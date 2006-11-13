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Mobilcom

СОБЫТИЯ

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13.11.2006 Mobilcom Austria станет третьим мобильным оператором в Сербии

Австрийская компания "Mobilcom Austria" выиграла тендер и получила лицензию, позволяющую ей стать третьим мобильным оператором в Сербии. Как сообщает сербская газета "Блиц", австрийская компания предложила на €1 бол
13.11.2006 Mobilcom Austria станет третьим мобильным оператором в Сербии

Австрийская компания "Mobilcom Austria" выиграла тендер и получила лицензию, позволяющую ей стать третьим мобильным оператором в Сербии. Как сообщает сербская газета "Блиц", австрийская компания предложила на €1 бол
27.12.2004 Mobicom требует от France Telecom $5,7 млрд.

Арбитражный управляющий немецкого оператора Mobilcom, находящегося под процедурой банкротства, требует у France Telecom $5,74 млрд. за отказ в 2001 году финансировать оговоренное ранее создание 3G-сети. В 2002 году стороны достигли согла
24.12.2003 Германия: операторы теряют 3G-лицензии

Немецкий оператор мобильной связи Mobilcom, основным инвестором которого является France Telecom, возвращает лицензию на предоставление услуг связи 3G в Германии, приобретенную ранее за €8,4 млрд. Mobilcom - одна из 6-ти
31.03.2003 E-Plus и MmO2 подали заявки на приобретение немецкой 3G-сети MobilCom

Операторы сотовой связи E-Plus и MmO2 подали заявки на приобретение 3G-сети Mobilcom в Германии. Точная сумма, которую готовы предложить претенденты, неизвестна, но приблизительно она составляет не более €30 млн. Активы MobilCom, выставленные на продажу, составл
05.03.2003 KPN намерен приобрести 3G-сеть Mobilcom в Германии

После отказа немецкого оператора Mobilcom и его акционера France Telecom от проекта по строительству 3G-сети в Германии, голландская телекоммуникационная компания KPN начала переговоры на предмет покупки этой недостроенной сет
04.03.2003 France Telecom завершил исход с немецкого рынка 3G-связи

France Telecom объявил об устранении последнего препятствия, задерживавшего его на немецком рынке связи стандарта UMTS. Акционеры оператора одобрили выпуск бессрочных долговых ценных бумаг по займам Mobilcom, конвертируемых в акции.В прошлом году FT договорился с MobilCom о выходе из партнерства по созданию UMTS-сети в Германии. Договоренность была достигнута после обнародования пра
23.01.2003 Еврокомиссия одобрила государственную финансовую помощь Mobilcom в размере 50 млн. евро

Комиссия Европейского Совета приняла решение о признании законной финансовой помощи в размере 50 млн. евро, оказанной правительством Германии телекоммуникационной компании Mobilcom. Тем не менее, продолжается рассмотрение вопроса о выделении компании дополнительного финансирования в размере 112 млн. евро. Еврокомиссия подозревает правительство Германии в намерени
17.01.2003 Государственная поддержка MobilCom будет признана законной

imes, на следующей неделе европейские регулирующие органы примут решение о признании законной финансовой помощи в размере 50 млн. евро, оказанной правительством Германии телекоммуникационной компании Mobilcom. Еврокомиссия признала, что этот заём не нарушил антимонопольного законодательства. Тем не менее, MobilCom не сможет получить какие-либо дополнительные средства из запланированы
05.01.2003 Смена главы MobilCom может повредить договору с France Telecom

Попытка сместить председателя правления MobilCom Торстена Гренца с занимаемой им должности может пагубно отразиться на договоре о помощи, согласованном с France Telecom - держателем контрольного пакета акций MobilCom, сообщила
02.12.2002 France Telecom выкупает кредиты Mobilcom

France Telecom SA выкупает кредиты на сумму €6,1 млрд., предоставленные немецкому оператору сотовой связи Mobilcom AG, в обмен на облигации, которые в дальнейшем будут конвертироваться в акции France Telecom по цене €47 за каждую. Как сообщает AP 2 декабря, об этой сделке говорится в распространенн
26.11.2002 MobilCom сократит треть рабочих мест

Компания MobilCom сократит 1850 из 5000 рабочих мест в рамках плана реорганизации. Это меньше, чем прогнозировал профсоюз. Делегат профсоюза Кай Петерсен (Kaj Petersen) заявил, что рабочий совет и управ
25.11.2002 France Telecom поможет финансовому спасению MobilCom

Компания France Telecom (FT) подписала соглашение, обусловленное рядом требований, с компанией MobilCom о добровольном (с обеих сторон) прекращении действия их предыдущего соглашения, касающегося развития сети мобильной связи стандарта UMTS в Германии. Этот план, имеющий целью финансовое
25.11.2002 MobilCom заплатит 210 млн. евро компании E-Plus за разрыв соглашения о национальном роуминге

Немецкие операторы мобильной связи E-Plus и MobilCom достигли договоренности о разрыве их соглашения о национальном роуминге. Компания MobilCom заплатит 210 млн. евро наличными компании E-Plus, подразделению компании KPN Mobile. Н
25.11.2002 MobilCom получит кредит для продолжения операций

Немецкий оператор мобильной связи MobilCom AG получит от консорциума, возглавляемого государственным банком развития Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, кредит в размере 162 млн. евро. Эти средства позволят телекоммуникационной ко
19.11.2002 MobilCom избежал банкротства с помощью сделки с France Telecom

Немецкий оператор мобильной связи Mobilkom в очередной раз сумел избежать процедуры банкротства. France Telecom выступила поручителем компании, поставив предварительное условие, чтобы бывший глава MobilCom Герхард Шмид (Gerhard Schmid) передал принадлежащие ему и его жене акции компании в распоряжение опекуна. По условиям достигнутого соглашения, MobilCom сворачивает деятельность

22.10.2002 E-Plus заинтересован в приобретении сети Mobilcom

Немецкий оператор мобильной связи E-Plus готов игнорировать нарушения сервисного контракта со стороны Mobilcom в обмен на принадлежащую компании сеть мобильной связи третьего поколения. Как сообщает Financial Times, Mobilcom заключил с E-Plus роуминговое соглашение стоимостью 600 млн. ев
01.10.2002 Mobilcom сократит свыше трети рабочих мест

Согласно планам реструктуризации, представленным работникам исполнительным комитетом компании, компания MobilCom, оператор мобильной связи, вынуждена сократить 1850 из своих 5000 рабочих мест для сохранения жизнеспособности компании, сообщает газета Financial Times Deutschland. Планы реструктуриз
27.09.2002 О говорящем ЖК-дисплее и законсервированном телефоне

ю со вторым. Действительно, соседство, а тем более взаимосвязь с аутсайдером сулит мало хорошего, и если удается от него избавиться, то дела идут на поправку. Компания Orange, полностью списав активы MobilCom со своего баланса, сообщила, что она прекратила их учитывать, как и любые убытки в результате деятельности MobilCom, начиная с начала этого года. И вот результат: впервые получе
17.09.2002 ЕС намерен изучить варианты оказания помощи компании MobilCom

Будущее германского оператора мобильной связи MobilCom остается неясным, сообщает Die Welt. Комиссар EC по вопросам конкуренции в сфере промышленности Марио Монти намерен пристально изучить возможные варианты оказания помощи компании. Неяс
16.09.2002 Ericsson примет участие в реструктуризации Mobilcom

В пятницу Ericsson сообщил о подписании Меморандума о договоренности с France Telecom относительно своего участия в реструктуризации немецкого оператора Mobilcom. В обмен на 444 млн. евро, предоставленных Ericsson для Mobilcom, France Telecom выпустит для шведской компании конвертируемые облигации. Результатом соглашения станет то, что E
03.09.2002 MobilCom объявила о результатах финансовой деятельности во втором квартале 2002 г.

Компания MobilCom, германский оператор мобильной связи, объявила о получении доходов во втором квартале 2002 г. в размере 520 млн. евро (в первом квартале доход составлял 514 млн. евро). Показатель EBIT
24.06.2002 France Telecom восстановила сотрудничество с MobilCom после увольнения его CEO

В пятницу France Telecom восстановила пакт о сотрудничестве с немецким оператором сотовой связи MobilCom после того, как последний пошел на уступки французской компании, владеющей 28,3%-ным пакетом акций, и уволил исполнительного директора Герхарда Шмида (Gerhard Schmid). На место Шмида н
17.06.2002 France Telecom сегодня может рефинансировать долг MobilCom

Сегодня France Telecom может подписать основное соглашение с банками-кредиторами своего немецкого филиала - оператора мобильной связи MobilCom - по рефинансированию долга, сообщил Totaltele.com со ссылкой на источники, близкие к возможной сделке. Синдикат из 17 банков согласен рефинансировать заем MobilCom в объеме 4,7
10.06.2002 Рынок телекоммуникаций: Обзор событий прошедшей недели 25.05-10.06

ам. Это событие не лучшим образом сказалось на котировках акций, которые в этот день пошли вниз. А вот скандал, связанный с незаконной сделкой главного исполнительного директора германского оператора MobilCom Ганса Шмида (Hans Schmid) с акциями, пока никак не влияет на переговоры с банками-кредиторами MobilCom, и France Telekom, владеющая 26% MobilCom, не изменит своих планов

04.06.2002 France Telecom: инцидент с CEO MobilCom не изменит планов компании

France Telecom заявил, что сделка главного исполнительного директора германского оператора MobilCom Г.Шмида (Schmid) с акциями никак не влияет на переговоры с банками-кредиторами MobilCom. На прошлой неделе совет директоров MobilCom уличил CEO Герхарда Шмида в нарушении
04.06.2002 Global Crossing, Tyco и Mobilcom: скандалы вокруг финансовых махинаций

ии, поскольку в отношении него ведётся дело об уходе от уплаты налогов. Временно обязанности главы Tyco возложены на Джона Форта (John Fort). Отличился также и СЕО немецкого оператора мобильной связи Mobilcom Ганс Шмид (Hans Schmid), без ведома правления Mobilcom санкционировавший выплаты в размере $63 млн. компании, возглавляемой его женой. Шмид, который, несмотря на финансовые нару
27.03.2002 Mobilcom сообщил финансовые итоги 2001 г.

Немецкий оператор мобильной связи Mobilcom не знает, что ждет его в будущем, особенно на фоне отсутствия результата в переговорах с владельцем 28,5% акций - компанией France Telecom. Прошлый год для Mobilcom стал не самы
15.03.2002 France Telecom провела списания по инвестициям в NTL и MobilCom

Telecom списалa активы на сумму около $10,5 млрд. в связи с их обесцениванием и амортизацией. Списания относятся к инвестициям в оператора кабельных сетей NTL и германского оператора мобильной связи MobilCom. Списания не будут отражены в финансовой отчетности оператора мобильной связи Orange, являющегося подразделением France Telecom. Financial Times видит причину предпринятых решительных

07.03.2002 Разрыв с MobilCom обойдется France Telecom недешево

Глава MobilCom Герхард Шмид (Gerhard Shmid) считает, что France Telecom потеряет более 10 млрд. евро ($8,65 млрд.), если захочет продать свою долю - 28,5% - в немецком операторе, сообщает французская
28.02.2002 CEO MobilCom не собирается продавать свою долю в компании

Глава немецкого оператора MobilCom заявил в интервью газете Le Monde, что он не намерен использовать свой опцион для того, чтобы продать большую часть своего пакета акций французскому оператору France Telecom, но не иск
27.02.2002 MobilCom нуждается в финансовой поддержке France Telecom

Немецкому оператору мобильной связи MobilCom потребуется поддержка инвестора France Telecom для рефинансирования долга в 4,7 млрд. евро, срок выплаты которого истекает в августе. Отношения между компаниями обострились после того,
27.02.2002 Инвесторы Orange недовольны неясностью договоренности с Mobilcom

France Telecom и его подразделение мобильной связи Orange вызвали недовольство инвесторов после отказа операторов прояснить ситуацию вокруг соглашения с германским филиалом - оператором Mobilcom. Orange владеет 28,5%-ным пакетом акций Mobilcom и на основании этого требует от германского оператора снижения расходов на развертывание 3G-сети и изменения бизнес-плана. Mo
21.02.2002 Противоречия между MobilCom и France Telecom обостряются

Противоречия между немецким оператором MobilCom AG и его миноритарным акционером France Telecom (у нее 28,5% акций) начали обостряться с понедельника после того, как французская группа потребовала от MobilCom сократить расход
20.02.2002 Член правления Mobilcom ушел в отставку из-за чрезмерной лояльности к France Telecom

Вианни Хеннес (Vianney Hennes), член правления германского оператора Mobilcom, ответственный за развитие бизнеса, был вынужден уйти в отставку. Причиной увольнения Хеннеса стал конфликт, связанный с его лояльностью к France Telecom, которой принадлежит большой п
20.02.2002 France Telecom требует от MobilCom уменьшения расходов на создание UMTS-сети

France Telecom заявила, что план развития UMTS-связи частично принадлежащего ей немецкого оператора Mobilcom должен быть подкорректирован с учетом изменений на рынке Германии. Представитель FT обратил внимание на решение немецких регулирующих органов разрешить операторам совместное использова
04.02.2002 MobilCom может отложить запуск 3G-сети

Германский оператор мобильной связи MobilCom предупредил, что, возможно, будет вынужден отложить коммерческий запуск 3G-сети в связи с возникшими проблемами с поставкой телефонных аппаратов. Первоначально запуск планировалось осу
25.01.2002 Mobilcom начнет строительство 3G-сети без партнеров

ниям лицензии - обеспечение охвата 25% населения Германии к концу 2003 г. Технические проблемы, по заявлению компании, делают совместную работу с другими операторами мобильной связи нецелесообразной. Mobilcom намеревается вложить в запуск сети 1,5 млрд. евро к концу 2003 г. Ранее считалось, что компания будет сотрудничать в строительстве сети с Quam, которая является совместным предприятием
15.11.2001 Германская MobilCom перенесла запуск UMTS-услуг на осень 2002 г.

Компания MobilCom объявила, что она собирается перенести запуск своих UMTS-услуг в Германии с середины следующего года на осень 2002 года. Председатель MobilCom Герхард Шмид (Gerhard Schmid) сооб
29.05.2001 Mobilcom заключила контракты с Ericsson и Nokia на создание сети мобильной связи 3-го поколения

Германская компания Mobilcom сообщила вчера о заключении контрактов с Ericsson и Nokia o финансировании сооружения сети мобильной связи 3-го поколения. Стоимость контракта 2,2 млрд. евро. Заключение финансового со

Публикаций - 93, упоминаний - 93

Mobilcom и организации, системы, технологии, персоны:

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 61
E-Plus 84 20
Deutsche Telekom 954 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 16
Vodafone Group 1412 15
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 12
MobilCom AG 15 11
Telefonica - O2 Germany - VIAG Interkom 55 11
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 10
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 10
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
CK Hutchison Holdings 175 6
Samsung Electronics 11065 6
МегаФон 10742 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Swisscom - Debitel 14 5
LG Electronics 3735 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
AT&T Inc 1726 5
Lenovo Motorola 3566 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 5
J-Phone 98 5
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 4
Orange Jordan Telecom Group - Jordan Telecommunications Company 13 4
Intel Corporation 12811 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 4
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 4
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 4
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 4
Mobil - Мобил 52 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Fellowes 32 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Warner 540 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Prudential Financial 52 1
Enel Group 40 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Orbital Recovery 4 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 1
Менатеп - Menatep 39 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
George Resources 20 1
MBDA - Matra BAE Dynamics Aérospatiale 16 1
Boeing 1031 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Евросеть 1421 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Ford 435 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Anytime - Оператор каршеринга 16 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Lockheed Martin 777 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 52
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 49
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 7
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 7
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 6
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 258 3
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Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Дания - Королевство 1337 2
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Норвегия - Королевство 1858 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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