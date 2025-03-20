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Блохин Александр
Блохин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 1
|Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
|IBM DB2 371 1
|Linux OS 10079 1
|Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Сычев Артем 73 1
|Сачков Илья 123 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146358 2
|Казахстан - Республика 5587 1
|Армения - Республика 2300 1
|Беларусь - Белоруссия 5749 1
|Украина 7643 1
|Узбекистан - Республика 1754 1
|Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 1
|Молдавия - Республика Молдова 712 1
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