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AC&M-Consulting Advanced Communications and Media Consulting ACM-Consulting



13.09.2023 Распространение мобильной связи в России застопорилось из-за «беспрецедентного» дефицита оборудования 1

11.05.2023 Вячеслав Николаев: карьера управленца и топ-менеджера 1

05.07.2021 МТС, «Билайн», Tele 2 избавляются от салонов связи 1

06.08.2020 «Билайн» массово сокращает сеть салонов связи 1

13.11.2019 «Мегафон» запускает поддержку нового стандарта интернета вещей 1

25.09.2018 Агентство AC&M представило прогноз развития рынка мобильных финансовых услуг в России 1

15.06.2018 mfms оптимизировала документооборот при помощи docs on bpm’online 1

28.09.2017 Отечественный телеком вышел из зоны комфорта 2

09.02.2017 МТС обеспечит связью почту и госорганы Костромской области 1

01.08.2016 Агентство AK&M подтвердило Tele2 рейтинг кредитоспособности на уровне «А+» 1

28.07.2016 «Яндекс.Деньги» помогут перевести и принять платеж по QR-коду 1

15.07.2016 Вышло приложение «Яндекс.Денег» для Apple Watch 1

25.05.2016 Tele2 в 1 квартале 2016 г. обеспечила все чистые подключения в России 1

12.04.2016 Tele2 в 4 квартале 2015 г. обеспечил 66,5% чистых подключений абонентов в Москве 2

06.04.2016 «МегаФон» отмечает рост спроса на сервис «Мобильное информирование» в Удмуртии 1

05.04.2016 Tele2 за два месяца подключил в Москве 1,3 млн абонентов 1

24.09.2015 LTE становится драйвером выручки и генератором проблем 2

15.12.2014 Больше половины россиян согласны на аудиорекламу в обмен на доступ к качественному музыкальному контенту 1

13.08.2014 Тысячи абонентов «Мегафона» в Москве несколько месяцев испытывают проблемы со связью 1

30.06.2014 Зачем операторам нужны мессенджеры 2

19.06.2014 Контент-провайдер Intech куплен компанией inMedia 1

01.10.2013 Google запустил музыкальный сервис в России 1

21.08.2013 Инвестиции в банки Бразилии соответствуют мировым трендам 1

13.08.2013 Как жить ШПД-оператору в стагнации рынка? 4

12.07.2013 Телеком-операторы ищут пути монетизации интернета 1

14.05.2013 Tele2 неожиданно объявила о победе над МТС, «Билайном» и «Мегафоном» 1

11.04.2013 Корпоративная связь: активность регионов 1

20.03.2013 Зачем «Мегафон» выпустил демпинговый мобильный тариф 2

07.03.2013 Мобильный интернет в России: игра по правилам бизнеса 2

08.02.2013 Сергей Шойгу отказался от LTE-частот, выделенных «Основе телеком» 1

30.01.2013 Мобильный интернет для B2B: секреты популярности 2

25.12.2012 Web collaboration: бизнес в режиме онлайн 1

08.08.2012 «Мегафон» взвинчивает цены на интернет. ЦИФРЫ 1

29.03.2012 Топ-менеджер «Связьинвеста» предложил разработать госпрограмму по развитию ШПД 1

23.11.2011 Как сэкономить на мобильном интернете? 1

14.02.2011 “Билайн” нашел виновного в неудачах в России 1

08.11.2010 Количество абонентов московского «МегаФона» превысило 8 млн 1

28.09.2010 Сын Жириновского предложил отменить роуминг, операторы в шоке 1

08.09.2010 Выручка от допуслуг сотовой связи в России во втором квартале упала на 3,9% до 35,5 млрд руб. 1

10.08.2010 «Мегафон» бросил новый вызов Skype 1


Публикаций - 314, упоминаний - 401

AC&M-Consulting замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10444 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8350 53
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7592 45
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 18
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 18
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 520 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2658 11
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 42 8
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1409 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10585 8
UMC - United Microelectronics Corporation 311 7
Ростелеком - Связьинвест 1705 6
Киевстар - Kyivstar 518 5
Tele2 - Теле2 Россия - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 146 5
Сонет 168 5
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 590 5
Астелит 132 5
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 130 4
Siemens AG - Siemens Group 2547 4
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 4
АФК Система ПАО 1762 4
Samsung Electronics 9911 3
EY - Ernst & Young Global 367 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 329 3
Цифра ГК 2243 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 802 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1960 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2972 3
Сибур РТ - ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации 34 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1136 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 666 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2633 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 2
Telenor - Теленор 736 2
Vodafone Group 1368 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 804 2
Lenovo Motorola 3489 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1575 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 934 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 4
Евросеть 1402 3
Dixis - Диксис 359 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6376 2
Связной ГК 1356 2
101Hotels.com 455 2
Евросеть Техмаркет 80 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1093 1
ЭНТЕР 7 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 63 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 250 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 18 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 1
Цифроград 171 1
GoodWill 11 1
Алмаз-Холдинг - Топаз КоЮЗ - Костромской ювелирный завод 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1753 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 210 1
Anytime - Оператор каршеринга 13 1
Рапида НКО - платежные система 144 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 1
Альфа-Банк 1648 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 75 1
ВТБ - ВТБ24 661 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 1
Альфа-Групп 678 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1988 1
Почта России ПАО 1979 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10178 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4115 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2522 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 647 1
Президент Российской Федерации 3968 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2093 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2678 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 360 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 43 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4640 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 974 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 156 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6173 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 243 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4336 57
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26436 48
Advanced Communications 37 36
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19581 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22450 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23133 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8961 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2449 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13416 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2265 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57565 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6228 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6263 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6376 5
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Microsoft Windows 14912 1
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