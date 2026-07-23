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Алмаз-Холдинг Топаз КоЮЗ Каратов КЮЗ Костромской ювелирный завод
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Алмаз-Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15686 2
|Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 1
|Ай-Ти-Про 2 1
|MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 738 1
|ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 210 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8806 1
|Кроностар - Kronostar 4 1
|Почта России ПАО 2362 1
|ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 88 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
|Paragon Drive Backup - Paragon Adaptive Restore - Paragon Drive Copy 32 1
|Казаков Александр 71 1
|Сальва Алексей 7 1
|Алексеева Олеся 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.