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Алмаз-Холдинг Топаз КоЮЗ Каратов КЮЗ Костромской ювелирный завод

Алмаз-Холдинг - Топаз КоЮЗ - Каратов КЮЗ - Костромской ювелирный завод

СОБЫТИЯ

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23.07.2026 «Костромской ювелирный завод «Каратов» доверяет хранение данных СХД на базе ПО Raidix 5 1
24.05.2023 МТС «прокачала» сеть в Большой ювелирной мастерской России 1
09.02.2017 МТС обеспечит связью почту и госорганы Костромской области 1
13.08.2008 Paragon поставила Drive Backup 8.5 для ювелирной фабрики «Топаз» 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Алмаз-Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15686 2
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 1
Ай-Ти-Про 2 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 738 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 210 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8806 1
Кроностар - Kronostar 4 1
Почта России ПАО 2362 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10169 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9452 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29637 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2736 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24313 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2628 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6212 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7797 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1406 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12890 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26250 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22864 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1595 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10631 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9884 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10103 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26070 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33375 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13580 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7175 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12187 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17955 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3773 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6648 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9261 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6467 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13075 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 88 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
Paragon Drive Backup - Paragon Adaptive Restore - Paragon Drive Copy 32 1
Казаков Александр 71 1
Сальва Алексей 7 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Палех 11 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Юрьевец 8 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Приволжск 5 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Гаврилов Посад 7 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14798 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 702 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1887 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6725 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1259 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5449 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12275 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3788 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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