люди вышли из Африки на 50 тыс. лет раньше 1
22.06.2009 С Байконура успешно выведен на целевую орбиту малазийский спутник связи 1
06.03.2008 Появилась новая угроза продовольственной безопасности 1
07.02.2008 Заповедник "Ростовский" включен во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО 1
11.12.2007 Вероятно наличие корреляции между ростом и продолжительностью жизни 1
07.08.2007 Первые европейцы пришли из Азии 1
19.07.2007 Исследование черепов: современные люди произошли из Африки 2
22.02.2007 Опасный гриб атакует пшеничные поля Евразии 1
11.09.2006 Кения протянет свой собственный оптический кабель 1
20.07.2006 Между Африкой и Аравийским полуостровом ширится трещина 1
20.07.2006 Между Африкой и Аравийским полуостровом ширится трещина 1
17.01.2005 Новая система предупреждения цунами обойдется США в $37,5 млн. 1
17.01.2005 Новая система предупреждения цунами обойдется США в $37,5 млн. 1
25.01.2002 Неделя в Сети: Интернет не делает человека мудрым... 1
23.01.2002 Туризм и экспортный бизнес определяют развитие e-commerce в Кении 1

Публикаций - 38, упоминаний - 41

Африка Восточная и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10072 2
Microsoft Corporation 25001 1
Huawei 4083 1
IBM - International Business Machines Corp 9500 1
Amazon Inc - Amazon.com 3079 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1446 1
SAP SE 5368 1
8657 1
iFellow - АйФэлл 43 1
Toshiba Corporation 2939 1
RecFaces - РекФэйсис 31 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Цифра ГК 2501 1
Yahoo! 3700 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
AOL Inc - America Online 1869 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 231 1
Netscape Communications Corporation 422 1
Valve Software 228 1
Motorola Solutions - Pelco 68 1
MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd - Binariang Satellite Systems Sdn Bhd 32 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 59 1
Шахты 0 1
GeoID - ГеоИД 4 1
IBM - McD Tech Labs - Apprente 7 1
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 91 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2746 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Dyson 129 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1891 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 22 1
L’Oreal 57 1
Россети Ленэнерго 1700 1
eBay Inc 1627 1
Carnegie Museums 1 1
Ростех - Омсктрансмаш - Омский завод транспортного машиностроения - Конструкторское бюро транспортного машиностроения, КБТМ 14 1
Unilever Lipton 9 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 78 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 37 1
Резонанс НПП 376 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
Jomo Kenyatta International Airport - Международный аэропорт имени Джомо Кениаты - ИАТА: NBO, ИКАО: HKJK 3 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 296 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 190 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1829 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1875 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 521 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1162 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 591 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 133 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 615 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1300 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 230 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12617 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2586 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9441 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7099 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1871 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25325 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13025 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30016 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4995 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2726 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21639 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16511 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1165 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9942 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6493 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11815 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7031 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8550 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4570 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3339 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9525 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16661 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3171 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14156 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31103 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5148 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12727 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5245 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2290 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13250 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3145 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11772 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 432 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1556 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10966 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7230 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5071 2
RecFaces VxFaces 5 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 111 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2007 1
Космодром Байконур 1070 1
MP3.com 123 1
Oz Liveness 42 1
Motorola Solutions - Pelco VMS VideoXpert 7 1
Реестр добросовестных экспортеров 207 1
Dyson Air Multiplier 9 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 145 1
PressPlay 47 1
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 27 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 108 1
Electrolux EACS - Electrolux EACM - Electrolux Atrium - серия кондиционеров 19 1
Молодцов Александр 19 1
Морозова Тамара 19 1
Репин Николай 18 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 1
Armitage Simon - Армитидж Саймон 1 1
Шиденко Кирилл 11 1
Hua Liang - Хуа Лян 5 1
Исаков Илья 1 1
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 49 1
Чистов Кирилл 17 1
Кравченко Артем 1 1
Лисютин Александр 1 1
Petraglia Michael - Петралья Майкл - Petraglia Mike - Петраглия Майк 2 1
Panetta Leon - Панетта Леон 6 1
Martinon-Torres Maria - Мартинон-Торрес Мария 1 1
McAfee Andrew - Макэфи Эндрю 2 1
Африка - Африканский регион 3536 24
Россия - РФ - Российская федерация 151933 11
Кения - Республика 156 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52873 9
Азия - Азиатский регион 5659 7
Европа 24474 7
Земля - планета Солнечной системы 10522 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3566 5
Индия - Bharat 5594 4
Америка Южная 861 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3366 4
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 88 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13455 3
Германия - Федеративная Республика 12835 3
Индийский океан 160 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 694 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 3
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 111 3
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 167 3
Уганда - Республика 88 3
Йемен - Йеменская Республика 68 3
Индийский океан - Красное море 36 3
Африка - Сахара - пустыня 90 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 2
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 2
Ирак - Республика 700 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2598 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17728 2
Франция - Французская Республика 7931 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 385 2
Египет - Арабская Республика 1035 2
Иран - Исламская Республика Иран 1105 2
Филиппины - Республика 576 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 733 2
Атлантический океан - Атлантика 293 2
Аргентина - Аргентинская Республика 596 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 727 2
Кения - Найроби 22 2
Африка Западная 61 2
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 37 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10313 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8804 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49987 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2854 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 4
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1650 3
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 423 3
Ботаника - Растения - Plantae 1093 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5827 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3281 2
Английский язык 6805 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11442 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1273 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1270 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6724 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1841 2
Зоология - наука о животных 2732 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1268 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 462 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14490 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3730 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4207 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5337 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10367 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1415 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11238 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5673 1
Металлы - Медь - Copper 818 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25200 1
Аренда 2529 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7686 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 632 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1876 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1840 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 748 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 845 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8360 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Известия ИД 676 1
Nature 816 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 659 1
Phys.org 972 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Scientific American 80 1
EurekAlert 289 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Science Advances 33 1
Geophysical Research Letters 31 1
Jerusalem Post - почта Иерусалима 10 1
BMI International - BMI-TechKnowledge 4 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
IDC Research 12 1
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 2
University of Oxford - Оксфордский университет 204 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 45 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 625 1
University of Bristol - Бристольский университет 84 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
University of the Witwatersrand - Wits University - Витватерсрандский университет - Университет Витватерсранда 8 1
День молодёжи - 27 июня 960 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2533 1
МТС - Телеком Идея 52 1
