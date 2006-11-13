Mobilcom Austria станет третьим мобильным оператором в Сербии Австрийская компания "Mobilcom Austria" выиграла тендер и получила лицензию, позволяющую ей стать третьим мобильным оператором в Сербии. Как сообщает сербская газета "Блиц", австрийская компания предложила на €1 бол

Mobilcom Austria станет третьим мобильным оператором в Сербии Австрийская компания "Mobilcom Austria" выиграла тендер и получила лицензию, позволяющую ей стать третьим мобильным оператором в Сербии. Как сообщает сербская газета "Блиц", австрийская компания предложила на €1 бол

Mobicom требует от France Telecom $5,7 млрд. Арбитражный управляющий немецкого оператора Mobilcom, находящегося под процедурой банкротства, требует у France Telecom $5,74 млрд. за отказ в 2001 году финансировать оговоренное ранее создание 3G-сети. В 2002 году стороны достигли согла

Германия: операторы теряют 3G-лицензии Немецкий оператор мобильной связи Mobilcom, основным инвестором которого является France Telecom, возвращает лицензию на предоставление услуг связи 3G в Германии, приобретенную ранее за €8,4 млрд. Mobilcom - одна из 6-ти

E-Plus и MmO2 подали заявки на приобретение немецкой 3G-сети MobilCom Операторы сотовой связи E-Plus и MmO2 подали заявки на приобретение 3G-сети Mobilcom в Германии. Точная сумма, которую готовы предложить претенденты, неизвестна, но приблизительно она составляет не более €30 млн. Активы MobilCom, выставленные на продажу, составл

KPN намерен приобрести 3G-сеть Mobilcom в Германии После отказа немецкого оператора Mobilcom и его акционера France Telecom от проекта по строительству 3G-сети в Германии, голландская телекоммуникационная компания KPN начала переговоры на предмет покупки этой недостроенной сет

France Telecom завершил исход с немецкого рынка 3G-связи France Telecom объявил об устранении последнего препятствия, задерживавшего его на немецком рынке связи стандарта UMTS. Акционеры оператора одобрили выпуск бессрочных долговых ценных бумаг по займам Mobilcom, конвертируемых в акции.В прошлом году FT договорился с MobilCom о выходе из партнерства по созданию UMTS-сети в Германии. Договоренность была достигнута после обнародования пра

Еврокомиссия одобрила государственную финансовую помощь Mobilcom в размере 50 млн. евро Комиссия Европейского Совета приняла решение о признании законной финансовой помощи в размере 50 млн. евро, оказанной правительством Германии телекоммуникационной компании Mobilcom. Тем не менее, продолжается рассмотрение вопроса о выделении компании дополнительного финансирования в размере 112 млн. евро. Еврокомиссия подозревает правительство Германии в намерени

Государственная поддержка MobilCom будет признана законной imes, на следующей неделе европейские регулирующие органы примут решение о признании законной финансовой помощи в размере 50 млн. евро, оказанной правительством Германии телекоммуникационной компании Mobilcom. Еврокомиссия признала, что этот заём не нарушил антимонопольного законодательства. Тем не менее, MobilCom не сможет получить какие-либо дополнительные средства из запланированы

Смена главы MobilCom может повредить договору с France Telecom Попытка сместить председателя правления MobilCom Торстена Гренца с занимаемой им должности может пагубно отразиться на договоре о помощи, согласованном с France Telecom - держателем контрольного пакета акций MobilCom, сообщила

France Telecom выкупает кредиты Mobilcom France Telecom SA выкупает кредиты на сумму €6,1 млрд., предоставленные немецкому оператору сотовой связи Mobilcom AG, в обмен на облигации, которые в дальнейшем будут конвертироваться в акции France Telecom по цене €47 за каждую. Как сообщает AP 2 декабря, об этой сделке говорится в распространенн

MobilCom сократит треть рабочих мест Компания MobilCom сократит 1850 из 5000 рабочих мест в рамках плана реорганизации. Это меньше, чем прогнозировал профсоюз. Делегат профсоюза Кай Петерсен (Kaj Petersen) заявил, что рабочий совет и управ

France Telecom поможет финансовому спасению MobilCom Компания France Telecom (FT) подписала соглашение, обусловленное рядом требований, с компанией MobilCom о добровольном (с обеих сторон) прекращении действия их предыдущего соглашения, касающегося развития сети мобильной связи стандарта UMTS в Германии. Этот план, имеющий целью финансовое

MobilCom заплатит 210 млн. евро компании E-Plus за разрыв соглашения о национальном роуминге Немецкие операторы мобильной связи E-Plus и MobilCom достигли договоренности о разрыве их соглашения о национальном роуминге. Компания MobilCom заплатит 210 млн. евро наличными компании E-Plus, подразделению компании KPN Mobile. Н

MobilCom получит кредит для продолжения операций Немецкий оператор мобильной связи MobilCom AG получит от консорциума, возглавляемого государственным банком развития Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, кредит в размере 162 млн. евро. Эти средства позволят телекоммуникационной ко

MobilCom избежал банкротства с помощью сделки с France Telecom Немецкий оператор мобильной связи Mobilkom в очередной раз сумел избежать процедуры банкротства. France Telecom выступила поручителем компании, поставив предварительное условие, чтобы бывший глава MobilCom Герхард Шмид (Gerhard Schmid) передал принадлежащие ему и его жене акции компании в распоряжение опекуна. По условиям достигнутого соглашения, MobilCom сворачивает деятельность

E-Plus заинтересован в приобретении сети Mobilcom Немецкий оператор мобильной связи E-Plus готов игнорировать нарушения сервисного контракта со стороны Mobilcom в обмен на принадлежащую компании сеть мобильной связи третьего поколения. Как сообщает Financial Times, Mobilcom заключил с E-Plus роуминговое соглашение стоимостью 600 млн. ев

Mobilcom сократит свыше трети рабочих мест Согласно планам реструктуризации, представленным работникам исполнительным комитетом компании, компания MobilCom, оператор мобильной связи, вынуждена сократить 1850 из своих 5000 рабочих мест для сохранения жизнеспособности компании, сообщает газета Financial Times Deutschland. Планы реструктуриз

О говорящем ЖК-дисплее и законсервированном телефоне ю со вторым. Действительно, соседство, а тем более взаимосвязь с аутсайдером сулит мало хорошего, и если удается от него избавиться, то дела идут на поправку. Компания Orange, полностью списав активы MobilCom со своего баланса, сообщила, что она прекратила их учитывать, как и любые убытки в результате деятельности MobilCom, начиная с начала этого года. И вот результат: впервые получе

ЕС намерен изучить варианты оказания помощи компании MobilCom Будущее германского оператора мобильной связи MobilCom остается неясным, сообщает Die Welt. Комиссар EC по вопросам конкуренции в сфере промышленности Марио Монти намерен пристально изучить возможные варианты оказания помощи компании. Неяс

Ericsson примет участие в реструктуризации Mobilcom В пятницу Ericsson сообщил о подписании Меморандума о договоренности с France Telecom относительно своего участия в реструктуризации немецкого оператора Mobilcom. В обмен на 444 млн. евро, предоставленных Ericsson для Mobilcom, France Telecom выпустит для шведской компании конвертируемые облигации. Результатом соглашения станет то, что E

MobilCom объявила о результатах финансовой деятельности во втором квартале 2002 г. Компания MobilCom, германский оператор мобильной связи, объявила о получении доходов во втором квартале 2002 г. в размере 520 млн. евро (в первом квартале доход составлял 514 млн. евро). Показатель EBIT

France Telecom восстановила сотрудничество с MobilCom после увольнения его CEO В пятницу France Telecom восстановила пакт о сотрудничестве с немецким оператором сотовой связи MobilCom после того, как последний пошел на уступки французской компании, владеющей 28,3%-ным пакетом акций, и уволил исполнительного директора Герхарда Шмида (Gerhard Schmid). На место Шмида н

France Telecom сегодня может рефинансировать долг MobilCom Сегодня France Telecom может подписать основное соглашение с банками-кредиторами своего немецкого филиала - оператора мобильной связи MobilCom - по рефинансированию долга, сообщил Totaltele.com со ссылкой на источники, близкие к возможной сделке. Синдикат из 17 банков согласен рефинансировать заем MobilCom в объеме 4,7

Рынок телекоммуникаций: Обзор событий прошедшей недели 25.05-10.06 ам. Это событие не лучшим образом сказалось на котировках акций, которые в этот день пошли вниз. А вот скандал, связанный с незаконной сделкой главного исполнительного директора германского оператора MobilCom Ганса Шмида (Hans Schmid) с акциями, пока никак не влияет на переговоры с банками-кредиторами MobilCom, и France Telekom, владеющая 26% MobilCom, не изменит своих планов

France Telecom: инцидент с CEO MobilCom не изменит планов компании France Telecom заявил, что сделка главного исполнительного директора германского оператора MobilCom Г.Шмида (Schmid) с акциями никак не влияет на переговоры с банками-кредиторами MobilCom. На прошлой неделе совет директоров MobilCom уличил CEO Герхарда Шмида в нарушении

Global Crossing, Tyco и Mobilcom: скандалы вокруг финансовых махинаций ии, поскольку в отношении него ведётся дело об уходе от уплаты налогов. Временно обязанности главы Tyco возложены на Джона Форта (John Fort). Отличился также и СЕО немецкого оператора мобильной связи Mobilcom Ганс Шмид (Hans Schmid), без ведома правления Mobilcom санкционировавший выплаты в размере $63 млн. компании, возглавляемой его женой. Шмид, который, несмотря на финансовые нару

Mobilcom сообщил финансовые итоги 2001 г. Немецкий оператор мобильной связи Mobilcom не знает, что ждет его в будущем, особенно на фоне отсутствия результата в переговорах с владельцем 28,5% акций - компанией France Telecom. Прошлый год для Mobilcom стал не самы

France Telecom провела списания по инвестициям в NTL и MobilCom Telecom списалa активы на сумму около $10,5 млрд. в связи с их обесцениванием и амортизацией. Списания относятся к инвестициям в оператора кабельных сетей NTL и германского оператора мобильной связи MobilCom. Списания не будут отражены в финансовой отчетности оператора мобильной связи Orange, являющегося подразделением France Telecom. Financial Times видит причину предпринятых решительных

Разрыв с MobilCom обойдется France Telecom недешево Глава MobilCom Герхард Шмид (Gerhard Shmid) считает, что France Telecom потеряет более 10 млрд. евро ($8,65 млрд.), если захочет продать свою долю - 28,5% - в немецком операторе, сообщает французская

CEO MobilCom не собирается продавать свою долю в компании Глава немецкого оператора MobilCom заявил в интервью газете Le Monde, что он не намерен использовать свой опцион для того, чтобы продать большую часть своего пакета акций французскому оператору France Telecom, но не иск

MobilCom нуждается в финансовой поддержке France Telecom Немецкому оператору мобильной связи MobilCom потребуется поддержка инвестора France Telecom для рефинансирования долга в 4,7 млрд. евро, срок выплаты которого истекает в августе. Отношения между компаниями обострились после того,

Инвесторы Orange недовольны неясностью договоренности с Mobilcom France Telecom и его подразделение мобильной связи Orange вызвали недовольство инвесторов после отказа операторов прояснить ситуацию вокруг соглашения с германским филиалом - оператором Mobilcom. Orange владеет 28,5%-ным пакетом акций Mobilcom и на основании этого требует от германского оператора снижения расходов на развертывание 3G-сети и изменения бизнес-плана. Mo

Противоречия между MobilCom и France Telecom обостряются Противоречия между немецким оператором MobilCom AG и его миноритарным акционером France Telecom (у нее 28,5% акций) начали обостряться с понедельника после того, как французская группа потребовала от MobilCom сократить расход

Член правления Mobilcom ушел в отставку из-за чрезмерной лояльности к France Telecom Вианни Хеннес (Vianney Hennes), член правления германского оператора Mobilcom, ответственный за развитие бизнеса, был вынужден уйти в отставку. Причиной увольнения Хеннеса стал конфликт, связанный с его лояльностью к France Telecom, которой принадлежит большой п

France Telecom требует от MobilCom уменьшения расходов на создание UMTS-сети France Telecom заявила, что план развития UMTS-связи частично принадлежащего ей немецкого оператора Mobilcom должен быть подкорректирован с учетом изменений на рынке Германии. Представитель FT обратил внимание на решение немецких регулирующих органов разрешить операторам совместное использова

MobilCom может отложить запуск 3G-сети Германский оператор мобильной связи MobilCom предупредил, что, возможно, будет вынужден отложить коммерческий запуск 3G-сети в связи с возникшими проблемами с поставкой телефонных аппаратов. Первоначально запуск планировалось осу

Mobilcom начнет строительство 3G-сети без партнеров ниям лицензии - обеспечение охвата 25% населения Германии к концу 2003 г. Технические проблемы, по заявлению компании, делают совместную работу с другими операторами мобильной связи нецелесообразной. Mobilcom намеревается вложить в запуск сети 1,5 млрд. евро к концу 2003 г. Ранее считалось, что компания будет сотрудничать в строительстве сети с Quam, которая является совместным предприятием

Германская MobilCom перенесла запуск UMTS-услуг на осень 2002 г. Компания MobilCom объявила, что она собирается перенести запуск своих UMTS-услуг в Германии с середины следующего года на осень 2002 года. Председатель MobilCom Герхард Шмид (Gerhard Schmid) сооб