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Блохин Александр


20.03.2025 Доход российских блогеров от привлечения партнерских продаж за год вырос на 20% 1
26.01.2011 Symantec: половина российских стратегических предприятий не защищена от угроз 1
15.07.2010 «Биокад» выбрал платформу IBM для автоматизации системы управления предприятием 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Блохин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2882 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 638 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
8323 1
Biocad - Биокад 82 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7469 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11530 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25648 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12661 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30070 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28159 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1865 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 280 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31198 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1092 1
Стандартизация - Standardization 2144 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 786 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
IBM DB2 371 1
Linux OS 10079 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Осадчая Ирина 64 1
Сычев Артем 73 1
Сачков Илья 123 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 2
Казахстан - Республика 5587 1
Армения - Республика 2300 1
Беларусь - Белоруссия 5749 1
Украина 7643 1
Узбекистан - Республика 1754 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 792 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9962 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4410 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 1
Здравоохранение - Гинекология 35 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 16 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8854 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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