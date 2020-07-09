Huawei опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2019 год

Huawei опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2019 год. В отчете рассматриваются успехи Huawei за прошедший год в таких областях, как поддержание стабильности и безопасности сетей, сокращение выбросов, реагирование на изменение климата, реализация плана действий по сокращению цифрового неравенства TECH4ALL и поддержка Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР).

Поддержка стабильности сетей отвечает миссии Huawei: это неотъемлемая часть социальной ответственности, которую берет на себя компания. Во время чрезвычайных ситуаций, таких как землетрясения, тайфуны, цунами и даже вооруженные конфликты, сотрудники Huawei остаются в очаге потрясений, восстанавливая коммуникационные сети и обеспечивая их бесперебойную работу. В 2019 году компания Huawei гарантировала доступность сети во время более чем 200 крупных событий и стихийных бедствий.

«За прошедший год мы столкнулись с колоссальным давлением извне. Но мы выстояли», — отметил Лян Хуа, председатель совета директоров Huawei. — Нам пришлось работать днем и ночью, латая дыры, пробитые в нашем осажденном предприятии, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов и своевременные поставки продукции нашим клиентам. Мы помогли развернуть сети стоимостью в сотни миллиардов долларов в более чем 170 странах. Гарантировать стабильную работу этих сетей и предоставлять людям наилучшие из существующих технологий — это не только наша цель, но и главный принцип нашей социальной ответственности».

Также в отчете компания Huawei раскрыла свои среднесрочные и долгосрочные цели в области сокращения выбросов углерода, безотходной экономики и возобновляемых источников энергии и рассказала о своих достижениях в 2019 году. Благодаря работе над сокращением выбросов энергоэффективность основных продуктов Huawei выросла на 22%. В 2019 году компания Huawei использовала 1,25 миллиардов кВт/ч чистой энергии, что эквивалентно сокращению CO2 на 570 000 тонн.

Huawei стремится максимально увеличить эффективность использования ресурсов в течение всего жизненного цикла продукта, чтобы внести свой вклад в развитие безотходной экономики. Например, 86% возвращенной продукции было использовано повторно, и только 1,24% электронных отходов было захоронено.

Huawei также работает над использованием большего количества возобновляемых источников энергии. Фотоэлектрические установки общей емкостью 19,35 МВт, построенные в кампусах Huawei, выработали в 2019 году 13,57 миллионов кВт/ч электроэнергии. Кроме того, компания применяет собственные интеллектуальные фотоэлектрические решения и в более широком масштабе. Например, в аргентинской провинции Жужуй размещена фотоэлектрическая установка от Huawei мощностью 300 МВт. Эта установка вырабатывает 660 миллионов кВт/ч электроэнергии в год – этого достаточно для питания 160 тысяч домов.

Huawei стремится к сокращению цифрового неравенства, чтобы любой человек мог иметь доступ к цифровым технологиям. В 2019 году компания Huawei выпустила решение RuralStar Lite, которое значительно сокращает расходы на создание базовых станций и предоставляет доступ к связи более 40 миллионам человек из труднодоступных районов. Решение позволяет создавать подключения на местностях любого типа: на равнинах, в холмистых областях, пустынях и на цепочках островов. Также компания Huawei совместно с партнерами работала над созданием DigiTruck — мобильного цифрового учебного класса, благодаря которому почти 800 кенийцев из отдаленных регионов смогли обучаться цифровым навыкам. В сентябре 2019 года компания Huawei подписала Меморандум о взаимопонимании с Региональным отделением ЮНЕСКО для Восточной Африки. Стороны объединят свои усилия, чтобы DigiTruck появился и в других странах, и все африканцы получили возможность обучаться цифровым навыкам.

В докладе Huawei сообщается, что ИКТ будут играть решающую роль в достижении Целей ООН. Компания призывает всю отрасль содействовать социально-экономическому развитию, защите окружающей среды и повышению благосостояния человечества.

«Мы в Huawei верим, что открытость и сотрудничество способствуют достижению общего успеха. Совместно с отраслевыми партнерами и поставщиками мы работаем над созданием процветающей индустриальной экосистемы», — сказал Тао Цзинвэнь, член совета директоров и председатель комитета устойчивого развития Huawei. — Мы абсолютно уверены, что сможем достичь этих целей. Мы будем держаться намеченного курса и приносить пользу нашим клиентам и всему мировому сообществу».