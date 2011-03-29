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Осадчая Ирина



29.03.2011 Netbynet продается: Среди покупателей - МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» 1
16.03.2011 РБК покупает Ru-Center 1
01.03.2011 «Комстару» запретили участвовать в гостендерах 1
28.02.2011 «Мегафон» перестал «обманывать» интернет-пользователей 1
07.02.2011 «Мегафон» оставляет без работы тысячу москвичей 1
26.01.2011 Symantec: половина российских стратегических предприятий не защищена от угроз 1
25.01.2011 Москва: бесплатный Wi-Fi возвращается 1
24.01.2011 После взрыва в Домодедово наблюдаются сбои сотовой связи. Телефоны горячей линии 1
14.01.2011 Продажи сотовых телефонов выросли на 25% в 2010 г. до 34,8 млн - МТС 1
02.11.2010 Платить мобильником в метро можно будет в январе 1
01.11.2010 Россия: 3G дойдет до глубинки 1
15.09.2010 МТС вспомнила, что тоже умеет следить за «В Контакте» 1
15.09.2010 «Билайн» и «Мегафон» научились следить за «В Контакте» 1
24.08.2010 Адвокат проиграл МТС дело о платных входящих SMS 1
06.08.2010 Мошенники придумали, как заработать на перебоях сотовой связи в Москве 1
02.03.2010 Власти накажут МТС, «Билайн» и «Мегафон» за дорогой роуминг 1
02.02.2010 Абоненты разрешили «Билайну» присылать рекламу 1
15.12.2009 Москвичи получат к Новому году видеозвонок 1
04.12.2009 Народ победил МТС: ограбление "молчунов" отменили 1
04.12.2009 МТС: абоненты-молчуны будут платить 10 тыс. руб. в месяц 1
24.11.2009 Государство хочет списывать деньги сотовых абонентов 1
12.11.2009 «Билайн» потратил на 3G $500 млн 1
11.11.2009 В Москве ускорили 3G 2
03.11.2009 Россия: первую LTE-сеть обещают в 2010 году 1
22.10.2009 Медведев требует 3G 1
08.10.2009 Россияне в разы переплачивают за роуминг 1
11.08.2009 SMS-мошенники обосновались «Вконтакте» 1
30.07.2009 МТС наказала «Евросеть» за провал с iPhone 1
14.07.2009 «Билайн» и МТС: базовые станции на водороде и энергии ветра 1
24.06.2009 В России анонсирован первый Google Android 2
18.06.2009 ФАС одобрила слияние МТС и «Комстара» 1
16.06.2009 Прокуратура отключает "гудок" МТС 1
15.06.2009 Кризис: «Мегафон» экономит на базовых станциях 1
16.04.2009 Skype: у нас нет конкурентов ни в России, ни в мире 1
16.04.2009 Из «Билайна» ушла Осадчая, в МТС - осталась 1
08.04.2009 Цены на сотовую связь растут 1
10.03.2009 «Беталинк» - банкрот 1
25.12.2008 Внедрение CRM: «Ситроникс» потренировался на МТС 1
23.12.2008 Сотовые операторы сделали прогноз на новогоднюю ночь 1
20.10.2008 МТС простили мошенникам 96 млн 1

Публикаций - 59, упоминаний - 62

Осадчая Ирина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8491 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7439 48
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6173 34
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1224 5
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 4
Apple Inc - Эппл Рус 10070 4
АФК Система ПАО 1595 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1783 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1473 3
Meta - Facebook 4106 3
СМАРТС Компания 491 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2207 3
Twitter 2276 3
Ростелеком - Связьинвест 1654 3
Yandex - Яндекс 4527 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 629 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 2
Ситроникс - Sitronics 778 2
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 2
Рустелеком ТК 255 2
HTC Corporation 1372 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 856 2
Vodafone Group 1266 2
Связьсервис - Связь Сервис 4 1
UMC - United Microelectronics Corporation 272 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 1
Telefonica - Telefónica España 461 1
ZED+ Temafon - Темафон 15 1
Oracle Siebel 317 1
Amdocs 123 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Strom Telecom 58 1
Синтерра - Synterra 743 1
Telefonica O2 UK 183 1
SK Telecom 188 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 180 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 105 1
МегаФон ПетерСтар 285 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 66 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 4
Евросеть 1342 4
Связной ГК 1083 2
Dixis - Диксис 341 2
РТС - Фондовая биржа 317 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 245 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 29 1
Беталинк 99 1
Газпром ПАО 739 1
Телефон.Ру 87 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
Планета Суши 11 1
Access Industries 33 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
Qiwi 787 1
ГПБ - Газпромбанк 788 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1732 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 832 1
Точка 140 1
Альфа-Групп 580 1
Альфа-Банк 1314 1
McDonald’s - Макдоналдс 179 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7278 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1719 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1929 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2270 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1623 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 877 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 32 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 314 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 704 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 278 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 301 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 1
Правительство РФ 2621 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2711 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2324 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3942 11
3G - Стандарт мобильной связи 5059 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4181 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 820 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3028 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 991 2
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 121 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 188 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1630 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2108 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 79 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 453 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 977 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 79 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 710 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 169 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 91 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 122 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 105 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10041 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 212 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 970 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1253 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2565 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3156 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12181 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3988 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1484 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4848 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2846 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 980 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5794 4
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 101 1
HTC Hero - серия смартфонов 43 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 105 1
Apple iPhone 3 400 1
МТС SIM-карты 35 1
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 17 1
Связной-Клуб - Программа лояльности 12 1
Яндекс.Почта 94 1
Nokia N - серия 322 1
Яндекс.Карты и Транспорт 308 1
Oracle Siebel CRM 191 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - мессенджер 795 1
Microsoft Skype 1872 1
VK - Mail.ru Одноклассники 960 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 580 1
Symbian OS 1387 1
Microsoft Office 2936 1
Google Play - Google Store - Android Market 2624 1
Google Android 11594 1
Кусков Денис 212 7
Осадчая Екатерина 47 7
Брюквин Юрий 253 6
Морошкин Александр 111 6
Проколов Роман 43 6
Айбашева Анна 91 4
Белашева Марина 36 4
Щеголев Игорь 684 3
Савватин Максим 55 3
Шамолин Михаил 116 3
Богатов Антон 76 3
Королев Игорь 55 2
Кочетков Владислав 222 2
Наумов Виктор 112 2
Пестерева Ольга 29 2
Артемьев Игорь 78 2
Ткачук Лариса 48 2
Медведев Дмитрий 1582 2
Яхин Юрий 19 2
Малис Александр 155 2
Воробьев Дмитрий 8 1
Кудрин Вадим 3 1
Платонов Алексей 14 1
Каплун Герман 47 1
Абагян Карина 20 1
Steve Jobs - Стив Джобс 981 1
Исаак Мостов 9 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 18 1
Поскакухин Вадим 6 1
Ноготкова Елена 25 1
Кирюшин Геннадий 65 1
Парфенчиков Артур 8 1
Царькова Екатерина 3 1
Лашкина Елена 30 1
Новиков Аркадий 3 1
Савин Сергей 88 1
Солонин Виталий 85 1
Менькова Татьяна 57 1
Колесников Андрей 81 1
Мардер Наум 109 1
Россия - Российская федерация - РФ 81901 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26513 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3763 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11992 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11521 6
Украина 5497 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33804 5
Узбекистан - Республика 1247 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11497 4
Германия - Федеративная Республика 7762 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9383 4
Франция - Французская Республика 4915 3
Европа 7234 3
Грузия 1027 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 82 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 985 2
Испания - Королевство 2508 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 233 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 484 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1435 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 803 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 557 2
Америка 1131 2
Армения - Республика 1035 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 467 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1979 1
Великобритания - Виргинские Острова 161 1
Россия - ЦФО - Тульская область 919 1
Португалия - Португальская Республика 638 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 317 1
Россия - ДФО - Амурская область 450 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 300 1
Люксембург Великое Герцогство 355 1
Москва - Садовое кольцо 73 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 273 1
Новая Зеландия 582 1
Австрия - Австрийская Республика 975 1
Таджикистан - Республика 711 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 790 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 508 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2220 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1223 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 613 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 746 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 22 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 3 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 521 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 3
РИА Новости 712 2
Forbes - Форбс 550 1
Thomson Reuters - Рейтер 5605 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 142 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 1
ТВ-3 - телеканал 53 1
Мобильные системы 10 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2570 10
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 3
Gartner 3169 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
TeleGeography Research 39 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 351 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 154 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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