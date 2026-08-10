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Тонга Королевство

Тонга - Королевство

СОБЫТИЯ


10.08.2026 Пиццерия на Фарерах и автомат в Ватикане: куда доезжают российские туристы 1
16.08.2024 Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые 3
25.12.2023 Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
25.10.2013 Роботы добудут золото с морского дна 1
18.05.2012 Российские студенты стали чемпионами мира по программированию 1
20.06.2011 Apple откладывает выход новых MacBook Air, впервые за 8 лет обновляет дизайн Mac Pro 1
21.01.2010 У берегов Филиппин, Тонга и Аргентины произошли землетрясения 2
14.01.2010 У берегов Тонга и Индонезии произошли землетрясения 2
25.11.2009 В Тонга произошло землетрясение 1
09.11.2009 В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла 2
15.10.2009 У побережья Самоа произошло землетрясение магнитудой 6,0 2
30.09.2009 На остров Самоа обрушилось сильное цунами 1
20.03.2009 В Тихом океане произошло землетрясение силой 7,9 балла 1
19.03.2009 В акватории Королевства Тонга произошло извержение подводного вулкана 2
11.12.2008 «МегаФон» организовал роуминг с Фиджи 1
01.12.2008 «МегаФон» открыл роуминг на тихоокеанских островах 1
20.10.2008 В южной части Тихого океана произошло мощное землетрясение 1
26.01.2007 Кто-то методично глушит французский спутник 1
29.05.2006 Землетрясения сливаются в сплошную канонаду 1
29.05.2006 Землетрясения сливаются в сплошную канонаду 1
15.07.2003 AMD собирается агрессивно завоевать китайский рынок 1
29.03.2002 Рынок телекоммуникаций: Телеком не хочет быть экономным 2
27.03.2002 Путешествие в космос будет стоить $2 млн. 1
25.03.2002 В королевстве Тонга появится мобильная связь 2
05.07.2000 В Королевстве Тонга будет создана самая современная система беспроводной связи 2
06.06.2000 Сегодня впервые на интернет-аукцион выставлены трофеи российских участников международных соревнований Camel Trophy 1
17.12.1999 Европейские и американские специалисты будут вести тщательный мониторинг всего Интернета в период празднования 2000 года 1

Публикаций - 28, упоминаний - 38

Тонга и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10747 2
Technip 7 1
Amoi Technology - Amoi Electronics - Amoisonic - Xiaxin Electronics 12 1
Samsung Electronics 11068 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
X Corp - Twitter 2938 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Apple Inc 13157 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
LG Electronics 3735 1
Intel Corporation 12812 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 1
HP Inc. 5883 1
AMD - Advanced Micro Devices 4644 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9510 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Sony 6739 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Vodafone Group 1412 1
AT&T Inc 1726 1
Lenovo Motorola 3566 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Сонет 173 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 1
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
J-Phone 98 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Bharti Enterprises Group 57 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6510 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7386 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15435 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3666 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22945 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9664 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13489 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7462 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9297 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26803 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22579 1
Оцифровка - Digitization 5188 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18028 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28281 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5505 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16980 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7543 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9306 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9792 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5641 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1753 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3373 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33496 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3423 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6243 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9469 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24420 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6306 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1659 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12850 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8780 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7538 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1182 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2318 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8654 1
Microsoft Windows 2000 8678 2
NASA OSIRIS-REx 10 1
Apple iOS 8584 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
Apple Mac mini - неттоп 207 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Apache Camel 74 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 22 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5252 1
PacketVideo PVPlatform - PVPlayer 4 1
HP - palmOne - Handspring Treo 119 1
IBM Smarter Planet - Разумная планета 15 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 1
Кевер Михаил 2 1
Brown Alex - Браун Алекс 7 1
Ruiz Hector - Руиз Гектор 48 1
Shankar Krishna - Шанкар Кришна 1 1
Hitchens Theresa - Хитченс Тереза 3 1
Маркин Алексей 4 1
Станкевич Андрей 17 1
Нигматуллин Нияз 3 1
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 1
Афанасьев Вячеслав 4 1
Капун Евгений 4 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 7
Фиджи - Республика 31 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 5
Европа 24964 5
Индонезия - Республика 1058 5
Самоа - Независимое государство 11 4
Россия - РФ - Российская федерация 166226 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Папуа Новая Гвинея - Независимое Государство 43 4
Тонга - Нукуалофа 3 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 3
Земля - планета Солнечной системы 10866 3
Япония 13807 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Новая Зеландия 737 3
Индонезия - Большие Зондские острова - Ява остров - Мерапи 8 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 2
Беларусь - Белоруссия 6290 2
Швеция - Королевство 3782 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Индия - Bharat 5870 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 316 2
Канада 5082 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1093 2
Иран - Исламская Республика Иран 1155 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Латвия - Латвийская Республика 836 2
Филиппины - Республика 599 2
Аргентина - Аргентинская Республика 616 2
Куба - Республика 417 2
Тихий океан - Океания 87 2
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 68 2
Соломоновы Острова 11 2
Тринидад и Тобаго 20 2
США - Гуам - Марианские острова 42 2
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 11
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33764 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21651 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27302 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10879 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7533 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6172 2
Металлы - Серебро - Silver 827 2
Образование в России 2894 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5885 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9108 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57700 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11690 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Английский язык 7032 1
Физика - Градус Цельсия 293 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53479 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5513 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1667 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 141 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 1
Металлы - Никель - Nickel 359 1
Металлы - Медь - Copper 862 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 36 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11567 7
AP - Associated Press 2007 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
TerraDaily 141 2
FT - Financial Times 1296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6096 1
Science Advances 35 1
New Scientist 1448 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Total Telecom 613 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Baylor University - Университет Бэйлора 8 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
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