Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Осадчая Ирина
Публикаций - 59, упоминаний - 62
Осадчая Ирина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кусков Денис 212 7
|Осадчая Екатерина 47 7
|Брюквин Юрий 253 6
|Морошкин Александр 111 6
|Проколов Роман 43 6
|Айбашева Анна 91 4
|Белашева Марина 36 4
|Щеголев Игорь 684 3
|Савватин Максим 55 3
|Шамолин Михаил 116 3
|Богатов Антон 76 3
|Королев Игорь 55 2
|Кочетков Владислав 222 2
|Наумов Виктор 112 2
|Пестерева Ольга 29 2
|Артемьев Игорь 78 2
|Ткачук Лариса 48 2
|Медведев Дмитрий 1582 2
|Яхин Юрий 19 2
|Малис Александр 155 2
|Воробьев Дмитрий 8 1
|Кудрин Вадим 3 1
|Платонов Алексей 14 1
|Каплун Герман 47 1
|Абагян Карина 20 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 981 1
|Исаак Мостов 9 1
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 18 1
|Поскакухин Вадим 6 1
|Ноготкова Елена 25 1
|Кирюшин Геннадий 65 1
|Парфенчиков Артур 8 1
|Царькова Екатерина 3 1
|Лашкина Елена 30 1
|Новиков Аркадий 3 1
|Савин Сергей 88 1
|Солонин Виталий 85 1
|Менькова Татьяна 57 1
|Колесников Андрей 81 1
|Мардер Наум 109 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2570 10
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 3
|Gartner 3169 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
|TeleGeography Research 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru