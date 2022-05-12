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Стихийные бедствия Цунами Tsunami


Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм." Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм."
Какой процент населения имеет риск столкнуться с наводнением. Более 1,8 млрд человек имеют шанс хотя бы раз быть подвергнутым наводнением. Из них 2/3 приходится на Юго-Восточную Азию – 1,24 млрд чел. При этом на Китай – 395 млн, а на Индию – 390 млн. Какой процент населения имеет риск столкнуться с наводнением. Более 1,8 млрд человек имеют шанс хотя бы раз быть подвергнутым наводнением. Из них 2/3 приходится на Юго-Восточную Азию – 1,24 млрд чел. При этом на Китай – 395 млн, а на Индию – 390 млн.
Тайфун Трами над Японией. Тайфун Трами над Японией.


12.05.2022 Найдены доказательства сильнейшего землетрясения в истории человечества
22.05.2016 Гигантское цунами смыло берега океанов Марса
20.09.2012 Мелководье открыло ученым тайну цунами
26.06.2012 Как выглядит цунами
14.07.2011 На Солнце зафиксировали цунами. Видео
16.06.2010 В Индонезии объявлено предупреждение о цунами
27.02.2010 Сильное цунами ударит по 7 странам и Антарктике
28.01.2010 Интернет-кабель определит цунами
08.10.2009 ЮНЕСКО проведет испытание новой системы предупреждения о цунами
08.10.2009 Отменена угроза цунами в Тихом океане
30.09.2009 На остров Самоа обрушилось сильное цунами
11.08.2009 В Японии объявлена угроза цунами
24.12.2008 В Камчатском крае создана опытная зона оповещения о цунами
17.11.2008 В Индонезии отменена угроза цунами
11.09.2008 В Индонезии объявлено об опасности образования цунами
23.07.2008 50 лет назад произошло рекордное по высоте волны цунами
30.01.2008 Индонезийские геофизические службы объявили угрозу цунами
27.12.2007 Разработана система раннего оповещения при цунами в Индийском океане
20.11.2007 Выявлены новые факторы, отвечающие за образование цунами
17.09.2007 Сильное землетрясение и цунами в Юго-Восточной Азии: прогноз сейсмологов
17.09.2007 Разрабатывается GPS-детектор цунами
13.09.2007 Землетрясения в Индонезии могут вызвать цунами
12.09.2007 В Индонезии произошло два мощных землетрясения
26.07.2007 Недавние землетрясения в Индонезии могут привести к возникновению цунами
03.07.2007 Британские ученые строят генератор цунами
13.06.2007 Создана лаборатория по моделированию цунами
16.04.2007 Cluster наблюдает цунами в космосе
02.04.2007 На Соломоновы острова обрушилось цунами
26.12.2006 Катастрофическое цунами 2004 года: будет ли повторение?
04.12.2006 Взрыв Этны вызвал страшное цунами в Средиземном море
04.12.2006 Взрыв Этны вызвал страшное цунами в Средиземном море
31.07.2006 Цунами не застало Камчатку врасплох
31.07.2006 Цунами не застало Камчатку врасплох
28.07.2006 В Индонезии мобильные станции будут сигнализировать о цунами
06.07.2006 Создана GPS-система предупреждения цунами
06.07.2006 Создана GPS-система предупреждения цунами
29.08.2005 Компьютерная модель цунами поможет спасателям
29.08.2005 Компьютерная модель цунами поможет спасателям
24.01.2005 В Британии осужден автор фальшивых посланий о жертвах цунами
20.01.2005 ЮНЕСКО: система раннего обнаружения цунами будет создана к июню 2006 года

Публикаций - 487, упоминаний - 513
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